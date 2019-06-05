 Малиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Ар'єв

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коли в 2016 році з кожного утюга кричали про корумпованість прокурорів, історія про "переслідування" (Малиновського. - Ред.) здалася мені правдоподібною… Мені приховувати нічого. Шахрая я потім викрив сам. Покази і докази надав слідчим прокуратури Києва, на цьому і базувалося відновлення шахрая Малиновського в міжнародному розшуку", - написав Ар'єв.

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Нагадаємо, раніше проект "Наші гроші" випустив сюжет про те, що два заступники генпрокурора України Дмитро Сторожук і Юрій Столярчук, а також нардеп від БПП Володимир Ар'єв причетні до інсценування смерті афериста міжнародного масштабу Дмитра Малиновського.