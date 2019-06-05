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 Кабмін виділив близько 13,9 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Кабінет міністрів України виділив 13 млн 892,6 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'ятьох загиблих військових і 17 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Зокрема, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 січня 2019 року встановлено в розмірі 1 921 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130677
 
 
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