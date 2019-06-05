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 Політика України
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 Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко

Андрій Сенченко, лідер громадянського руху "Сила права", вважає, що більшість політиків напередодні виборів маніпулюють темою повернення Донбасу та Криму, відверто не розуміючи механізму встановлення миру без втрати територій.

На думку Сенченка, політики, які готові погодитися на втрату територій, мають піти.

"За минулий тиждень багато хто поставив мені запитання: "Що штовхнуло тебе і "Силу права" самостійно йти на вибори? Непомірні амбіції"? Так, амбіції! Політики без амбіцій – це або "ганчірки", або політичні заробітчани. Моя амбіція – повернути Крим і Донбас! Чим ближче до виборів, тим більш рельєфно проявляється нездатність більшості старих і нових політичних партій та їхніх лідерів дати відповідь на запитання, як відновити повноцінний мир без територіальних і політичних поступок агресору. Практично всі, хто вийшов на цей "політичний ярмарок", "обтікають" тему війни і миру та винаходять відверто брехливі рецепти повернення Донбасу. Проблема окупованого Криму безсоромно перекладається на наступні покоління. А ось мрії про реінкарнацію "РосУкрЕнерго" виходять на перший план. Для політичних "коробейників", які відверто або сором'язливо приторговують країною, є кілька порад. Хто може, але не хоче відстоювати національні інтереси, – краще підіть самі. Хто хоче, але не може, - краще не ганьбіться", - таку гучну заяву Сенченко зробив на власній facebook-сторінці, пише УНН.

Андрій Сенченко - донедавна один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але заявив про вихід з партії. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, у 2014 був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.

Нещодавно стало відомо, що громадянський рух "Сила права" Андрія Сенченка має наміри об’єднатися на парламентських виборах зі всеукраїнським громадським рухом Олександра Данилюка "Спільна справа". Мета об’єднання - протидія російському реваншу. "Сила права" – з 2014 року працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією. На сайті руху оприлюднено близько семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також – вже заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярда доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130709
 
 
 Топ коментарі
 
Или очередное...я знаю как но не скажу...а вот если выберите то расскажу и покажу..??
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туманные намёки на каких то безымянных политиков . Есть президентская команда которая уже говорит то что думает, говорит честно и откровенно : Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, с ним можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир.
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о еще у одного появились деньги на вибори с тиражированием "заявлений" в прессе)
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"По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, - должны уйти". А если "где-то посередине", тогда как? Одной ногой в Украине, другой в параше? Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 2916
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Нужно собрать из политиков батальон и бросить на штурм Перекопа.
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и зеленского в белой рубахе впереди всех
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В голубой - не нужно передёргивать! Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко - Цензор.НЕТ 5159
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А надо как в Молдлве!! Нахрен даунбац и лугандом!!
Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз.
«Здесь не может быть никаких дискуссий. Это - однозначно наше будущее. В этом вопросе компромиссов быть не может. Это - не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена - это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет - нет, мы не готовы платить такую цену», - заявил он.
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Для начала надо отправить Турчинова на нары за сдачу Крыма без единого выстрела или за его продажу ,так или иначе речь идёт о государственной измене ! Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1352
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Для начала надо отправить на нары командиров ВЧ расквартированных в Крыму, за не выполнение устава караульной службы!
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Вы лично давно в бою были?
Я турчинова не сильно уважаю с момента, когда он стал в свое время председателем "конторы". В ситуации , что сложилась в АРК, на тот момент ничего невозможно было сделать. Просто были бы бессмысленные жертвы. Армия не была готова к ведению БД (от слова вообще). С учетом зарплат военнослужащим рыфы и нашим, психологическое состояние в войсках приближалось к "0". Про ГУ СБУ в АРК вообще молчу (докладную аналитическую еще в 2007 г. написал).
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Это бред вашей больной очень души ,на Майдане стояло до миллиона человек ,вооружи полностью 10-20 тысяч ,выдай удостоверения СБУ ,отправь в Крым и вопрос был бы закрыт за считанные часы,но твари хитрожопые ,решили ,что им и оставшейся Украины хватит,чтобы набить себе карманы ,головой надо думать а не задницей,как вы .
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ответ кличко по Крыму напомнить???....пока не поделим портфели!!!! Крымом заниматься НЕ будем.
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А что предлагает этот товаришЧ..?? Конкретно??
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Или очередное...я знаю как но не скажу...а вот если выберите то расскажу и покажу..??
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Привет - прочитай статью хотя бы...

И что он уже сделал...
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но вот почему такие мощные государственники как Сенченко не попадают в президенты Украины....?
Почему?
Олигархи и тупой, простой нарид, да?
Часто задаю себе такой вопрос...
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Потому что презов назначает закулиса.
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слишком просто...
Вот Дудаева или Масхадова чеченцам никакая закулиса не назначала и навязать своего бы не смогла..
И таких примеров много...
А такой тупой клоун как Зе в абсолютном большинстве стран отсеялся бы на самых дальних подступах... - а продолжал бы рыпаться, его бы просто убили что бы не позорил нацию..
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В Україні сьогодні за останні опитуванням лише одна партія де більшість виступає за боротьбу до перемоги. ЄС з рейтингм 7%. Решта капітулянти і колаборанти.
Политики не должны перекладывать возвращение Крыма на будущие поколения, - Сенченко - Цензор.НЕТ 9733
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туманные намёки на каких то безымянных политиков . Есть президентская команда которая уже говорит то что думает, говорит честно и откровенно : Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, с ним можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир.
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Відтяпає пару голосів у Тимошенко і все. Тобто, підгадить їй.
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Так он же сам из "Батькивщины". Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», глава её Крымской республиканской организации. Или он уже предал Юльку?
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только за! политики , покажите пример и все,и ваши мажоры под руководством сенченко в бой
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сенченко- только после возврата крыма, можешь баллотироваться
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слова то правильные но ПОКА нет , по крайней мере я не вижу, их реализации в ближайшее время.
если только ишак путин сдохнет, или мордор развалится.
и помочь тому наша приоритетная задача.
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Сенченко,как Че Гевара должен создать Движение Освобождения Крыма И воевать на его территории.территория небольшая ,в горах скрываться удобно.За Крым воевать- Абсурд.Нужно делать Украину Успешной и процветающей.А Крым сам упадёт.
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СТОП ВОЙНЕ ! О каком возвращении Крыма, ставшим военноморской базой паРАШИ можно сейчас и в ближашие 20 лет говорить? Ни сил ни средст ни желания сгореть в пепле войны с паРАШЕЙ за Крым, заселённый орками НЕТ!!Это уже "Чернобыльская зона Отравленная ***** на долгие долгие годы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! И 100000 раз прав Зеленский-СТОП ВОЙНЕ !! Но не "автономией" ОРДЛО в Украине а полным её отсечением !!Насущная потребность страны- отстроить дееспособное процветающее европейское государство на тех территориях, которые есть
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Пусть от российского паспорта откажется для начала. "Осудил присоединение Автономной Республики Крым к Российской Федерации. Признает РФ государством агрессором по отношению к Украине,но тем не менее это не мешает ему иметь российский паспорт". Андрей Сенченко, экс-народный депутат Украины - гость 112 Украина, 26.02.2016
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правильно , батальон Рада вооружить ,и вперед с Галантереем на взятие Севастополя Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко - Цензор.НЕТ 5330
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Эта рада просрочена - а вот новая во главе с Гриценко и боевым ядром Слуги народа - это самое то. К зиме и Крым и Донбасс вернутся в состав Украины. Но на всякий случай проголосую за ЕС - вдруг Гриценко не пройдёт в раду, а Слуга народа не захочет освобождать Украину.
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правильно голосуй за ЕС,точнее ПЕС,новая партия,старые рожи,уж они то точно освободю тебе сделают....
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Вернуть и Крым, и Донбасс можно в обмен на безъядерный статус Украины.
Но для этого нужны очень крепкие яйца, и чистая совесть.
Если Будапештский меморандум де-факто не работает, то все его стороны осовобождаются от его выполнения.
И инициировать этот процесс должна исключительно Украина при полном сопротивлении всех других сторон. Однако аргументация украинской стороны - железобетонная и не пробиваемая. Хватит ли воли выдержать все виды противодействия, шантажей и угроз?
Если хватит - в итоге вернётся статус-кво.
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Все хотят вернуть Крым! И этот тоже... И он и "его" партийка... Все, кого удалили от власти, или удалят и много иных дают задание вернуть Крым и ЛуганДон.И те которые жаждут вернуться... И готовы усесться в президиум и заслушать вопрос Как на пар-хоз. активе при КПСС-СССР. Поставить на контроль...
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А хто їх буде повертати Зеленський і СО°?
Зелебенський хіба що стане на коліна перед Путіним, коли в нього ширінька розстебнута буде!
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Ну да,аренда Крыма Московией,будет дорого стоить Украине,та и Керченский мост слабоват для аренды Крыма. Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4206
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сенченко примкнул к татарам. те тоже сидят в Киеве хорошо жрут. с корыта... обласканы мародером . Вперед освобождайте
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолітики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко
 
 
 
 
 
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