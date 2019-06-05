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 У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що знаряддя вбивства в Переяславі-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова сховала жінка.

Про це він сказав журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, правоохоронці, підозрювані в цьому злочині, стріляли з рушниці і не використовували табельної зброї.

"Справа не в зброї, в цьому випадку зброя не була табельною. У цьому випадку група із 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що випили, адвокати кажуть, що ні", - сказав глава МВС.

"Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то в тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі", - сказав Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятирічного Кирила Тлявова поховали в Переяславі-Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Він також наголосив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних.

"На мою думку, п'ять підозрюваних у цьому вбивстві - четверо тих, хто стріляв, а хто саме - визначить слідство, може всі, може один, чия куля тощо, - а також жінка, яка заховала ту рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину - це теж необхідно кваліфікувати, але це справа зараз ДБР", - додав міністр.

Також читайте: МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130707
 
 
 Топ коментарі
 
АвакOFF !
У В І Д С Т А В К У По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков - Цензор.НЕТ 2261
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Было бы неплохо посадить всю гоп-компанию. А дальше наблюдать как они наперегонки активно помогают следствию, чтобы выйти оттуда.
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Суч@ка,числящаяся женой одного из подозреваемых уже визжит,что "родители ребёнка сами виноваты". Зачем,мол,выпустили его на улицу если видели что в парке стреляют?(!) Таков он,моральный облик теперешних "полицейских" и их подстилок. И пащенков своих воспитывают в том же духе. Реформа,блеать.
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...мальчик спрятал пулю в своей голове, трава спрятала стреляную гильзу, а атмосфера - пороховые газы.

У нашего МВД очень длинные руки.
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ДЯденька министр , главный полицейский не знает разницу между малокалиберной винтовкой и ружьем. Отакэ.
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о каком ружье говорит этот министр?...мальчика похоронили, не извлекая пули...вопрос: из какого пистолета табельного или наградного от министра?, - остался нераскрытым...но пишут, что дело расследует не мвд, а гбр...может таки доведут до конца
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Обязать повесить в каждом кабинете, чтоб день и ночь Крилл смотрел в глаза каждому мусору

По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков - Цензор.НЕТ 7252
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На них подобное вряд ли подействует.
Посмотрим еще чем этот цирк с конями закончится. А то, учитывая как история обрастает "деталями", может скоро выяснится, что там была целая толпа совершенно незнакомых людей и выяснить кто стрелял не представляется возможным, но точно не менты, ведь "облико морале".
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Толку что Христос у всех висит и смотрит...
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То был пистолет, и найдены гильзы от флоббера, а уже теперь ружье. Нормально так мусора развлекались рядом с детской площадкой
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Там еще была мелкокалиберная винтовка
Не хватает миномета и гаубицы уродам
чтобы спрыгнуть.
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в них би клепки не хватило переробити його під бойовий...
хоча...
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Хто його зна... У меня револьвер под флобера, самый дешевый, Сафари Харьков производит, стрелял по банкам с малыми, чуть дальше калитку железную прикрыл, чтоб дальше не летело... Так вот лист стали 2-3 мм где то на 1 мм вминает.
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Если досыпать трошки пороха из стройпатрона и поменять штатый блестящиц шарик на тяжёлую охотничью пулю от пневматики, весом где-то под грамм - то в теории может височную кость и пробить.
Но как я понимаю - максимум метров с пяти, ну может с десяти, если нарезной ствол.
А там расстояние вроде как было больше намного.
Та и не мусорская это тема, флоберы димедролить, мусорне травматы можно законно покупать, на фиг им извращаться с флоберами.
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Флобер прекрасно пробивает череп, но токо если им очень сильно по этому черепу гэпнуть.
Если стрелять - не пробьёт даже височную кость даже в упор.
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С флобера убить,та не чудите,в заключении сказано ,раздробленны кости черепа.
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Суч@ка,числящаяся женой одного из подозреваемых уже визжит,что "родители ребёнка сами виноваты". Зачем,мол,выпустили его на улицу если видели что в парке стреляют?(!) Таков он,моральный облик теперешних "полицейских" и их подстилок. И пащенков своих воспитывают в том же духе. Реформа,блеать.
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По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков - Цензор.НЕТ 3178Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 4 ч.4 часа назад
К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронежилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?

