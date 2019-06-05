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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 У парламенті почали збирати підписи за відставку Авакова

Депутати Остап Єднак та Ганна Гопко почали збирати в парламенті підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це Єднак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Збираємо з Hanna Hopko підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег зважаться", - написав він.

Нардеп додав, що МВС є для громадян джерелом небезпеки.

"Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки! Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців", - стверджує нардеп.

Єднак також опублікував фото проекту постанови про відставку Авакова, де стоять підписи п'яти народних депутатів.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку у зв'язку з убивством у Переяславі-Хмельницькому п'ятирічного Кирила Тлявова. "Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятирічного Кирила Тлявова поховали в Переяславі-Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130721
 
   
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Ссыкотно при Авакове на выборы идти.
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"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков в 2016 году на выпуске новых полицейских в Академии патрульной полиции . А в 2019 году он это вспомнит?
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конечно. пороха кадр, коррумпирован насквозь, продаст, купит, а потом снова продаст, но уже дороже.
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пора или нет, но в отставку пока не пойдет
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Давно пора! Аваков. Начал с убийства Александра Музычко (Сашко Билый), а закончил пятилетним мальчиком.
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пора собирать подписи за отставку парламента)
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Так парламент отставлен...или что-то случилось а я не в курсе.
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Кто ж его снимет, он будущий верный слуга народа.
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Они с Беней -"крестные" папы Зели, кто же его "болельщика" выгонит в отставку?
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Профпридатноості югіка й авакяшки співставні В парламенте начали собирать подписи за отставку Авакова - Цензор.НЕТ 7299
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Сколько надо подписей? Это только что бы поставить вопрос на голосование?
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Хоть Гопко гопничка, но поставьте и мою подпись.
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Он же чести не имеет, он сам это продемонстрировал на инаугурации Зеленского!
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.....а чего только стоит его ФРАЗА : милиционеры не люди ((((((
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У тому, що реформа поліції провалилася - величезна "заслуга" Авакова. Хатія Деканоїдзе пішла недаремно. Питання лише у тому, чи це була ініціатива самого Борисовича, чи це було завданням олігархату загалом. Надто лояльно ставляться "нові" до Авакова. Як до аґента, який захопив і зробив для них безпечним важливий ворожий об'єкт.
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А что думает по этому поводу бронзовый призер президентской гонки ?
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А накуа этим идиотам подписи за отставку одного министра, если в отставку фактически подало все правительство - не понравилось, как был обеспечен процесс голосования на выборАх? У парламенті почали збирати підписи за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 2
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На даний момент 23047 осіб підписали петицію №22/057092-еп
Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільнення з посади Міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова.на сайті президента
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ парламенті почали збирати підписи за відставку Авакова
 
 
 
 
 
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