 "Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в ПАРЄ близька до критичної. МЗС зробив чітку заяву про перегляд відносин з Асамблеєю у разі безумовного повернення РФ. У секретаріаті ПАРЄ пропозиції зі зміни регламенту вважають самогубчими безвідносно до Росії: після цього ПАРЄ втрачає свій сенс і силу. Я написав листа новому президенту з проханням відреагувати нарешті на цю ситуацію, коли заради політичної доцільності Німеччини і головуючої в Раді Європи Франції може бути суттєво обмежений санкційний механізм на догоду Росії, що є поганим сигналом для всього демократичного світу і є нічим іншим, як потаканням агресору. Наприкінці 30-х років минулого століття аналогічні події закінчилися погано для всієї Європи. Без винятку. Зараз історія пішла на нове коло. Найближчим часом я і активна частина української делегації, разом з нашими союзниками з інших країн, будемо робити все, щоб зупинити руйнівний для Ради Європи сценарій. Хоча протистояти цьому стає дедалі складніше", - заявив Ар'єв.

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Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.