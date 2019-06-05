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Все про:ринок (88) Юра Єнакієвський (86)

 "Відрізані голови тварин та обстріл машини", - співвласник "7 кілометра" розповів, як Юра Єнакіївський віджимав ринок

Щоб віджати ринок "7 кілометр", співвласнику Денису Волошину надсилали посилки з відрізаними головами тварин і обстрілювали машину.

Про це він написав у себе на сторінці у фейсбуці, коментуючи новину про закриття справ проти Юрія Іванющенка, йдеться в статті Волошина на Цензор.НЕТ.

Волошин розповів про те, як у 2010 році в нього забирали бізнес, погрожуючи сім'ї. "До вас у 2010 році приходять люди, називаються "смотрящими" від новообраного президента Януковича і переконливо просять подарувати їм вашу компанію. Природно, перша реакція здорової людини: "що за маячня?". Але маячня виявляється реальністю: ви починаєте отримувати посилки з відрізаними головами тварин. Вашу машину обстрілюють на стоянці. Телефонують вашій родині і дуже просять передати вам привіт", - написав Волошин.

Реагуючи на новину про закриття справ проти Іванющенка, він додав, що в такий спосіб прокуратура на чолі з Луценком незаконно відчужене узаконила.

Волошин також написав, що через ситуацію із захопленням його бізнесу йому довелося залишити Україну. "Інші акціонери компанії, з якими вчинили так само, залишилися. Когось купили, когось залякали, комусь пообіцяли залишити на господарстві як менеджера, але не співвласника. Частина з них передали активи компанії, якою володіє син Юрія Іванющенка", - написав підприємець.

Він зазначив, що почав судитися і не програв жодної справи - дійшов до Верховного суду і після Революції Гідності і цей суд виграв. "Але що далі? Змінилося 2 президенти, ще більше генеральних прокурорів. Накопичено понад 100 томів кримінальної справи. Сотні протоколів свідчень свідків, винесення підозр, обшуків, арештів рахунків підозрюваних. Я був упевнений, ось вона - справедливість. Зараз восторжествує. І ось торжество сталося. Вчора не від підлеглих Луценка, а з новин я дізнаюся - всі справи проти Іванющенка закрито. Зібрано в купу і закрито одним махом", - дивується Волошин.

Він переконаний, що для бізнесу та інвесторів це дуже поганий знак. "Подарунок у сотні мільйонів в обмін на життя - ось перспектива бізнесу в Україні. Хотілося б, щоб Володимир Зеленський це теж розумів. У мене залишилося лише одне запитання до нашого спільного Українського Борделю з усіма його луценками, єнакіївськими та іншими: "А можна всіх подивитися? Цих продовжувати точно не будемо", - резюмує Волошин.

Як відомо, рейдерським захопленням одеського ринку "7 км" у 2010 році, коли до складу ТОВ "Промтоварний ринок" зайшли структури донецької мафії, займалися найближчі соратники експрезидента Віктора Януковича - брати Аврамови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130723
 
   
 Топ коментарі
 
а гениальный плокулол не в курсе..
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ЗЕ должен разобраться с преступной властью Одессы и Харькова, так как это вопрос украинской территориальной и государственной безопасности в военный период. Эти города на прицеле у Путина. Как можно было Пэдряке сотрудничать с бандитами и устроить такой беспредел в этих городах....
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Луценко коррупционная гнида тварь
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Так то ж Іванющенко а не Парасюк. А вороги - лише Парасюки )))
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ЗЕ должен разобраться с преступной властью Одессы и Харькова, так как это вопрос украинской территориальной и государственной безопасности в военный период. Эти города на прицеле у Путина. Как можно было Пэдряке сотрудничать с бандитами и устроить такой беспредел в этих городах....
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Не вините Луценко, поскольку у него нет юридического образования, он не знает, что он творит.
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Увидим кого зе в генпрокуроры поставит,там лысый без должности еще,ну и юзика наверное министром соцполики)
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Тебе маленькому сосущему порохоботику что то не нравится? ))))
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Да, пофиг... пускаю друг-друга перестриляют... этих мудаков не жалко.
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Бутусов проиграл Иванющенко. Дело закрыто.
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Люди проиграли Всем!
ниже написал почему.
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"Отрезанные головы животных и обстрел машины", - совладелец "7 километра" рассказал, как Юра Енакиевский отжимал рынок - Цензор.НЕТ 3073 Propan

Расплакался господин Волошин, Украина видете ли ему не такая. Сам 7й километр и есть мощный символ экономического беспредела в стране. Что сделал лично господин Волошин для свой страны, кроме того как по сути незаконно зарабатывал миллионы на продаже контрабандной продукции? Поддержал либеральные или патритотические силы в стране или хотя бы в Одессе, боролся за создание общественного ТВ, сделал свой бизнес белым и прозрачным и честно платил налоги? Ничего не сделал господин Волошин для укрепления Украины, а теперь все вокруг виноваты что у социально инфантильного барыги забрали кормушку.
05.06.2019 14:55
сидней

* Что сделал лично господин Волошин для свой страны, кроме того как по сути незаконно зарабатывал миллионы на продаже контрабандной продукции*

Я вас поправлю!
на* продаже*по схемам АРЕНДЫ контейнеров и павильонов без права собственности людям!!!!!!!!теже миллионы без уплаты налогов через наличку.По этому сейчас любям пофиг кто их будет дальше грабить юра или волошин!
И эта схема работает до сих пор по всей Украине!
05.06.2019 15:57
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Если Волошин виноват, пусть отвечает за свои грехи. Но как это оправдывает Иванющенко, если сказанное Волошиным правда? Никак.
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Югик успешно оседлал воровские схемы, всё по понятиям.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Відрізані голови тварин та обстріл машини", - співвласник "7 кілометра" розповів, як Юра Єнакіївський віджимав ринок
 
 
 
 
 
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