 "Суддя Майдану" Мельничук після переатестації повернув на посади 13 люстрованих правоохоронців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Нову владу".

Після розгону мирних протестувальників Київська міська адміністрація звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва із проханням заборонити акції протесту у центрі міста з 1 грудня 2013 року по 07 січня 2014 року, "бо учасники акцій (…) перешкоджатимуть нормальній життєдіяльності міста (…) та створюватимуть незручності пересічним громадянам, які проживають та/або працюють за вказаними адресами". Окружний адмінсуд пішов назустріч столичним чиновникам, і мітинги заборонив. Депутати Київської міськради подали апеляційний позов до Київського апеляційного адміністративного суду, але і там суддя Володимир Мельничук залишив цю заборону в силі.

Згодом це скандальне рішення проаналізувала ТСК: вона побачила в діях Мельничука порушення суддівської присяги та направила висновок до Вищої ради юстиції.

Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу щодо судді Мельничука. А Дисциплінарна секція Вищої ради юстиції порекомендувала прийняти рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення цього судді. Мельничук був всього за крок від звільнення, але вже Вища рада правосуддя раптом вирішила не просити Верховну Раду звільняти одіозного суддю.

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Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу щодо судді Мельничука. А Дисциплінарна секція Вищої ради юстиції рекомендувала прийняти рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення цього судді

"Володимир Мельничук – протеже перших осіб партії "Солідарність": Ігоря Кононенка та Олександра Грановського. Коли я подав скаргу на Мельничука, мені сказали, що цих суддів ображати не можна, бо вони на дуже гарному рахунку, – каже адвокат, який надавав докази некомпетентності судді на розгляд Вищої ради правосуддя. – Грановський зустрічався з головою Окружного адміністративного суду Павлом Вовком – перед атестацією".

Проаналізувавши декларації судді Володимира Мельничука, ми помітили, що протягом року після винесення скандального рішення про заборону мирних зібрань, суддя значно примножив свої статки. Заробляючи всього близько двадцяти тисяч гривень на місяць, в його декларації за 2015 рік з’явилася квартира у Києві площею 92,3 кв. м, квартира у селі Тетіїв площею 121,7 кв. м, будинок у Тетієві та три земельних ділянки загальною площею понад 1900 квадратних метрів.

Звідки взялися кошти на такі значні покупки – в процесі співбесіди мали запитати члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Втім, попри строгу процедуру, Володимир Мельничук пройшов кваліфікаційне оцінювання успішно.

Журналісти проаналізувала всі судові рішення Мельничука щодо справ про повернення на роботу правоохоронців, які були люстровані (відповідно до закону "Про очищення влади") або не змогли успішно пройти переатестацію в рамках реформи МВС. З листопада 2013 року і досі в руках судді були долі 13 працівників Нацполіції, Державної фіскальної служби і Міністерства внутрішніх справ України. Завдяки лояльності Мельничука, всі ці кадри повернулися на свої посади.

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Після вивчення цих судових справ стало ясно, що Мельничук не звертав уваги на аргументи, які наводили представники Атестаційної комісії. Низькі бали на тестуванні на знання законів, невміння пояснити свою мотивацію роботи в правоохоронних органах і навіть доведені факти хабарництва - не переконали суддю в тому, що правоохоронці були звільнені законно.

Подібні судові рішення зводять нанівець спроби держави очистити лави правоохоронних органів від некомпетентних і корумпованих кадрів.

Зараз Володимир Мельничук працює суддею в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва