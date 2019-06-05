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 МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков

Після загибелі в Переяславі-Хмельницькому п'ятирічного Кирила Тлявова Міністерство внутрішніх справ перегляне справи поліцейських, які не пройшли атестацію і поновилися на службі через суд.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Журналістам у середу в Києві міністр повідомив, що поліцейські, причетні до того, що трапилося, дійсно не пройшли атестацію, і були поновлені на посадах в судовому порядку.

"Ці поліцейські були звільнені після переатестації, а потім за рішенням суду були поновлені на службі ... На жаль, це не поодинока ситуація, і йдеться про майже 800 поліцейських", - сказав Аваков.

У цьому контексті глава МВС повідомив, що буде переглянутий весь список осіб, які поновилися на службі в Міністерстві за рішенням суду.

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"У нас є цілий комплекс заходів, ми зараз ще раз переглянемо справи тих, хто не пройшов атестацію, але поновився. І це нам обіцяє черговий спір у судах", - додав він.

Зі свого боку глава Нацполіції Сергій Князєв на позаплановій нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів заявив, що буде проведена перевірка поведінки поліцейських поза службою.

"За попередніми доповідями службового розслідування в Переяславі-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських систематично порушував громадські норми поведінки. У місцевих жителів було до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", - цитує Князєва в середу вдень департамент комунікації Національної поліції.

Глава Нацполіції поставив завдання всім підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв і скарг громадян про неналежну поведінку поліцейських поза службою.

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"Взяти на контроль не тільки несення служби особовим складом, а й поведінку поза службою. Наша реакція має бути жорсткою на такі події. За неналежну поведінку, правопорушення в побуті - миттєва ваша реакція", - підкреслив Князєв.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130704
 
 
 Топ коментарі
 
рішуча мусорська реформа на прикладі однієї області. і скажи, аваков, що ти не знав це раніше.

МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 5540
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аваков в классической ситуации перебежчика. Буратину он нахер не упал а бившие друзья тоже ненавидят. В учебник по "переобуванию")
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аваков в классической ситуации перебежчика. Буратину он нахер не упал а бившие друзья тоже ненавидят. В учебник по "переобуванию")
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это означает - я жду от них бабла чтоб они могли остатся на второй срок служить
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Среди тех , кто прошёл аттестацию , тоже могут быть дебилы .
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В каком смысле "могут быть", это ж мусора, туда нормальный человек не пойдёт работать.
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Это вообще супер, это наиболее полная и объясняющая иллюстрация на тему: "Украинский суд".
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рішуча мусорська реформа на прикладі однієї області. і скажи, аваков, що ти не знав це раніше.

МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 5540
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Игорь 31edd6d3 - быдло свиноруское, спалилось МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7702 "...на украине"
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Цих двох недополіцаїв давно вигнали, а суд їх поновив на посадах. Ну що тут можна сказати..."Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7189великий реформатор!"бабушка" им гордится! МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков - Цензор.НЕТ 7189
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Не волнуйтесь, беня Авакова не уволит. Он ему нужен до выборов. После - отправит в Италию(тот любит там отдыхать и скрываться от правосудия).
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було б бажання - звільнити поліцейського "раз плюнути"...
найпростіший - збір по тривозі
1-перевірка вмісту тривожного чемоданчика
2- перевірка фізичної форми
3-знання законодавства (зокрема підстави застосування вогнепальної зброї/10 правил поводження з вогнепальною зброєю)
4- стрільба

3-4 години й найух причому по статті...

але де ж би то таваріщь "мусара не люди" знав...

й насправді це тільки один з можливих варіантів...
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Пора Авакову уходить ,пока не вылезли вилы двойные ..
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Сейчас уволят, а через год когда все успокоится они подадут в суд, "мол невиновны, оклеветали", и восстановятся
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только 800????
А как быть с теми которых по 2 раза выгоняли с мвд (еще и отчим уголовный авторитет),а теперь он снова в форме и в ВАШЕМ строю?????
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Аваков, это вы электорату рассказывай.
"Пересмотреть". От слова пересмотр, ничего не поменяется. Есть решение суда. Необходимо провести через суд - главенство права. В данной ситуации проведение аттестации.
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МВД пересмотрит дела полицейских, восстановившихся на службе через суд, - Аваков
всех мусоров,которые Не прошли переаттестацию и восстановились через суд нужно гнать поганою метлою,а заодно и начальников отделов /не обеспечили представление в суде о профнепригодности /
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А кто и когда аттестовал "профессионала" Рюкзакова?
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передивлятися будуть такі ж самі мусора, що і стріляли в дитину...
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реформы надо было начинать с судов, а так получаем плоды
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Пізно всравяся ! Орли Авакяна у тому числі і вбиці детей це ті ж самі "Беркута" вбивці активістів - патріотів " Майдана " банди В. Захарченко з ригоАнальної банди втікача ЗЕКА.
А продажні менти - копи вони ніколи в житті не служили на вірність українському народові. А тільки прислужують корумпованій владі, навіть якщо вона продажна і антиукраїнська. Злочинно прислуговоють ці менти перевертні навіть окупаційній кацапскій владі в тимчасово окупованих Криму і на Донбасу.
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