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 Політика України
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Все про:Кабмін (2881) енергетика (333) Герус (15) НКРЕКП (117)

 Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік

Представник президента в уряді Андрій Герус вважає, що запуск нового ринку електроенергії в Україні, який відповідно до закону має запрацювати 1 липня, необхідно відкласти на рік.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після засідання уряду.

"Я вважаю, що потрібно відкласти на рік із помісячним планом підготовки до цього нового ринку", - заявив він.

Він зазначив, що постанови, які сьогодні ухвалив уряд про запуск ринку електроенергії, не були узгоджені з НКРЕКП і не враховано їхніх пропозицій.

"У НКРЕКП своя позиція, вона абсолютно інша, ніж у Кабінету міністрів. Є зауваження енергетичної спільноти. Їх також не враховано. Тому це не якийсь узгоджений текст постанови. Це текст самостійний Кабінету міністрів, підготовлений якимись фахівцями міністерства енергетики", - сказав Герус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ринок електроенергії має бути впроваджено вчасно, - Гройсман. АУДIО

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін України ухвалив дві постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130710
 
 
 Топ коментарі
 
По-перше, чого він цього не сказав на засіданні Кабміну? І чого не обгрунтовував, а мовчав в тряпочку?

А "відкласти на рік" - означає, що скасувати назовсім. Спеціально в інтересах бені. І Фірташа, Пінчука та Григоришина...
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Правильно. А то Игорю Валерьевичу будет дорого платить.
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а краще взагалі відкласти на потім, бо у бєні збитки
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это значить Ахметов и Коломойский договорились
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Хто кого -Зє, чи другий палітічєскій українець? Накладіть вето на постанови Кабміну і Рижий недоотримає вже пораховані мільярди.
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Ага, зато медведчук получит то что хочет рашка...
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Да, только за Украину!
Нет, только за Украину! де то так Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 4086
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Це не рижий недоотримає ,а держава ,а значить ми звами !!!
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Правильно. А то Игорю Валерьевичу будет дорого платить.
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Да при чем здесь платить?
Для него главное все эти схемы которые настрогали
Ахмедов с Гройсманом - типа Ротердам+
оставить в пользовании ДЛЯ СЕБЯ!

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Таки так. Навіщо ламати таку гарну іграшку? А для хом'ячків є інша іграшка - колесо. Біжиш по ньому - і виробляєш дармову електрику.
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Аааа.... так были схемы? Как так? Ведь при чьоколаде всё було чесно і прозоро? Вот порох брехло....
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Я не знаю как Игорю Валерьевичу будет, а вот то что еще к цене газа которая есть для каждого украинца еще добавить цену электроэнергии да плюс цену всего и вся, которая за счет этого увеличится, то наверное будет полный капец.
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По-перше, чого він цього не сказав на засіданні Кабміну? І чого не обгрунтовував, а мовчав в тряпочку?

А "відкласти на рік" - означає, що скасувати назовсім. Спеціально в інтересах бені. І Фірташа, Пінчука та Григоришина...
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мужик я не знаю будит ли БЕНЯ платить за электричество по нарисованной с потолка цене, но вот то что ты будешь это я тебе гарантирую 100%!!
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Зебіл, всі мають платити ринкову ціну. ВСІ! І беня - перший!
А чи вона є "нарисованной с потолка" - на це є відповідні служби; зокрема - АМКУ і НКРЄ-КП.
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если ты такой приверженец рынка ответь на простой вопрос почему мы продаем электричество в ПОЛЬШУ дешевле чем потребителям внутри страны! у нас же типа рынок и цены везде одинаковая!

