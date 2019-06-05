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 Політика України
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Все про:Зеленський (1579) Супрун Уляна (464)

 Я громадянка України і це моя країна, - Супрун не збирається їхати в разі звільнення

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має намір залишитися в Україні і допомагати реформувати медицину, навіть якщо піде з посади глави відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Ми готові представити новому президенту те, що вже зроблено. Готові співпрацювати і з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться. Готові їм передати справи, щоб було розуміння, як проводити зміни в охороні здоров'я далі", - сказала вона.

Водночас Супрун наголосила, що у будь-якому разі залишиться в Україні: "Я громадянка України і я залишаюся в Україні, тому що це моя країна".

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Відповідаючи на запитання, чи погодиться вона бути радником нового міністра, Супрун сказала: "Залежить від того, яким буде бачення нового уряду, нового міністра, якщо буде новий міністр. Я і моя команда готові допомагати, щоб продовжувати те, що зараз почалося".

Вона додала, що готова залишитися на посаді, якщо буде можливість, тому що "для нових людей буде складно зайти посередині таких дуже складних змін".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130687
 
   
 Топ коментарі
 
Почему Супрун должна уезжать? Она приехала в Украину еще в 2013 году.

Правнучка о. Григорія Скасківа, який був священиком з 1924 по 1944 у с. Добринові Рогатинський р-н Івано-Франківської області.

Восени 2013 року разом із чоловіком Марком вирішили переїхати до України. Відтак 29 листопада під час революції була в Києві на Майдані.
Уляна працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового Конґресу Українців та заснувала громадську організацію «Захист Патріотів».
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А Уляна молодець! Фармамафія стогне, пихаті мед. боси лікарень та мед. інститутів незадоволені. Дави корупціонну наволоч!
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А шо она не сбежала? А тут зебилы бились в истерике от радости когда им Мосийчук про красный чемодан рассказал! Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения - Цензор.НЕТ 3180
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А шо она не сбежала? А тут зебилы бились в истерике от радости когда им Мосийчук про красный чемодан рассказал! Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения - Цензор.НЕТ 3180
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"ЦЭ МОЯ СТРАНА!"

ТА НЕ. МОЖЭ ПОЛОВЫНА....СТРАНЫ....
("ПИВ ЦАРСТВА" ВЖЭ ОТДАНО ИНШИЙ ЛЮДЫНИ....ТЭЖ..."ЗА ВЫКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОИ ВАЖНОСТИ И.....иИИИ, б.л.я,....ПРОЯВЛЕННЫЙ ГЕРОИЗМ!")
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Супрун має залишитись на посаді міністра, бо жодне падло яке кричить про медичну реформу не хоче ту реформу впроваджувати, тупо боїться що вб'ють і тільки Супрун нікого не боїться! Зі всім медико-говнореформаторів які розповідають як має бути, реальні яйця, реальні знання та реальний авторитет в міжнародній медичній спільноті є тільки у Супрун! Саме Супрун робить ліки дешевшими, бо міжнародні організації купляють їх для України разом зі своїми замовленнями по програмам ООН. Саме Супрун не боїться казати говнолікарям України, що вони вже не лікарі, бо не вміють лікувати за ********* мыжнародними протоколами.
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Редкий случай, когда лайк. Супрун, конечно, не настолько хороша, как ты ее тут описал, но явно лучше папередников.
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Правильно . Гони продажную врачебную гниль . Поддерживаю .
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я теж! Тримайтесь Уляно, добру справу робите!
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а паспорт сша?! Украинское гражданство не преполагает НИКАКОГО ДРУГОГО!
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Та кого это интересует? Главное прокукарекать.
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А когда конкретно Супрун потеряла гражданство Соединенных Штатов?
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Шото с девственностью связано, не?

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Это значит готова сначала в СИЗО Лукьяновском, потом на женской зоне камуфляж для армии шить ?! Похвально! Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения - Цензор.НЕТ 6306
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Я же т**е говорил,что ты потомок того самого **...того купца.
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****** ты натрия, смени памперс на голове полон дерьма. и как же тебя по пьяни сбацали?!
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От родственников отказываешься,зазеблюченное?
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Она все еще и.о. с двойным гражданством, вопреки всем законам, давно гнать надо.
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Ссылку , пожалуйста , на официальную информацию - всё остальное это пи...дешь !
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- А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже шел вечерний кобеляж, где уже котовали молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках "собачья радость" и ботиночках "Джимми".(с)
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Почему Супрун должна уезжать? Она приехала в Украину еще в 2013 году.

Правнучка о. Григорія Скасківа, який був священиком з 1924 по 1944 у с. Добринові Рогатинський р-н Івано-Франківської області.

Восени 2013 року разом із чоловіком Марком вирішили переїхати до України. Відтак 29 листопада під час революції була в Києві на Майдані.
Уляна працювала в медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового Конґресу Українців та заснувала громадську організацію «Захист Патріотів».
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А Уляна молодець! Фармамафія стогне, пихаті мед. боси лікарень та мед. інститутів незадоволені. Дави корупціонну наволоч!
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Трусы на голову и за поребрик!
😁
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пральна, живи, размножайся, вот только, наверно, размножителя нет
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Низький Вам уклін пані Уляно! Пишаюся особистим знайомством. Єдина людина у владі, яка не дивлячись на оточуюче дебілостадо та тотальну корупцію, у тому числі і серед колег, робила величезну реальну справу реформації. На превеликий жаль дебілостадо, гроші та мафіозі завжди перемагають і довести величезну справу до кінця Вам вочевидь не дадуть. Прийде чергове ригочмо і похерить все, що з таким шаленим супротивом створено і знову справа фарммафії, Семашка та найкращої у світі медицини розквітне дурноцвітом відкатів, схем та заперечень доказовості та здорового глузду.
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Супрун молодець нагнула фармапархату мафію.
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ясное дело. Есть еще много стареньких передвижных рентгеновских автобусов. Можно устроить чес по Украине, как артисты. Заодно на селфи можно подзаработать.
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Взагалі треба заборонити видачу паспортів України для громадян Московії та інших країн бувшого сесесеру,як виключення добровольці,які захищають Україну на фронті,заборонити держпосадовцям мати подвійне громадянство інших країн крім громадянства США і Канади,а пересічним громадянам дозволити подвійне громадянство з ЄС,США і Канади.
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Нагнула, ох как нагнула мафію. "Меновазин" коштував, ще недавно 5.50, а зараз 9.50. Про інші ліки можна й не згадувати.
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А від громадянства США некромантиня чи відмовилась?
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Никто не против, чтоб она устроилась семейным врачом и помогала реформировать с такой позиции.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ громадянка України і це моя країна, - Супрун не збирається їхати в разі звільнення
 
 
 
 
 
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