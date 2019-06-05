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 Політика України
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Все про:Ар'єв (216) афера (26) Малиновський Дмитро (1)

 Малиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Ар'єв

Нардеп від БПП Володимир Ар'єв заявив, що став жертвою досвідченого шахрая Дмитра Малиновського, коли погодився допомогти йому. Зараз же цю історію намагаються зробити елементом передвиборчої атаки на нього самого.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коли в 2016 році з кожного утюга кричали про корумпованість прокурорів, історія про "переслідування" (Малиновського. - Ред.) здалася мені правдоподібною… Мені приховувати нічого. Шахрая я потім викрив сам. Покази і докази надав слідчим прокуратури Києва, на цьому і базувалося відновлення шахрая Малиновського в міжнародному розшуку", - написав Ар'єв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше проект "Наші гроші" випустив сюжет про те, що два заступники генпрокурора України Дмитро Сторожук і Юрій Столярчук, а також нардеп від БПП Володимир Ар'єв причетні до інсценування смерті афериста міжнародного масштабу Дмитра Малиновського.

Малиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Арєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130701
 
 
 Топ коментарі
 
Зашкварился, а теперь пытается отмазаться, закидывая какашками своих бывших клиентов.
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как видишь-нет...а вот полюбившие беню и зелю практически все.
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Зеленский убрал из списков кандидатов в свою партию людей коломойского . их нет в партийных списках на выборах в вр. кому кому ну прямому надо бы знать . журналюги у нас ушлые если что не так узнают и мы тоже узнаем благодаря им . ведь вы не ставите под сомнения профессионализм журналистов своего телеканала?
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А що, списки вже десь є, щоб їх подивитись?
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дочитайте внимательно до конца подумайте прочитайте еще раз потом через пять минут прочитайте снова . попробуйте и все у вас получится.
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А як бути з Міщенком, який іде на вибори від Зе?? Це ж екс-член БПП!
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депутат Мищенко Сергей Григорьевич. избран по 98 округу киевская область как беспартийный . до 2016 был членом бпп в 2016 вышел . был членом бют . самое интересное во времена президентства януковича отказался от звания заслуженного юриста Украины . по нему было три расследования .первое не доказано ....подкуп избирателец на округе.... второе имущество записано на родственников. третье....контроль парковок возле Борисполя . все. страшный коррупционер .
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якщо не здатен зформулювати думку - кращи нічого не пиши. Повторюсь: я запитав про списки кандидатів, в яких нема беніних людей. Якщо ти на увазі мав дещо інше - то хоча би виправляйся.
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прежде чем задавать вопрос следует подумать . до этого желательно внимательно прочитать что написано . а написано мною что если что не так то журналисты все узнают и расскажут . если вам что то известно пожалуйста рассказывайте но только не задавайте странных вопросов.
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Зашкварился, а теперь пытается отмазаться, закидывая какашками своих бывших клиентов.
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Расфрендился с Волохом, но порохоботить не перестал... Отакое от...
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А навіщо забороняти? Вже є "Европейская солидарность". А бпп це вже минуле... Малиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 1438
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Питання - що його хвилює?
Відповідь - передвиборні атаки.

Кому цікава ця історія нардепа БПП?
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Арьев
как тебе спалось все эти годы в парламенте, куда ты попал благодаря Боре Пенчуку, которому дали 8 лет за его "Антикоррупцию"?
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Це вже член ПЕСа, а це не хухри-мухри.
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аферист помогал аферисту!!))судя по роже арьева проженный аферюга!!
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Ой *** умора Надо было так говорить: Меня развели как лоха. И то более убедительно было бы.
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не бреши жирный парниша из банды попы за бабло так сказать помагал
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМалиновський - аферист найвищого ґатунку, якому я повірив. Свідчення проти нього дав відразу ж після викриття, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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