а чтобы тебе думалось лучше то советую прочитать ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ! может поумнеешь а может и нет!!
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Так тебе рынок хотят отложить на год, а оставят монополию.
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дятел ты думаешь рынок вводится бумажкой которую написал ГРОСЯ или еще кто то?! ну если ты так думаешь то дятлы еще будут умнее тебя!! Будет там ГРОСЯ что то принимать не будет у нас нет рынка и его не может быть просто потому что у нас МОНОПОЛИЯ!! рынок появится тогда когда будут поставщики не один и не два и даже не три а 5 и более причем реальные независимые а не так что они поставщики типа разные юрлица но хозяин у всех один АХМЕТОВ!!
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дятел ты. ты хоть почитай ту бумажку для начала.
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читал и что? как ты видишь рынок из ОДНОГО поставщика он типа сам с собой будет конкурировать ХА ХА ХА!! А остальное что там написано про светлое завтра то то токо для таких лошариков как ты!!
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а краще взагалі відкласти на потім, бо у бєні збитки
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тебя герпес нужно отложить на год в дурку, как баклажан в слоик и залить рассолом
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Помнится когда то Янукович тоже просил год подождать до выборов и безвиз тоже...
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Да нет. Ахметов терпеть целый год не сможет. Он потратился на скупку за бесценок всех Обленерго и теперь предвкушает бешенные прибыли от роста цен и тарифов.
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т.е. нафик рынок - оставляем роттердам+?)
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на 10 лет, пока беня из него еще 430 млрд не вытащит
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Порошенко и Ахметов теперь сосать будут а не грабить украинский народ...
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отменить Роттердам + - немедленно - согласен
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т.е. Роттердам надо оставить? Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 7777 Зекоманда
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௵_Надежда‏ @nadezdanba

Осведомленные источники говорят, что Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа. Олигарх выделил 1 миллиард на свержение Зеленскогоhttps://elise.com.ua/2019/06/05/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo-oligarhi-nachinayut-vojnu/?fbclid=IwAR0klxF2jRHHxKt6aDJ1zkmNiSYutUB1b0vDrwB6B041G3Ux45fqSPkPyQM
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В профиле у тети Надежды указано, что она из россии.
Что это она так озабочена украинскими олигархами, Майдами?
Свои ротенберги, абрамовичи ее не волнуют?

௵_Надежда@nadezdanba

Россия
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Да сайт Элис это такая помойка что даже пофиг откуда там та надежда - хоть с Альдебарана
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Да хоть стотыщпятьсот миллиардов. Майдан не сделаешь за бабло. Опять соевые обгадятся. Будут зря выброшенные ахметовские деньги. Та сие и не удивительно. Они живут в своей параллельной Украине, а народ в своей. Посему они нихера народ украины не знают.
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Ваучерная приватизация тоже была преступной, но без неё жили бы сейчас в совке/РФ
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народ - эта самка собаки не хочет отмены формулы Роттердам + - на дыбу его с одним вопросом - ради кого и кто заплатил? - коррупционер хренов
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Надо электроэнергию давать людям БЕСПЛАТНО ,хотя бы по 100 киловатт ..
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продукты то же - и каждому по машине - зеля все так и сделает - а если не сделает - в отставку его -так?)))
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Ну для начала,неплохо бы,чтобы продукты не были самыми дорогими в Европе а если Зеленский ни хрена в этом плане делать не будет ,то я буду первый кто скажет,что его надо гнать поганой метлой ! Как-то так ...
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и люди должны работать БЕСПЛАТНО хотя бы неделю в месяц)))
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Еще бы соточку кубов газку и по литрухе спирта - и хоть трава не расти...
Хотя нет, спирт - только честным!!!
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Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!! Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 3268
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Ротердам+...теперь это их корова...и теперь они ее доят...в пять рук за вымя дергают.... Герус: Запуск рынка электроэнергии нужно отложить на год - Цензор.НЕТ 151
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расстрелять - я правильно пишу? - и вопрос -а почему зеленский его назначил своим представителем?
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Креатура Коломойского однозначно,его надо убирать
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Через месяц афера «Роттердам +» перестанет существовать. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Данилюк во время брифинга телеканалу ZIK.
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
По его словам, если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка, имеют ряд рисков. Для того, чтобы уменьшить негативный эффект на граждан и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.
Данилюк подчеркнул, что в случае отсрочки закона должна быть проведена встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.
Напомним, ранее АМКУ признал, что «Роттердам+» приносит прибыль Ахметову, но в расследовании отказал.
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и главное, народ не понимает, что за рынком стоит
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да вы шо - народ не понимает? за рынком - ряд многоэжтажек стоит - у других - сталинки ,у третьих - хрущевки)))))
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Козелы, если с вами согласовывать, то рынка энергоресурсов не будет никогда, от слова вообще. Замечания энергетического сообщества говоришь Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 1555 А они не идиоты свою монополию ликвидировать........
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херус, мабуть, вєлікій експєрт. а як счітаєт кловун?
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Ну и рожа((((
как специально подбирают на "лиц страны". как вот Климкин - картавый россиянин-карлик - лицо страны в мире(!) и все такие думают: если ЭТО - лучшее, то каково остальное то?
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Нефига. Надо даже раньше на пол-месяца запускать. Все уже готово давно
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ГройсМэн говорит - надо запускать, представитель преЗЕдента - не надо запускать....
Сразу вспоминается кричалка для народа:
Запускай, не запускай
Всё равно народ попал...
П.С. Попал на американскую компанию eBay....
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Сколько бы эти хересы с бенями не выли...а отменить запуск рынка они не могут...это может сделать только ВР...а она этого в угоду зебеням не сделает....
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Недаано спрашивал знакомых сколько стоит киловатт в пенсильвании. 2 цента
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Брехня....20 центов может быть...два нет....
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Партия Слуга Народа. Вот один из них. Рынок не нужен. Пусть остаются монополисты. Тарифы прекрасные. Пусть растут дальше и кабанчики в Раде жиреют.
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Что, ЗЕ-билы,
"Ера бідності закінчиться ПАПІЗДЖЕ?"

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А есть такая средняя табличка с европейскими зарплатами и пенсиями,чтобы как то соединить таблички?Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 3856.
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Соедини...я не против....только вот стоимость товара не зависит от зарплат....
А тем у кого зараплаты не хватает..для тех есть субсидия....
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Сочувствую...но помочь ничем не могу....
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стоимость включая прибыль украинского газа 3000гр но его почему то не продают -почему интересно?
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а во столько десятков раз в Дании выше зарплата?-вопрос риторический
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Повторяю еще раз....стоимость того или иного товара не зависит от зарплат...на стоимость товара влияют совсем другие факторы....
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Я тк понимаю, "пацаны Коломойского", по "свистку", "делают "финт ушами"? Пытаются "кантовать круглое" и"катить угловатое"?...
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Барига перед *виходом * добрий гешефт зробив з *гудком * та іншими ...Ось і верещать зараз свині. яких відсовують від корита .
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Корупція в близькому оточенні Петра Порошенка..
. ГОЛОВНОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО ВИКРИЛИ В КОРУПЦІЇ В ОБЛЕНЕРГО Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 6178 Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік - Цензор.НЕТ 3795 .....
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Бєня не хоче платити за електроенергію.Хто винуватий ?- Порошенко.
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Отак.На місяць.На три.На рік. А через рік Бєня свої феросплави вдвічі економнішими зробить ? І про кредити від МВФ можна забути ? Тобто гривня котиться в прірву.І щось не помічаю волання про подорожчання газу для населення,при зниженні для промисловості.навіть зубожінка мовчить.
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те що придумали мародер петя і його дружаня свисток ахметка
на користь Україні не піде ..

тому тільки відкладати і створювати нові, не монопольні правила,
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Июнь 5th, 2019
МВФ не вернется - Коломойский смог торпедировать свободный энергорынок в Украинеhttp://rusjev.net/2019/06/05/kolomoyskiy-smog-torpedirovat-svobodnyiy-************-v-ukraine/
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГерус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік
 
 
 
 
 
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