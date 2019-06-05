 Поліція відкрила провадження через акцію протесту біля відділку в Переяславі-Хмельницькому

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
Так, вчора біля Переяслав-Хмельницького відділення поліції відбувся мітинг. На ньому зібралися близько 50 осіб, стверджують в поліції.
"Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття. У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок", - стверджують у поліції.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Також хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду", - повідомили в прес-службі.
Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео сутичок біля поліцейського відділку в Переяславі-Хмельницькому. На ньому видно, як силовики відтісняють учасників акції протесту, які намагаються щось написати на стіні поліцейського відділку. Під час зіткнення застосовувався газ. Поліцейських закидали запаленими фаєрами.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
"Юрія Павленка судять не за розірваний портрет. Йому інкримінується ч. 1 ст. 294 КК "участь і організація масових заворушень", - заявив прокурор Вінницької області В'ячеслав Соколов.
А вотето Украина сегодня.
У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент". Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх цих мітингарів проти "бариг" не чіпали Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-rivnomu-aktivistiv-zatrimali-cherez-piket-za-impichment-oburena-geraschenko-gotuye-zapit-do-nacpoliciyi-1351749.html
А лайкать себя - плохая примета. Волосы на ладонят вырастут.
"Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие Источник: https://censor.net.ua/n3130682"
Очевидно же, что к асфальту прилипли.
А этих уже нашли?
делетеме
Вважаю, що в тому, що трапилось, винні командири поліцейських. З відділку можна було побачити, що мітингують люди. Як вони могли випустити своїх підлеглих?
Источник: https://censor.net.ua/n3130682
Пару десятков студентов начали протесты.
Что сделал бы умный президент?
Выступил бы с заявлением о том, что это тупой старпер азиров чего то там не сделал и подвёл его.
Наш курс - неизменный, меня нагло обманули, отправляю старпера в отставку и предлагаю вр приступить к консультациям.
Обицянка, цяцянка, дурневи радисть и пошла бы бадьяга.
Не, надо было дать этим студентам звиздюлей, подтянулись сочувствующие, началось...
Зельцман идёт тем же курсом по ускоренной программе
До выборов в Раду может и не досидеть.
Хай між собою перевірять, хто кому там ноги відтоптав!
ще б вартувало перевірити чи то не "колєгі нєваінна задєржаних"...