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Все про:Переяслав-Хмельницький (26) Нацполіція (7644) зіткнення (111)

 Поліція відкрила провадження через акцію протесту біля відділку в Переяславі-Хмельницькому

Після акції протесту біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому двоє правоохоронців дістали травми. Слідчі шукають винних у завданні їм тілесних ушкоджень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Так, вчора біля Переяслав-Хмельницького відділення поліції відбувся мітинг. На ньому зібралися близько 50 осіб, стверджують в поліції.

"Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття. У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок", - стверджують у поліції.

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Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Також хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду", - повідомили в прес-службі.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео сутичок біля поліцейського відділку в Переяславі-Хмельницькому. На ньому видно, як силовики відтісняють учасників акції протесту, які намагаються щось написати на стіні поліцейського відділку. Під час зіткнення застосовувався газ. Поліцейських закидали запаленими фаєрами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130682
 
 
 Топ коментарі
 
Мордорские порядки проступают все яснее. Наголосовали...
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мусора онижыдети? они мыролюбно отреформированы?
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Мордорские порядки проступают все яснее. Наголосовали...
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5 лет ничего подобного не было, и тут на тебе...
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5 лет за пикеты против власти никого не пресовали.
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Нет желания пойти на могилах Ноздровской, Гандзюк и многих других это рассказать?
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А полиция тоже открывала дела против них за протесты?
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"Активіста, який під час протестних подій в Вінницькій ОДА 6 грудня 2014 року розірвав портрет Президента України Петра Порошенка, засудили на 4 роки і 6 місяців."
"Юрія Павленка судять не за розірваний портрет. Йому інкримінується ч. 1 ст. 294 КК "участь і організація масових заворушень", - заявив прокурор Вінницької області В'ячеслав Соколов.
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Того "активиста" судили за нанесение побоев а не за портрет. Хватит врать.
А вотето Украина сегодня.
У Рівному затримали і затягли до міліції двох неповнолітніх за одиночний пікет із плакатом про "імпічмент". Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це була демократія. Всіх цих мітингарів проти "бариг" не чіпали Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/u-rivnomu-aktivistiv-zatrimali-cherez-piket-za-impichment-oburena-geraschenko-gotuye-zapit-do-nacpoliciyi-1351749.html
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Есть доказательства, что Ноздровская была убита по политическим мотивам?
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Andriy Kalnyshevsky - "...Наголосовали..." - Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7374 . Самое лучшее - еще впереди


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Их не выбирали. Их всех при Порошенко назначили.
А лайкать себя - плохая примета. Волосы на ладонят вырастут.
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мусора онижыдети? они мыролюбно отреформированы?
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Во всем виноват народ а разве по другому может быть когда к власти дорвались гопники...
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А когда у власти тут не было гопников?
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Ты смотри, как быстро! Эти опарыши очень активны. Знает, что главный толстый опарыш их защитит.
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толстый опарыш это в смысле рюкзака-авака?
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Травмы нижних конечностей... Фуи им оттоптали что ли? Или яйца зажали ?
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Читать умеешь?):
"Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие Источник: https://censor.net.ua/n3130682"

Очевидно же, что к асфальту прилипли.
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Вы заметили стиль зеленского ?Говорит одно - делает другое
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Это не он, царь просто не в курсе - это все распущенные им бояре творят
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прозревают потихоньку, а ведь это только начало))
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травмы нижних конечностей ...... пиписьки оторвали злодеи в балаклавах. Так вам детоубийцам оторвать головы будет мало Скажите спасибо. А без водопроводного крана жить мона. Пусть вставят соломки для коктейля
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Читал как водном из европейских государств.пожарники митинговали из за плохой зарплаты,а потом пошли в рукопашную с полицией,полицию лучше кормят где то пять шесть раз в сутки,а пожарников кормят только при пожаре Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7338
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У Зе есть еще целая куча крылатых фраз для своего Президентства, наговорил в свое время достаточно много, теперь наверное уже не рад
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Замало,що дитину вбили, ще й людей переслідують - Кримінальна бл_дота Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 9554 Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 7204
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двое правоохранителей получили травмы.
Вважаю, що в тому, що трапилось, винні командири поліцейських. З відділку можна було побачити, що мітингують люди. Як вони могли випустити своїх підлеглих?
Источник: https://censor.net.ua/n3130682
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Граждане пришли на мирную акцию... Хотели ментов по головке погладить- не получилось, на этот раз только ноги задели!
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Тут они открывают дела за милую душу. Ментяры были - ментярами остались.
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"Полиция открыла производство из-за митинга акции протеста у отделения в Переяславе-Хмельницком" - следующее производство полицаи откроют против родителей убитого мальчика.
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так уже жена ментёнка заявила, что ребенок в 5 лет не может играть в песочнице.
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Напомню начало евромайдана.
Пару десятков студентов начали протесты.
Что сделал бы умный президент?
Выступил бы с заявлением о том, что это тупой старпер азиров чего то там не сделал и подвёл его.
Наш курс - неизменный, меня нагло обманули, отправляю старпера в отставку и предлагаю вр приступить к консультациям.
Обицянка, цяцянка, дурневи радисть и пошла бы бадьяга.
Не, надо было дать этим студентам звиздюлей, подтянулись сочувствующие, началось...
Зельцман идёт тем же курсом по ускоренной программе
До выборов в Раду может и не досидеть.
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Раша все отчетливей. Вы именно за это голосовали зебилы?
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Я пам'ятаю оці слова в ментовських зведеннях: "Четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання й під час гри 5-річний хлопчик послизнувся та впав на камінь, внаслідок чого отримав травму голови."
Хай між собою перевірять, хто кому там ноги відтоптав!
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"Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавахДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130682
ще б вартувало перевірити чи то не "колєгі нєваінна задєржаних"...
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Дякуйте мусора,що не спалили вашу буцегарню разом з вами.
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