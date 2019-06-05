 У парламенті почали збирати підписи за відставку Авакова

Про це Єднак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Збираємо з Hanna Hopko підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег зважаться", - написав він.

Нардеп додав, що МВС є для громадян джерелом небезпеки.

"Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки! Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців", - стверджує нардеп.

Єднак також опублікував фото проекту постанови про відставку Авакова, де стоять підписи п'яти народних депутатів.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку у зв'язку з убивством у Переяславі-Хмельницькому п'ятирічного Кирила Тлявова. "Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - сказав він.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.