 Хроніка нападів російських військ на фронті за 4 червня - доповідь Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.
На Луганському напрямку вчора задокументовано п’ять фактів відкриття противником вогню у бік позицій Об’єднаних сил.
Ніч, а також перша половина дня там минули відносно спокійно, але надвечір ворог активізувався.
Так, о десятій ранку в районі н.п. Золоте-4 вів огонь ворожий снайпер. З 18.50 до 19.00 противник зі сторони с. Доломітне обстріляв оборонні укріплення українських військ поблизу Новолуганського, застосувавши автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. У відповідь наші захисники відкрили вогонь з аналогічних засобів.
О пів на десяту вечора російсько-окупаційні війська відкрили вогонь практично з усього наявного у них піхотного озброєння в бік позицій Об’єднаних сил в районі Кримського. Обстріл противником вівся з напрямку с.Знам’янка, і тривав більше години. Військовослужбовці Збройних Сил України відповіли окупанту вогнем з автоматичних гранатометів та кулеметів, що змусило противника припинити обстріл.
Вже пізно ввечері було зафіксовано ще два короткотривалі провокаційні обстріли із застосування стрілецького озброєння поблизу Станиці Луганської та с. Золоте-.
Противник вів вогонь з напрямку н.п. Миколаївка та Золоте-5 відповідно. В обох випадках наші оборонці зброю у відповідь не застосовували.
Більшість ворожих вогневих провокацій російсько-окупаційні війська здійснили минулої доби на Донецькому напрямку. Там зафіксовано одинадцять прицільних обстрілів з боку противника, три з яких сталися із застосуванням мінометів.
Так, вчора о 05.15 ранку противник з напрямку с. Спартак витратив два десятки мін 120-го калібру в бік позицій український військ поблизу Авдіївки, на що отримав відповідь від наших бійців, які застосували СПГ та стрілецьку зброю.
О 20.00 вечора противник здійснив повторний обстріл Авдіївки, знову застосувавши міномети 120-калібру. Цього разу противник випустив вже двадцять шість мін, та вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Цей ворожий обстріл наші захисники також не залишили без відповіді.
Окрім мінометів російсько-окупаційні війська активно застосовували протитанкові ракетні комплекси. Так вчора, о 17.40 в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройні формування Російської Федерації підступно обстріляли автомобіль Збройних Сил України, який доставляв продукти харчування на позиції підрозділу Об’єднаних сил. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети, на превеликий жаль двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення несумісні з життям. Також зазнав поранення один український захисник, якого було евакуйовано до військового мобільного госпіталю та надано допомогу.
Упродовж доби противник обстріляв ще низку оборонних позицій українських військ, зокрема поблизу н.п. Опитне, Піски, Чермалик, Павлопіль, Талаківка та Водяне. Там окупанти застосовували переважно піхотне озброєння, включно з гранатометами різних типів та озброєнням бойових машин піхоти.
Загалом минулої доби на лінії зіткнення противник відкривав вогонь шістнадцять разів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії, та застосовували у відповідь чергові вогневі засоби.
За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу, точним вогнем на ворожі обстріли, один окупант зі складу російсько-окупаційних військ був ліквідований і один поранений.
Народний депутат і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Кононенко організував видалення олігарха Коломойського з керівництва державною «Укрнафтою». Кононенка зробили корупціонером. Без жодного судового вироку - замість суду у нас ЗМІ.
Нардеп і колишній бізнес-партнер президента Порошенка Грановський допомагав прокуратурі шукати на Заході і повертати гроші Януковича. Грановського зробили корупціонером, так само як Кононенка.
Валерія Гонтарева провела санацію банківської системи України і втримала курс гривні тоді, коли його цілеспрямовано валили - під час боїв за Дебальцеве. Її зробили крадійкою та корупціонеркою. Не переконує навіть те, що наразі пані Гонтарева викладає в Лондонській школі економіки - їй і це у провину ставлять, втекла, мовляв.
Служба безпеки України стала реально ловити ворожу агентуру. Вона була ударною силою зачистки від сепаратистських елементів районів Одещини. Ми часто про це чули? Ні, ми чули про Семочка. І ще тони бруду на адресу голови СБУ Грицака.
Генпрокуратура під керівництвом Луценка довела до вироків більше 2000 справ по корупціонерах. НАБУ і САП - 0. Про кого ми чуємо потоки бруду, про керівників НАБУ і САП чи про Луценка? Звісно, про Луценка.
Організація Трансперенсі Інтернешнл стверджує - за 5 років президентства Петра Порошенка в рейтингу сприяння корупції Україна піднялася на 7 пунктів. Ситуація покращилася. Українські ЗМІ переконують нас у протилежному - все то фігня, корупції стало більше.
Влітку 2014 р. війська Сектору А генерала Колесника пробили коридор на Луганський аеропорт і практично оточили Луганськ. Війська сусіднього Сектору С генерала Борискіна звільнили Слов'янськ, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Дебальцеве тощо, і практично взяли в оточення Горлівку і Стаханов. Здогадайтеся, хто став фігурантом корупційних скандалів? Правильно генерали Колесник і Борискін. А хто у нас взагалі не зацікавив знатних антикорупціонерів? Генерал Хомчак, відомий по Іловайську.
Диво й годі. Але чомусь варто було чиновникові, нардепу або генералу зробити щось справді корисне для країни - його зразу ж розбирали по кісточках і об'являли корупціонером. І навпаки. Хто взагалі не цікавив наших записних борців з корупцією? Їх не цікавили ті, хто:нічого корисного для України не робили,нічим себе не проявляли,дружили з грантоїдами-антикорупціонерами,не ставали на шляху в Коломойського.
С Коломойським все зрозуміло. Не зрозуміло з іншим. Чому антикорупціонерів найбільше цікавили ті особи, яких найбільше ненавиділа Москва? Здогадаєтеся?
Остальной высер это для умсвтенно отсталых олигофренов.
пускай от дизентирии обсираются
петровская насосная станция попаснянского водоканала еще наша?
которая воду на лугандон качает
как только перестанут стрелять включитекино и немцы мля, они в нас стреляют, а мы им воду качаем
никому не интересно сколько столица лугандона может продержаться без воды?
200 000 000 гривен долга за воду сепары уже погасили? или Пеця им всё прастил?
если будет как мальдивский боров-сливаем воду,ищем нового.
Так скоро и назовете ОСС войной.
кто-то дал формулировку за 5 ЛЕТ?(чтобы использовать в официальных исках,заявлениях)
т.е.прокатить по итогу может и "гражданская"!
"До озвучення Президентом своєї позиції щодо наступного міністра оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони".
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2715347-komitet-radi-ne-pidtrimav-zvilnenna-poltoraka.htm