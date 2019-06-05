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Все про:Зеленський (1579) Супрун Уляна (464)

 Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся"

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".

"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130718
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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Супрун на медик должна знать, что ЮМОР - ФОРМА АГРЕССИИ.
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Конечно! Она его сразу раскусила. И не обиделась.
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Три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц - нет. Да, заметил второй отпивая большой глоток шнабса, Штирлиц - добрейший человек! (Голос за кадром: Штирлиц бил кастетом.)
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Вот так выглядит настоящая Баба Яга, и внешне и по характеру - убивает людей своими бестолковыми приказами и пох - оловяные глаза
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Чия би кріса кавчала, супруниха, але тільки не твоя!
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Косячок забьют и все встанет на свои места. Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 7331 Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 7057
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- Да, - сказал Штирлиц, немного успокоившись. Он выпил кружку шнапса,
рыжий эсэсовец с готовностью налил вторую, Штирлиц выпил еще, лейтенант
стал ему неинтересен.
- Ну как же можно, - шепнул один из фронтовиков рыдающему лейтенанту,
- при самом Штирлице говорить такое о русских, да еще и в таких
выражениях! Я бы вас на его месте убил.
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хорошо сказала...правильно
но навряд ли ему стало "неприятно"
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Неприятно ? Глядя на Супрун ,можно и кеды по углам расставить ...
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Ну. то не для мокшанців було сказано!!!
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Это Зе вместо СТП (средняя точка прицеливания)?
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Поправка - 2 вертикальных клика или же одна линия по сетке милл дот.
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Коли відомство очолив "лейтенант" з "95 кварталу". Іспанський сором.
Супрун про слова Зеленского о ней: "Ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся" - Цензор.НЕТ 6941
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Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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есть статистика снижения смертности благодаря медицинской реформе..?
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Он просто не живет вообще в Украине, а пишет неизвестно откуда из под украинского прокси.
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Увы, Ульяна. Всё проще - просто президент у нас сейчас чувак с улицы. У которого воспитание на уровне квартальных шуток.
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Ні, він не з вулиці, воно з кімнати для обкурених!!!
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Слушая его начинаешь понимать, что овощ с его зековскими институтами и опытом работы завгаром был выпускником института международных отношений. Такого быдлячества на уровне президента я еще.
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Як кажуть, ще не вечір!!! то тільки початок ганебного дійства!!!
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Коли я читаю твої коменти, у мене завжди виникає питання - де і хто таких "чувіх" виховує?
Ти не упереджено почитай коменти порохоботів.
Цікаво, які в тебе будуть враження.
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Стесняюсь спросить............. а они все президенты? Они являются лицом страны?
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Ти соромишся?
Не вірю.
Ви більше на нього наговорюєте всілякого бруду, ніж є насправді.
Те ж саме ви робите і з опонентами - спочатку оббрешете, а потім самі в це вірете.
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как интересно. ты читаешь комменты "порохоботов" и в упор не видишь омерзительные комменты зебилов?
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Да хоть школьник в душе, главное что он не профессиональный вор во втором поколении, да к тому же живущий вне закона и 20 лет совмещающий государственную должность и личный бизнес.
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Это да, он всего лишь в третьем поколении быдло, дед которого был зам.начальника отдела уголовного розыска УВД и как один из руководителей МВД, несет ответственность за расстрел криворожан во время восстания в 1963 году. После тех событий Семен Зеленский был награжден (повышен до полковника). Молите бога, чтобы эти гены в нем не проснулись, когда всех достанут его фокусы.
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По существу Зе - малообразованный тинейджер. Только в развитии задержка лет на 30! Вот отсюда и ерничание, и тон гопника из подвортни, и корченье рож... Ему неуютно среди взрослых и он хочет казаться не подростком а равным окружающим.
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не оно хитрое и подленкое и продажное я думаю что скоро узнаем об агенте вовочка завербованым фсбв начале 2000
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то самое время, когда вован типа учился на юриста в Кр.Роге... так что версия о вербовке - реальна. И не только Беней
Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся" - Цензор.НЕТ 5172
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Да хоть школьник в душе, главное что он не профессиональный вор во втором поколении, да к тому же живущий вне закона и 20 лет совмещающий государственную должность и личный бизнес.
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для Супрун є дуже старе прислів"я- "Краще з розумним загубити, ніж з дурнем найти."
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Психологи не зря говорят.что весь внутренний мир человека,с возрастом ,отражается на его лице.....
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Мне даже страшно представить психические расстройства тех, кто ее назначил на эту должность, иначе зачем поднимать каждый раз весь выводок троллей минстеця для ее защиты, как только появляется статья про эту доктор смерть. Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся" - Цензор.НЕТ 5999
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Интересно бы твою историю болезни полистать.
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Обратись к доктор смерть, если не страшно, может поможет тебе в этом вопросе, конечно после того, как "вылечит".
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Супрун напрямую нарушает Конституцию Украины создавая платную медицину, имеет два гражданства, не является министром, её ненавидит 90% населения, но ей плевать, она у корыта и это главное.
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А звідки такі данні??? ти напевно проводив опитування???Напевно в 95 кварталі!!!
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йа вот придумал себе что ....
и на основании вышесказанного делаю вывод что....
пользуясь доказанными фактами изложенными выше ....
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Обидно, когда людей, которьіе действитенльно внедряют реформьі обижают и поносят. Супрун внедряет єти реформьі и на нее сьіпятся оскорбления! Аваков провалил реформу, и ему отбеливают очко ЗекоМанда.
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Какие конкретно она провела реформы, которые улучшили жизнь простых пациентов не только на бумаге и ее липовых очетах.
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Раньше платить не нужно было, теперь нужно платить и в кассу, и в фонд, и в карман врачу. Это единственная реформа, и самое главное что услуга все равно не будет оказана в полном объеме.
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Конкретно впровадила програму "Доступні ліки", завдяки якій сотні тисяч українців мають можливість отримати безкоштовно препарати, наприклад моя дружина як діабетик отримує безкоштовно "Глюкофаж".
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Все что нужно знать о Супрун и ее реформах http://prntscr.com/nxxc8n
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О, вы слишком добры к ней, потому что это только верхушка айсберга.
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Цілком можливо, що Зеленському Супрун не подобається чи як міністр, чи як людина. але ж для чого хамити постійно? Примітивне хамство то ознака слабості та страху, а не сили і впевненості. То для чого ж тоді такий президент, який всіх навколо боїться і ні в чому не впевнений? Чи то просто манера гопника, але ж поводитись як гопник на посаді президента також не є добре, не пасує.
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очень напоминает одного вово
тот тоже к чему не прикоснется все превращается в гамно
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Писець, він даже ні разу з тією жіночкою не розмовляв, а вже дозволяє собі говорити таке.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСупрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся"
 
 
 
 
 
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