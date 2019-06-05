 МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Журналістам у середу в Києві міністр повідомив, що поліцейські, причетні до того, що трапилося, дійсно не пройшли атестацію, і були поновлені на посадах в судовому порядку.
"Ці поліцейські були звільнені після переатестації, а потім за рішенням суду були поновлені на службі ... На жаль, це не поодинока ситуація, і йдеться про майже 800 поліцейських", - сказав Аваков.
У цьому контексті глава МВС повідомив, що буде переглянутий весь список осіб, які поновилися на службі в Міністерстві за рішенням суду.
"У нас є цілий комплекс заходів, ми зараз ще раз переглянемо справи тих, хто не пройшов атестацію, але поновився. І це нам обіцяє черговий спір у судах", - додав він.
Зі свого боку глава Нацполіції Сергій Князєв на позаплановій нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів заявив, що буде проведена перевірка поведінки поліцейських поза службою.
"За попередніми доповідями службового розслідування в Переяславі-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських систематично порушував громадські норми поведінки. У місцевих жителів було до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", - цитує Князєва в середу вдень департамент комунікації Національної поліції.
Глава Нацполіції поставив завдання всім підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв і скарг громадян про неналежну поведінку поліцейських поза службою.
"Взяти на контроль не тільки несення служби особовим складом, а й поведінку поза службою. Наша реакція має бути жорсткою на такі події. За неналежну поведінку, правопорушення в побуті - миттєва ваша реакція", - підкреслив Князєв.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
найпростіший - збір по тривозі
1-перевірка вмісту тривожного чемоданчика
2- перевірка фізичної форми
3-знання законодавства (зокрема підстави застосування вогнепальної зброї/10 правил поводження з вогнепальною зброєю)
4- стрільба
3-4 години й найух причому по статті...
але де ж би то таваріщь "мусара не люди" знав...
й насправді це тільки один з можливих варіантів...
А как быть с теми которых по 2 раза выгоняли с мвд (еще и отчим уголовный авторитет),а теперь он снова в форме и в ВАШЕМ строю?????
"Пересмотреть". От слова пересмотр, ничего не поменяется. Есть решение суда. Необходимо провести через суд - главенство права. В данной ситуации проведение аттестации.
всех мусоров,которые Не прошли переаттестацию и восстановились через суд нужно гнать поганою метлою,а заодно и начальников отделов /не обеспечили представление в суде о профнепригодности /
А продажні менти - копи вони ніколи в житті не служили на вірність українському народові. А тільки прислужують корумпованій владі, навіть якщо вона продажна і антиукраїнська. Злочинно прислуговоють ці менти перевертні навіть окупаційній кацапскій владі в тимчасово окупованих Криму і на Донбасу.