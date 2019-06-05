 У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков

Про це він сказав журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, правоохоронці, підозрювані в цьому злочині, стріляли з рушниці і не використовували табельної зброї.
"Справа не в зброї, в цьому випадку зброя не була табельною. У цьому випадку група із 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що випили, адвокати кажуть, що ні", - сказав глава МВС.
"Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то в тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі", - сказав Аваков.
Він також наголосив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних.
"На мою думку, п'ять підозрюваних у цьому вбивстві - четверо тих, хто стріляв, а хто саме - визначить слідство, може всі, може один, чия куля тощо, - а також жінка, яка заховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину - це теж необхідно кваліфікувати, але це справа зараз ДБР", - додав міністр.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
У нашего МВД очень длинные руки.
У В І Д С Т А В К У
а кто прикроет рюкзаки?
Посмотрим еще чем этот цирк с конями закончится. А то, учитывая как история обрастает "деталями", может скоро выяснится, что там была целая толпа совершенно незнакомых людей и выяснить кто стрелял не представляется возможным, но точно не менты, ведь "облико морале".
Не хватает миномета и гаубицы уродам
чтобы спрыгнуть.
хоча...
Но как я понимаю - максимум метров с пяти, ну может с десяти, если нарезной ствол.
А там расстояние вроде как было больше намного.
Та и не мусорская это тема, флоберы димедролить, мусорне травматы можно законно покупать, на фиг им извращаться с флоберами.
Если стрелять - не пробьёт даже височную кость даже в упор.
К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронежилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?
Адвокати миттєво цим скористаються.
А все може закінчитись судом Лінча.
Як подібні «колізії» й вирішуються.
В населенном пункте стрелять нельзя.Переносить в открытом виде нельзя.Передача , если была несовершенно летнему огнестрела.
Даже если бы там был один сын владельца ствола (украл у папки из сейфа), владелец садится.
А если у ствола есть хозяин....
Сядут усе.Там каких то пара ментов рядовых.Чисто нагнеталово.
«Ружжо, ружжо, кто із тєбя стрєлял? - Порохобот.»
Так?
Для министра МВД нет разницы между ружьём и малокалиберной винтовкой?
Нормы это "бе-бе-бе" и бросаться стаканами?
Ах да, Авакян же не полицейский, и даже не мусор. Друг Гепы и прочей швали, жулик, приклеивший свою жёппу к креслу и теперь не может уйти.
ї.....нат..
виявляється справа не в знарядді злочину?!....це ноу-хау....це крутіше навіть чим юридична досвідченість луценка...
Пытается, козел, съехать с того, что менты застрелили ребенка, чтоб полицию не очернять. Простые, с**ка, граждане, частная группа. Нет, это не простые граждане, не частная группа. Это выехали пострелять менты(насрать, что не при исполнении), которые знали где стрелять нельзя, которые знали в каком состоянии стрелять нельзя, которых учили стрелять, которых учили технике обращения с оружием. Но все равно они насрали на все законы и правила и в результате погиб ребенок. Полиция тут еще как при чем и тут не отмазаться.
мусара,тупарилі бидломусара (як мент кажу) - менти б до такого "не додумались"...
напевно для поліцейських воно образливе,вони ж тепер копи)))
1. Убийство, совершенное по неосторожности, -наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок...
Да там "говна столько",что и криминалистического", что и "ментовского давления" не нужно... Извините, ребята (можете насрать на мою фамилию), но там такая "жопа"" - в чисто криминалистическом варианте, что я "просто молчу"... И не в "ментах" дело ... В Раде. Они отказались принимать "Закон об оружии"...Но ... Не хочу критиковать Раду... Сейчас эту "мульку" запускать - предложение организовать "атаманщину", "беспредел".. Нам ещё этого не хватало....