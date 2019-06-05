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Все про:вибори (3899) Гриценко Анатолій (276) Садовий (234) Самопоміч (285)

 Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам"

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав керівників партій "Голос" Святослава Вакарчука і "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка не боротися на мажоритарних округах, а підтримати найсильнішого.

Про це він написав 5 червня в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Садовий заявив, що "Самопоміч" буде виставляти кандидатів на мажоритарні округи лише там, де будуть "сильні бійці".

Мер Львова просить Вакарчука і Гриценка підтримати мажоритарні кандидатури "Самопомочі" на округах, де у команди Садового є явна перевага, а в обмін на це, пропонує підтримку кандидатур "Голосу" або "Громадянської позиції" в інших округах.

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"Дати бій мажоритарним феодалам реально! "Самопоміч" не виставлятиме всюди своїх кандидатів. Будемо боротися там, де є сильні бійці", - написав Садовий.

"Закликаю Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка не боротися один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах", - додав він.

До мого повідомлення лідер "Самопомочі" прикріпив список кандидатів від об'єднання по мажоритарних округах.

Садовий закликав Гриценка і Вакарчука обєднати зусилля і дати бій мажоритарним феодалам 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130684
 
   
 Топ коментарі
 
Берите еще Боксера в свою компашку неудачников ))
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Вакарчука? Так он же срытый латеннтный порохобот?!
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Грыцик утопил Садового, утопит и Вакарчука.
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самонемоч , серливый онотоль и свиносявка это потужная , мыролюбная сила.
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Те кто помогал пороху порошить голоса (извините за тавтологию)
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Вот именно. Страна помнит своих 'героев'. Сработали в результате против всё той же Юли
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Порохоботам пох, сойдет даже "клован" Зе лиш бы не Юля, но не Пе ж выбирать? А теперь горькими слезами плачут в каждой теме)) Идиоты)
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Судя по стилю написания комментария,сявка здесь ты.
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не тупи дурилка. я не голосовал за штейна.
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1 й тур - Иво Бобул
2 й тур - капитан Марвелл.
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Нисколько не сомневался в твоей дебильности, хотя ты и отрицаешь букву "з", но все симптомы налицо.
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Грыцик утопил Садового, утопит и Вакарчука.
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Не уверен, что вакарчук даже всплыл
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Как раз наоборот, Садовой утопил Грицыка.А теперь хочет подключить и хриплого.
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у Гриценко перед виборами рейтинг був утричі вищий,ніж у "сміттєвого" мера..

і підтримка Садовим Гриценко нічого тому не дала Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам" - Цензор.НЕТ 5788
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-Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. (с)
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Берите еще Боксера в свою компашку неудачников ))
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витальку педальку в мичпуху низя , ему еще отвечать придется за сдачу крыма вместе с пластером шлангом, кулявлобным недоноском и наливайнером.
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Кстати...
На встрече политик (Михо) заявил, что планирует присоединиться к команде Виталия Кличко. Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.
"Однако это не мешает Михо быть брендфейсом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам" Взамен Саакашвили будет проталкивать своих людей в список партии Кличко.
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то хитрый хинкальщик был под действием веществ из кофешопа.
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Вакарчука? Так он же срытый латеннтный порохобот?!
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скрытый? Да он же надрывался, так агитировал за Петьку во 2 туре!..
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Он не порохобот - он был против Зеленского.
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? То есть он ненормальный? Ведь порохоботы целый месяц талдычили, что все, кто голосует "против" - ущербные ненормальные люди, если оба кандидата не нравятся (хоть и в разной мере) - не надо голосовать, так ведь?
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Ненормальный - это тот, кто основывает свою логику на предвыборной риторике штаба Порошенко.
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еще хуже. сявка это продолжение свинарника.
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Правельнее - Патриот. Но Зебилам это не понять.
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патриот это модель джипа, это ракетная платформа но ни как на зашыкаладеный певун.
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Вышиванку нацепил, прохрипел Слава Украине и уже патриот!
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Как они все задолбали нашу Украину ! Нам рассказывают , что наша страна нищая , тогда какого хрена "народные избранники" ломятся к гос. бюджету ?
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Правильно мыслишь, нахрена идти в парламент и отбирать места у зебилов бабломойского (и у жули капительман в том числе), сепаров-рыгов и банды мародера, лучше сидеть и скулить в инете как все плохо и страна нищая.
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Шо опять?
Надеюсь, Гриценко и одного раза хватило, чтобы понять, что садовый сломлен мусорным скандалом и подмят пэтей под себя.
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Порошенчук + Грыщ + СамоНемощь- шупальцы Гидры-мародёра!!!
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чистая правда. и всех их связывает мыролюбство и свинореформизм.
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Грыщ призывал не голосовать за Мародера. А вот Огородний отмалчивался.
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Нет, Грыця нах, лучше уже Садовой+Вакарчук.
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Берите еще Полякову с ее жопоблоком )))
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Почему а Оля нормально. Я даже за нее может проголосую.
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Так да, им надо объединятся - вот логичная компашка любого шоу: Герой (Вакарчук), Блондинка (Полякова), Фрик (Кличко).
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Думаю, Вакарчук, з Гриценко об'єднуватися не буде. Різниці між ним і Тимошенко ніякої немає - два пристосуванця-популіста, що роблять свої рейтинги тільки на критиці інших.
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Та не хвилюйтеся ви так, кремле-коломо боти. Вакарчук візьме свої законні 10%. І нема чого тут пиліть
Єдина політ сила, на даний момент, що не вимазалася в бруді вад влади.

Мій голос за "Голос".
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великим позитивом "голосу" буде те, Що він стане для багатьох альтернативою барижній "єс"...
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Вакарчука кормит порошенко, нашел с кем объединятся.
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Андрій - твоя думка вже нікого не інтересує. Свою репутацію ти вже просрав.
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Краще б займався своею роботою.Смiття вже позбирав яким засрав всю краjну ?
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А яке взагалі відношення Вакарчук має до Гриценка?
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"Дати бій мажоритарним феодалам реально! "Самопоміч" не виставлятиме всюди своїх кандидатів. Будемо боротися там, де є сильні бійці", - написав Садовий.

У Кривому Розі це буде Семен Семенченко... Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам" - Цензор.НЕТ 1248
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пояснюю образно. Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам" - Цензор.НЕТ 9532


"коваль коня кує,а жаба ногу підставляє" -
при відсутності підтримки навіть у Львові,відсутності "кадрів українського рівня" Садовий просто "гонить"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСадовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам"
 
 
 
 
 
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