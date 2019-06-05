 Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам"

Про це він написав 5 червня в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Садовий заявив, що "Самопоміч" буде виставляти кандидатів на мажоритарні округи лише там, де будуть "сильні бійці".

Мер Львова просить Вакарчука і Гриценка підтримати мажоритарні кандидатури "Самопомочі" на округах, де у команди Садового є явна перевага, а в обмін на це, пропонує підтримку кандидатур "Голосу" або "Громадянської позиції" в інших округах.

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"Дати бій мажоритарним феодалам реально! "Самопоміч" не виставлятиме всюди своїх кандидатів. Будемо боротися там, де є сильні бійці", - написав Садовий.

"Закликаю Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка не боротися один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах", - додав він.

До мого повідомлення лідер "Самопомочі" прикріпив список кандидатів від об'єднання по мажоритарних округах.