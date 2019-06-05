EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4182  3
Все про:Зеленський (1579) ОДА (590) звільнення (535) Гройсман (3398)

 Кабмін просить Зеленського звільнити кілька очільників ОДА, - Гройсман

Кабінет міністрів сьогодні попросить президента Володимира Зеленського звільнити голів обласних державних адміністрацій.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду.

За словами Гройсмана, в областях мають бути управлінці, які нестимуть відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

"Ми сьогодні подаємо на звільнення ряду голів обласних державних адміністрацій. І чекаємо, що спільно Адміністрація Президента з секретаріатом Кабінету міністрів пропрацює механізми добору нових претендентів на посади голів обласних адміністрацій для того, щоб ми спрацювали доволі оперативно. В областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон", - сказав він.

Також дивіться: Олевськ на порозі екокатастрофи через витік хімікатів. Голова Житомирської ОДА Гундич на проблему не реагує, - Пашинський. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130678
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одним пакетом вместе с гробсманом и луценко
 показати весь коментар
 
 
- Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін просить Зеленського звільнити кілька очільників ОДА, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору