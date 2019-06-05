 У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков

Про це він сказав журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, правоохоронці, підозрювані в цьому злочині, стріляли з рушниці і не використовували табельної зброї.

"Справа не в зброї, в цьому випадку зброя не була табельною. У цьому випадку група із 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що випили, адвокати кажуть, що ні", - сказав глава МВС.

"Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то в тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі", - сказав Аваков.

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Він також наголосив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних.

"На мою думку, п'ять підозрюваних у цьому вбивстві - четверо тих, хто стріляв, а хто саме - визначить слідство, може всі, може один, чия куля тощо, - а також жінка, яка заховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину - це теж необхідно кваліфікувати, але це справа зараз ДБР", - додав міністр.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.