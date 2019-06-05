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 Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій (ОДА).

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак після засідання Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Всього схвалені 13 осіб" - сказав Семерак.

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Згідно з документом, який є в розпорядженні Інтерфакс-Україна, Кабмін схвалив звільнення із займаних посад:

  • Олександра Савченка (голова Волинської ОДА)
  • Олександра Куця (голова Донецької ОДА)
  • Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА)
  • Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА)
  • Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА)
  • Олександра Терещука (голова Київської ОДА)
  • Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА)
  • Олега Синютки (голова Львівської ОДА)
  • Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА)
  • Миколи Клочка (голова Сумської ОДА)
  • Степана Барни (голова Тернопільської ОДА)
  • Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА)
  • Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130680
 
 
 Топ коментарі
 
и куда они теперь?
по мажоритарным округам или в евросвинарчуки?
пепе своих не бросает?
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Если ты слуга народа,а не олигархическая подтанцрвка...- Увольняй сабакова !!!
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так ...уну грося ..звільняй собакова не будь підстилкою у олігархів
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А что, Гнойсман уже слуга народа? Я что-то пропустил? ))
Снять Авакова может только Рада, а подписать добровольную отставку (и то- до уровня и.о.) только подстилка олигархов Грося...))
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Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.(с)
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и куда они теперь?
по мажоритарным округам или в евросвинарчуки?
пепе своих не бросает?
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Как куда? Псу под хвост. В смысле - в ПЕС (Партию Европ.Солидарности) ))
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А Резниченко на Днепропетровской оставили???
Ценный кадр/крахобор.......
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)
 
 
 
 
 
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