 Зеленський обговорить із Могеріні і Туском застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу, - АП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП у Twitter.
"Під час зустрічей із Федерікою Могеріні та президентом Євроради президент Зеленський обговорить плани щодо реформ та бачення врегулювання ситуації на Донбасі, а також застосування запобіжних заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.
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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.
29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.
Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
чи будуть проти нього персональні обмеження та санкції ?
А если чего не так, настучим в бубен подорванному гребешку. По понятиям, вйопывать должен терпило, а белые чевалеки раздавать баклуши.
Mikhail Golub @golub 52 мин.52 минуты назад
Пресс-секретарь Зеленского
Вибори президента РФ були проведені на українському окупованому Кримі, так само і вибори до Держдуми проходили на окупованій території. Згідно постанов Верховної Ради (вищий орган влади парламентсько-президентської країни) для офіційного Києва ні Путін, ні Держдума РФ не є легітимними, а РФ взагалі країна-агресор, ЛДНР - офіційно терористи. Так з ким домовлятися, панове?
В Україні є зрадофіли, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть, - Порошенко
Нас цікавлять - РЕЗУЛЬТАТИ, після тих обговорень!
Когда учуял запах шаурмы