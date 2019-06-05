 Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".
"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.
Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".
рыжий эсэсовец с готовностью налил вторую, Штирлиц выпил еще, лейтенант
стал ему неинтересен.
- Ну как же можно, - шепнул один из фронтовиков рыдающему лейтенанту,
- при самом Штирлице говорить такое о русских, да еще и в таких
выражениях! Я бы вас на его месте убил.
но навряд ли ему стало "неприятно"
Ти не упереджено почитай коменти порохоботів.
Цікаво, які в тебе будуть враження.
Не вірю.
Ви більше на нього наговорюєте всілякого бруду, ніж є насправді.
Те ж саме ви робите і з опонентами - спочатку оббрешете, а потім самі в це вірете.
и на основании вышесказанного делаю вывод что....
пользуясь доказанными фактами изложенными выше ....
тот тоже к чему не прикоснется все превращается в гамно