По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков - Цензор.НЕТ 4746
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Пострелять в не специально оборудованных для этого местах запрещено просто
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Было бы неплохо посадить всю гоп-компанию. А дальше наблюдать как они наперегонки активно помогают следствию, чтобы выйти оттуда.
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Коллізія. Виходить що вони всі одночасно і підозрювані і свідки.
Адвокати миттєво цим скористаються.
А все може закінчитись судом Лінча.
Як подібні «колізії» й вирішуються.
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А поличейские, которые помогали скрыть преступление своим коллегам? Шо ты тварь лепишь горбатого
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Сейчас козу водить будут, пока не "переквалифицируют" в нападение инопланетян. Ну на хера этот вброс ? Вы доведите дело до конца и придайте результаты огласке, а не кормите через час по чайной ложке. И да в отставку немародер
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А может это провокация и пацана убили порохоботы, чтоб Авакова обвинить. Ищите ружжо. Без него нет доказательств. Если найдут, то ружьё, пуля, есть доказательство. Чье ружье тот и виноват. Если нет то виновным максимум штраф за хулиганство
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так вчера уже писали что стрелять мог 14 летний подросток. тогда вообще штрафом гниды могут отделатся
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Бред росчитанный на дебилов.Во первых ту статей для владельца огнестрела целый букет.
В населенном пункте стрелять нельзя.Переносить в открытом виде нельзя.Передача , если была несовершенно летнему огнестрела.

Даже если бы там был один сын владельца ствола (украл у папки из сейфа), владелец садится.
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"знайшов на вулиці в спорядженому стані і з набоями , ніс мосорам здавати , вирішив випробувати на сусідській дитині " - варіантів немало .
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Это если без регистрации ствол.(левый)
А если у ствола есть хозяин....
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В Украине на самом деле очень не просто даже в законный способ , для защиты воспользоваться , чтобы не заехать на тюрячку.
Сядут усе.Там каких то пара ментов рядовых.Чисто нагнеталово.
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«taras shmelin А может это провокация и пацана убили порохоботы,»

«Ружжо, ружжо, кто із тєбя стрєлял? - Порохобот.»
Так?
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То ружьё, то малокалиберная винтовка, то двое ментов устроили пострелушки во дворе, то уже частная группа из 4-ёх человек выехала пострелять. Что то заврались по самые уши!
Для министра МВД нет разницы между ружьём и малокалиберной винтовкой?
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Да пусть хоть что-то найдут. Хоть ружье, хоть мелкаш. Пока что кроме гвалта и базара ничего нет. Боюсь все закончится штрафом за мелкое хулиганство и увольнением из полиции.
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Так журнализды Т9 пользуются на смартах статьи паскудят ото и получается одни в лес, другие по дрова. У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков - Цензор.НЕТ 433
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"Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал Аваков. Источник: https://censor.net.ua/n3130707\\\\\\\\\\

Нормы это "бе-бе-бе" и бросаться стаканами?
Ах да, Авакян же не полицейский, и даже не мусор. Друг Гепы и прочей швали, жулик, приклеивший свою жёппу к креслу и теперь не может уйти.
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Головне,щоб у процесі слідства не вийшли на самих себе... бо слідство ведуть знатоки труби,(труба- це прізвище таке)...
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Первая официальная версия полиции - мальчик упал и получил травму. То есть граждане, вы только представьте себе какое тварье прячется за особым статусом полицейского - если бы эти твари получили пулю - убийства бы в принципе никакого не было, и коллеги их бы прикрыли. Нах..й гнать всех - начиная с министра, и в первую очередь за то, что ссуки хотели просто замять дело
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Классно! У мужиков очко слабым оказалось и решили подставить бабу! ОТВРАТИТЕЛЬНО!!! Разве это полицейские? Это даже не менты, это настоящие отстойные мусора!
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а версия что это лысый с 95 квартала их заставил стрелять по детской площадке уже была?
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Дымящийся ствол, женщина-вамп и гениальный сыщик. Классика, мля.
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Шо-то мусора мутят ,ой чую в итоге скажут,что малец сам застрелился ..
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Надо ментов покрепче прижать, убедив на сознанку. Если сознаются, то получат на полную катушку. Если нет, то уйдут от правосудия
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"Справа не в зброї, в цьому випадку зброя не була табельною. Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3130707

ї.....нат..
виявляється справа не в знарядді злочину?!....це ноу-хау....це крутіше навіть чим юридична досвідченість луценка...
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"В данном случае частная группа из 4 человек выехала пострелять."


