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 Зеленський обговорить із Могеріні і Туском застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу, - АП

Президент України Володимир Зеленський обговорить із представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні та президентом Євроради Дональдом Туском реформи і санкційні заходи проти російських чиновників, причетних до видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП у Twitter.

"Під час зустрічей із Федерікою Могеріні та президентом Євроради президент Зеленський обговорить плани щодо реформ та бачення врегулювання ситуації на Донбасі, а також застосування запобіжних заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Зеленський обговорить із Могеріні і Туском застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу, - АП 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130698
 
 
 Топ коментарі
 
"Сваты" запрети , украинец . Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3930
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зеленский как обычно все просрет
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Lek Darling - "...пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию..." Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3488

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 9769
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паспортизацію вигадав путлір
чи будуть проти нього персональні обмеження та санкції ?
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а какие меры - стандартные Зашли Монику Мендель пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию из Тевье молочник, как это она умеет. Хто на шо учился короч.
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Lek Darling - "...пусть она на кожаной флейте сыграет рапсодию..." Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 3488

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 9769
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Это проблемы Зельцмана нехай баракатится, а мы будем плюхать семки и запивать Вискарём
А если чего не так, настучим в бубен подорванному гребешку. По понятиям, вйопывать должен терпило, а белые чевалеки раздавать баклуши.
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Мелковато. Авакава не увольняет...Я начинаю разочаровываться...
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Игорь Хирскл - а ты был очарован этим тупым ничтожеством, да?
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Очарован я не был. К тому же не голосовал за него. Но была надежда.На молодость и желание. Случай с аваковым его компрометирует.
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желание у него есть, но с вашим оно не совпадает
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Значит будет получать от меня в комментах ))
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аваков будет еще "разочарованих" зебилов кийками разгонять
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Порохоботам тоже достанется )) Вы же теперь на него гоните )
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А как по мне, с паспортами хорошо получилось. В процессе деоккупации будет готовая база сепаров. Необходимо еще в Украине закончить переход на ID карты, чтоб старые "книжечки" перестали иметь хождение, и полный порядок.
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Жители ОРДЛО, как и крымчане, получают без проблем ID карты, собственно как и биометрику.
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для начала было бы неплохо лишить пенсии лишить тех, кто рассейские паспорта получит. И вообще на территорию Украины не выпускать. А то уже слюни на 3 пенсии раскатали
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Кого волнуют меры против чиновников , кто будет на них внимание обращать ?
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З ким він хоче домовлятись?

Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса, - АП - Цензор.НЕТ 2787

Вибори президента РФ були проведені на українському окупованому Кримі, так само і вибори до Держдуми проходили на окупованій території. Згідно постанов Верховної Ради (вищий орган влади парламентсько-президентської країни) для офіційного Києва ні Путін, ні Держдума РФ не є легітимними, а РФ взагалі країна-агресор, ЛДНР - офіційно терористи. Так з ким домовлятися, панове?
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Зеленский обсудит с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса/ не озабоченность чиновниками РФ а поставка летального оружия в Украину -таким должен быть результат обсуждений . Конкретный и реальный.
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В первую очередь меры должны быть приняты против тех граждан Украины, которые получают эти паспорта. Начинать следовало ещё в 2014, с Крыма. При выявлении российского паспорта-изымать украинский.
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Нас менше цікавитиме, що і як він обговорюватиме.

Нас цікавлять - РЕЗУЛЬТАТИ, після тих обговорень!
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обсуждать с подельниками рашиста.отрезавшими вМинске часть украинской територи для создания замороженного конфликта- становится соучастником этого конфликта...и тем.кто его поддерживает...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорить із Могеріні і Туском застосування заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу, - АП
 
 
 
 
 
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