 Виборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська

Про це написала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виборчий процес є безперервним і не може бути тимчасово призупинений, тому наслідком однозначного - якщо воно таким буде - рішення може бути тільки скасування і припинення кампанії в цілому", - написала Айвазовська.

Вона нагадала, що закони, підзаконні акти, укази або їхні окремі положення втрачають силу в день ухвалення рішення КС.

За словами Айвазовської, Конституційний суд може вказати в рішенні порядок і строки його виконання, а також покласти на державні органи влади контролюючу функцію.

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Вона підкреслила, що без визначення порядку виконання рішення КС, якщо воно буде ухвалено на користь позивачів, у ЦВК, виборчкомів, суб'єктів виборчого процесу, парламенту і уряду буде виникати чимало проблем, і як наслідок - правова невизначеність.

Айвазовська зазначила, що офіційна вартість виборчої кампанії для державного бюджету - близько 2 млрд грн, тому визнання конституційності/неконституційність указу в стислі терміни має свою ціну для платників податків і учасників виборів, які не тільки мають зібрати фінансовий ресурс і прозоро його витратити, а й оцінювати наслідки.

"Рішення необхідно ухвалювати якнайшвидше і з чітким алгоритмом / формою його реалізації", - написала голова правління громадянської мережі "Опора".

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

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