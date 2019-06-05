 Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після засідання уряду.
"Я вважаю, що потрібно відкласти на рік із помісячним планом підготовки до цього нового ринку", - заявив він.
Він зазначив, що постанови, які сьогодні ухвалив уряд про запуск ринку електроенергії, не були узгоджені з НКРЕКП і не враховано їхніх пропозицій.
"У НКРЕКП своя позиція, вона абсолютно інша, ніж у Кабінету міністрів. Є зауваження енергетичної спільноти. Їх також не враховано. Тому це не якийсь узгоджений текст постанови. Це текст самостійний Кабінету міністрів, підготовлений якимись фахівцями міністерства енергетики", - сказав Герус.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін України ухвалив дві постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами".
Нет, только за Украину! де то так
Для него главное все эти схемы которые настрогали
Ахмедов с Гройсманом - типа Ротердам+
оставить в пользовании ДЛЯ СЕБЯ!
А "відкласти на рік" - означає, що скасувати назовсім. Спеціально в інтересах бені. І Фірташа, Пінчука та Григоришина...
А чи вона є "нарисованной с потолка" - на це є відповідні служби; зокрема - АМКУ і НКРЄ-КП.
а чтобы тебе думалось лучше то советую прочитать ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ! может поумнеешь а может и нет!!
Осведомленные источники говорят, что Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа. Олигарх выделил 1 миллиард на свержение Зеленскогоhttps://elise.com.ua/2019/06/05/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo-oligarhi-nachinayut-vojnu/?fbclid=IwAR0klxF2jRHHxKt6aDJ1zkmNiSYutUB1b0vDrwB6B041G3Ux45fqSPkPyQM
Что это она так озабочена украинскими олигархами, Майдами?
Свои ротенберги, абрамовичи ее не волнуют?
௵_Надежда@nadezdanba
Россия
Хотя нет, спирт - только честным!!!
«С 1 июля схема заработка просто исчезает» - заявил Данилюк.
По его словам, если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка, имеют ряд рисков. Для того, чтобы уменьшить негативный эффект на граждан и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.
Данилюк подчеркнул, что в случае отсрочки закона должна быть проведена встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.
Напомним, ранее АМКУ признал, что «Роттердам+» приносит прибыль Ахметову, но в расследовании отказал.
как специально подбирают на "лиц страны". как вот Климкин - картавый россиянин-карлик - лицо страны в мире(!) и все такие думают: если ЭТО - лучшее, то каково остальное то?
Сразу вспоминается кричалка для народа:
Запускай, не запускай
Всё равно народ попал...
П.С. Попал на американскую компанию eBay....
"Ера бідності закінчиться ПАПІЗДЖЕ?"
А тем у кого зараплаты не хватает..для тех есть субсидия....
. ГОЛОВНОГО СОРАТНИКА ПОРОШЕНКО ВИКРИЛИ В КОРУПЦІЇ В ОБЛЕНЕРГО .....
........
на користь Україні не піде ..
тому тільки відкладати і створювати нові, не монопольні правила,
МВФ не вернется - Коломойский смог торпедировать свободный энергорынок в Украинеhttp://rusjev.net/2019/06/05/kolomoyskiy-smog-torpedirovat-svobodnyiy-************-v-ukraine/