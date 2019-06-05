 Садовий закликав Гриценка і Вакарчука об'єднати зусилля і дати бій "мажоритарним феодалам"

Про це він написав 5 червня в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Садовий заявив, що "Самопоміч" буде виставляти кандидатів на мажоритарні округи лише там, де будуть "сильні бійці".
Мер Львова просить Вакарчука і Гриценка підтримати мажоритарні кандидатури "Самопомочі" на округах, де у команди Садового є явна перевага, а в обмін на це, пропонує підтримку кандидатур "Голосу" або "Громадянської позиції" в інших округах.
"Дати бій мажоритарним феодалам реально! "Самопоміч" не виставлятиме всюди своїх кандидатів. Будемо боротися там, де є сильні бійці", - написав Садовий.
"Закликаю Святослава Вакарчука та Анатолія Гриценка не боротися один з одним. Підтримайте наші кандидатури, ми підтримаємо ваші на інших округах", - додав він.
До мого повідомлення лідер "Самопомочі" прикріпив список кандидатів від об'єднання по мажоритарних округах.
2 й тур - капитан Марвелл.
і підтримка Садовим Гриценко нічого тому не дала
На встрече политик (Михо) заявил, что планирует присоединиться к команде Виталия Кличко. Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.
"Однако это не мешает Михо быть брендфейсом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам" Взамен Саакашвили будет проталкивать своих людей в список партии Кличко.
Надеюсь, Гриценко и одного раза хватило, чтобы понять, что садовый сломлен мусорным скандалом и подмят пэтей под себя.
а вы друзья как ни садитесь... (с)
Єдина політ сила, на даний момент, що не вимазалася в бруді вад влади.
Мій голос за "Голос".
У Кривому Розі це буде Семен Семенченко...
"коваль коня кує,а жаба ногу підставляє" -
при відсутності підтримки навіть у Львові,відсутності "кадрів українського рівня" Садовий просто "гонить"