 Запуск "цифрових" реформ дозволить уряду повністю відмовитися від кредитних програм міжнародних партнерів, - депутат Данченко

Про це розповів голова Комітету парламенту з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко в інтерв'ю "Апострофу".
Нардеп зазначив про слабку ефективність чинного Агентства з питань електронного урядування, на його думку, багато в чому така тенденція пов'язана з відсутністю системності в його діях.
"Агентство з питань електронного урядування говорить про сто запущених сервісів, але їх ніхто "помацати" не може. Тобто це ніби ви картоплю зварили, буряк купити забули, м'ясо хтось вам донесе, але потенційно у вас є борщ, тоді як реально його немає. Так і тут - електронною поштою щось кудись пішло, і сервіс не завершений. І в цьому проблема наших чиновників", - зазначив нардеп.
Так, Олександр Данченко запропонував провести швидку та ефективну реформу з питання легалізації спортивних лотерей у цифровому форматі, яка забезпечить державі відчутний дохід із податкових виплат.
"Величезний потенціал у лотерей. Ці кошти можна використовувати на фінансування спорту, культури. У нас це все в тіні. Центральна система встановлюється чи у Мінфіні, чи у податковій, до якої підключені всі оператори лотерей. Кожна транзакція відбувається в онлайні, миттєво обраховується і до бюджету одразу йде податок. Лотереї дадуть близько 5-6 мільярдів гривень до бюджету. Електронна акцизна марка дає близько 12-13 мільярдів гривень додаткових надходжень на рік. Це те, що зараз в контрафакті", - пояснив він.
Також глава профільного комітету закликав оцифрувати відеофіксацію порушень на дорогах. Крім поліпшення ситуації з безпекою, така реформа дозволить зібрати більше коштів як штрафів з порушників ПДР.
"Надважлива для безпеки наших людей - це система відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Це значно підвищує безпеку дорожнього руху, а також суттєво зменшує смертність і травматизм на дорогах. З іншого боку, це ще ефективний збір штрафів за порушення до держбюджету. Такі надходження можуть становити від 5 до 7 млрд гривень на рік. Ці кошти можна направляти на ремонт та будівництво нових доріг", - пояснив Данченко.
Він закликав законодавчим чином зв'язати державні реєстри між собою з метою підвищення ефективності боротьби з правопорушниками. Нардеп наголосив, що раніше лобісти у Верховній Раді зупинили роботу важливої контролюючої системи.
"У нас близько 370 реєстрів, які щось зберігають, але між собою не взаємодіють. Контроль за контрабандою смартфонів в електронному вигляді працював, його просто відключили і контрабандистське лобі у Верховній Раді заблокувало повернення до цієї системи", - розповів депутат.
На його думку, запуск таких "цифрових" реформ дозволить уряду повністю відмовитися від кредитних програм міжнародних партнерів і збалансувати бюджетні витрати.
"Ми нарахували щонайменше 25 млрд гривень (близько 1 млрд доларів) на рік від п’яти сервісів. І все це можна зробити з нулем інвестицій і залучення наших ІТ-компаній. Мільярд доларів від МВФ ми отримуємо разово і маємо віддавати, а це щорічно економія і інвестиції в економіку. Ось коротко, що таке електронні сервіси, і це менше 1% з того, що потрібно запроваджувати в державі", - пояснив глава комітету ВРУ з інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.
У всей "коземанды"(С) - понос словесный.
Беня с подельщиками поняли, что они под следствием в шатате Делавэр, США, и что от наказания им не уйти, так что им теперь не до нац. резервов Украины.
А "коземнда"(С) бе зруководства пошла в разнос, в меру своего умственного развития, и НАДЕЕТСЯ ВЫИГРАТЬ 1 миллиард (!) В ЛОТЕРЕЮ ("Мы насчитали как минимум 25 млрд гривен (около 1 млрд долларов) в год от пяти сервисов.") Источник: https://censor.net.ua/n3130688
Ааааааа.
Ооооооо.
И это вот это вот "чудо-юдо" на 5(!), ПЯТЬ (!) ЛЕТ.
"Побольше демократии", в следующий раз ЗЕбилы мышь говорящую выберут.
Правда, я что-то сомневаюсь, что мышь такое сморозит.
8:54 AM - 4 Jun 2019
а зарплату уже получили за проделанную роботу так электронное гросмано-правителбьство - Источник: https://censor.net.ua/n3130688атак электронное гросмано-правителбьство -енто и есть легализация казино??
потратили лярды бюджета на закупку комп серверов...зачем, что получил укрнарод??
Легализацию игрового бизниса - несите последние крохи из дому в игровые лавки - ну и не забудьте рядом автоматизировать ломбард -шоб народ мог затариться латереями от отданного в ломбарды домашнего барахла.
Источник: https://censor.net.ua/n3130688
это теперь сами будете деньги штамповать и без участия НБУ?)))
Новая валюта
видеофиксация отстает и то потому, что чиновникам не хочется получать "письма счастья" и из-за скудного финансирования на установку нового оборудования без "доступа человека" к базам... может и снижается какой-то процент...но... по факту - это фиксация уже ДТП а не предупреждение...т.е. после ... и в материальном плане...выгоды пока - не заметно
реестровые базы... смотря какие... и тоже спорный вопрос - нотариусам разрешили вносить изменения самостоятельно и сколько сразу стало злоупотреблений и хер докажешь, даже имея бумажные документы...
поэтому - связывать "оцифровку" и отказ от кредитов... мне кажется наивно
а вот облегчить и ускорить доступ к разным справкам, записям... жалобам.... - таки да
Чуваки намеряны выиграть в лотерею 1 миллиард(!) денег.
Сервисы должны в первую очередь освободить бизнес, а пополнение бюджета - дело десятое
Дальше - самая хохма.
Это попытка людей с курьими мозгами найти денег БЕЗ МВФ.