Пытается, козел, съехать с того, что менты застрелили ребенка, чтоб полицию не очернять. Простые, с**ка, граждане, частная группа. Нет, это не простые граждане, не частная группа. Это выехали пострелять менты(насрать, что не при исполнении), которые знали где стрелять нельзя, которые знали в каком состоянии стрелять нельзя, которых учили стрелять, которых учили технике обращения с оружием. Но все равно они насрали на все законы и правила и в результате погиб ребенок. Полиция тут еще как при чем и тут не отмазаться.
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зі всім погоджуюсь,крім слова менти
мусара,тупарилі бидломусара (як мент кажу) - менти б до такого "не додумались"...
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згоден , мент - це шаноблива назва поліцейського , означає "вчитель" , "вихователь" , "наставник".
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ну тепер напевно "мент" мало б трансформуватись в "коп"...але в будь-якому випадку цих чудовіщ ні копами ні ментами назвати не можна...
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Век живи - век учись. Не знал, что для полицейских слово "мент" - не обидное. У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков - Цензор.НЕТ 5629
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ну я ще служив за часів "злочинної панди")))ми були міліція))
напевно для поліцейських воно образливе,вони ж тепер копи)))
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но это примерно как ДТП с участием водителя-любителя или профи. Какая нах разница? У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков - Цензор.НЕТ 1108
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та ні то не мусора вбили,нєажиданна спіймають бомжа бухого який знайшов ружжо в мусарном бакє і спонтанно вирішив покарати "мєнтов поганих" а влучів в випадкового хлопчіка і втік а чєсні паліціянти пілі газіровку в жару "надьожниє свідєтєлі" падтвірдят...
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Я позавчера говорил, что появится очень способная яжемать полицая!
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Слава харьковской зайчихи не дает ментам покоя.
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алкоголь яд, но убивает к сожалению очень медленно алкоголиков и много быстрее невиновных У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков - Цензор.НЕТ 877
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Бачу варіації самовбивства Сашка Білого ....
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Что то на похоронах никаких аваковых с князевым не было...
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"По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков" - Винтовка (первоначально - «винтовальное ружьё»; от винт, в свою очередь, предположительно от нем. Gewinde «нарезка; резьба») - нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо. Ружьё вроде бы гладкоствольное.
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По бельгийской классификации- ручные стрелковые системы делятся на пистолеты и ружья. Ружья в свою очередь на винтовки, карабины и специальные.
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Не удивлюсь, если пристреливали наградной пистолет от Авакова, очень уж часто напоминают, что оружие не табельное. А какая в принципе разница из какого оружия стреляли, всё равно убили сволочи безвинное дитя? Разве что Аваков хочет свою толстую сраку прикрыть? Наградного оружия нараздавал вагон, кому не попадя?
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Умные "следаки" возбудили бы, по Статья 119. Убийство по неосторожности
1. Убийство, совершенное по неосторожности, -наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок...
Да там "говна столько",что и криминалистического", что и "ментовского давления" не нужно... Извините, ребята (можете насрать на мою фамилию), но там такая "жопа"" - в чисто криминалистическом варианте, что я "просто молчу"... И не в "ментах" дело ... В Раде. Они отказались принимать "Закон об оружии"...Но ... Не хочу критиковать Раду... Сейчас эту "мульку" запускать - предложение организовать "атаманщину", "беспредел".. Нам ещё этого не хватало....
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Ой, як цікаво: "Мы считаем, что выпившие, адвокаты говорят, что нет" - а експертизу провести - нє? Судячи з цієї фрази, екпертизу не провели, поїзд вже ішов, і тепер одні счітают, а другі - не счітают.
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Й не збираються, все на ля-ля -бла-бла !!! У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков - Цензор.НЕТ 4777
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суд буде рахувати що були тверезі...й це не буде "провина" суду...
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Эта залипуха будет почище заявления о наблюдении в тепловизор за другим деятелем.
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Гражданам стрелять из оружия в населенных пунктах нельзя, а вот ментам и чиновникам, депутатам можно. Прячьте детей, жен, матерей. Ведь они считают, что эта страна для них, а вы терпилы - именно так в ментовке называют народ Украины.
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ну то чого не йдеш мусором працювати? Там так окуєнно, майже "бог"...
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мусор не - праця, то - стан, покликання...
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то у тебя есть нормы поведения... ну то оголоси їм догану, чи звільни.
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Алкоголичку какую-то приняли и договорились
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тобто, рушниця судячи з кулі нарізна, "дрібнокліберна", де інформація балістиків? На кого зареєстрована?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова проходить жінка. Вона сховала рушницю, - Аваков
 
 
 
 
 
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