 Герус: Запуск ринку електроенергії потрібно відкласти на рік

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після засідання уряду.

"Я вважаю, що потрібно відкласти на рік із помісячним планом підготовки до цього нового ринку", - заявив він.

Він зазначив, що постанови, які сьогодні ухвалив уряд про запуск ринку електроенергії, не були узгоджені з НКРЕКП і не враховано їхніх пропозицій.

"У НКРЕКП своя позиція, вона абсолютно інша, ніж у Кабінету міністрів. Є зауваження енергетичної спільноти. Їх також не враховано. Тому це не якийсь узгоджений текст постанови. Це текст самостійний Кабінету міністрів, підготовлений якимись фахівцями міністерства енергетики", - сказав Герус.

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Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін України ухвалив дві постанови, необхідних для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів із продажу електроенергії за двосторонніми договорами".