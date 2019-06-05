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Все про:Ар'єв (216) Зеленський (1579) ПАРЄ (442) Росія (17350)

 "Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ

Глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв (БПП) закликав президента України Володимира Зеленського відреагувати на резолюцію, яка може змінити правила Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у питанні введення санкцій стосовно делегацій, зокрема російської.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в ПАРЄ близька до критичної. МЗС зробив чітку заяву про перегляд відносин з Асамблеєю у разі безумовного повернення РФ. У секретаріаті ПАРЄ пропозиції зі зміни регламенту вважають самогубчими безвідносно до Росії: після цього ПАРЄ втрачає свій сенс і силу. Я написав листа новому президенту з проханням відреагувати нарешті на цю ситуацію, коли заради політичної доцільності Німеччини і головуючої в Раді Європи Франції може бути суттєво обмежений санкційний механізм на догоду Росії, що є поганим сигналом для всього демократичного світу і є нічим іншим, як потаканням агресору. Наприкінці 30-х років минулого століття аналогічні події закінчилися погано для всієї Європи. Без винятку. Зараз історія пішла на нове коло. Найближчим часом я і активна частина української делегації, разом з нашими союзниками з інших країн, будемо робити все, щоб зупинити руйнівний для Ради Європи сценарій. Хоча протистояти цьому стає дедалі складніше", - заявив Ар'єв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець

Ситуація в ПАРЄ близька до критичної, - Арєв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ 01

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130689
 
   
 Топ коментарі
 
возвращение рашки в пасе
это результат работы Парашенко, Арьева и прочих свинарчуков из БПП
и не надо сейчас издавать парасячьи визги и подставлять под это нового президента
у которого нет ни лобби в парламенте, ни кабмина
наступит время разберется
а пока вам большое "спасибо" свинарчуки и за пасе, и за самое нищее и корумпированое государство в европе .. типа в пасе все слепые сидят как в панамском трасте пеци
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и, кстати, он не отец нации, он, всего лишь, - отец порохоботов...
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А за що петя присвоїв ар'єву ранг надзвичайного посла? Мабуть за те, що той разом з петьою просрав все, що тільки міг просрати.. А тепер - " Спасай клован-наркоман"..
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Так це ж парламентська асамблея, а не президентська - тут у нас славний димовик Падубій міцно тримається зубаки за позиції України...
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Пішов Порошенко і почались провали ,політична ,єкономічна,на міжнародному рівні.Селфі та заяви через фейсбук зе-президента діють тільки на зе-білів.
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Зелеботы прдолжают удивлять "новизной" своих логических цепочек. Порох 5 лет сдерживал коалицию от возвращения мордора в ПАСЕ, а как только 73% выбрали клоуна, в ПАСЕ поняли, что мордор украинцам не особо и враг и вообще "главное - перестать стрелять" и радостно вернули источник бабла взамен украинских территорий и 13 тыс жизней украинцев. А виноват у зелеботов как всегда Порох. Зебилы такие зебилы.
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Да ещё у зебов как "убийственный аргумент" - Арьев плохой и именно поэтому Зелемойский не должен ничего делать, что обязан...
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В ваш гадюшник хоть плюнь и попадёшь в афериста-не промахнёшься ..
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ДЫБИЛИЗ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ обвинять команду Порошенко в проигрыше в ПАСЕ!
Ведь это именно команда Порошенко продавила решение и буквально заставила Рашку уйти из ПАСЕ.
И все эти годы команда Порошенко отбивала многочисленные попытки Рашки вернуться в ПАСЕ.
А большинству в ПАСЕ, по большому счету было глубоко наплевать на этот вопрос.
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Ведь украинская делегация в ПАСЕ не может никак повлиять на решения ПАСЕ, мы не имеем там каких либо голосов и лобирования.
Мы можем только УБЕДИТЬ.
И, вот, после замены Порошенко на Зеленского - "голос" украинской делегации стал намного менее убедительным для европейских политиков.
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те ж саме толкував я зебілам, зокрема, Ватник Иванович Пуйло (вище по гілці) - але марно...
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А чому ЦН не викладає інше його інтерв'ю, де він прямим текстом заявив, що за такого сценарію при Пе ми однозначно виходили із ПАСЕ, в знак протесту, а тепер Зе, глубоко по.ую чи будуть на РФ санкції?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ
 
 
 
 
 
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