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 Виборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська

У разі визнання Конституційним судом неконституційності указу президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів виборча кампанія може бути скасована.

Про це написала голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Виборчий процес є безперервним і не може бути тимчасово призупинений, тому наслідком однозначного - якщо воно таким буде - рішення може бути тільки скасування і припинення кампанії в цілому", - написала Айвазовська.

Вона нагадала, що закони, підзаконні акти, укази або їхні окремі положення втрачають силу в день ухвалення рішення КС.

За словами Айвазовської, Конституційний суд може вказати в рішенні порядок і строки його виконання, а також покласти на державні органи влади контролюючу функцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Указ про дострокові вибори неконституційний: відомі юристи оприлюднили аргументи для Конституційного Суду. ВIДЕО

Вона підкреслила, що без визначення порядку виконання рішення КС, якщо воно буде ухвалено на користь позивачів, у ЦВК, виборчкомів, суб'єктів виборчого процесу, парламенту і уряду буде виникати чимало проблем, і як наслідок - правова невизначеність.

Айвазовська зазначила, що офіційна вартість виборчої кампанії для державного бюджету - близько 2 млрд грн, тому визнання конституційності/неконституційність указу в стислі терміни має свою ціну для платників податків і учасників виборів, які не тільки мають зібрати фінансовий ресурс і прозоро його витратити, а й оцінювати наслідки.

"Рішення необхідно ухвалювати якнайшвидше і з чітким алгоритмом / формою його реалізації", - написала голова правління громадянської мережі "Опора".

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

Читайте: В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130727
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский: если нарушу закон, то уйду в отставку сам. (с)
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Козломордый а я знаю - что у тебя украл Порошенко...
Он украл у тебя рюззький мир!

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Большей части комментаторов (т.е., наверное, и избирателей) насрать на Законы страны, в которой они живут. Они топят за этого полудурка, не понимая того, что вместе с ним нарушают Законы Украины. А потом они скопом ноют, как им хреново живётся, как их за*бала коррупция и т.п., не понимая истинных причин этого. Вы, ребята, или снимите крест, или наденьте трусы, потому что пока вы аккомпанируете полудурку игрой х*ром на рояле выпятив перед собой крест для пущей важности. Виборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3579
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиборча кампанія може бути скасована, якщо КС визнає указ президента про дострокові вибори неконституційним, - Айвазовська
 
 
 
 
 
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