 Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП

Про це повідомили в Адміністрації українського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Так, президент Зеленський розмовляв з Кушнером, вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою", - сказали кореспонденту "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації українського президента.
На вечері також був присутній держсекретар США з питань енергетики Рік Перрі, президент Польщі Анджей Дуда, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.
Эффект от переговоров Кушнера с ЗЕ наверное такой же...
Напевно він краще за багатьох з вас))))
Собаки не голосують!)))
Ти явно якийсь дивний...
Ви всі ЗЕ фани такі? Чи ти особливий?)))
Геракл Платонович
Мій пес за ЗЕ не голосував.
Виникає слушне запитання: "А за кого?"
ЦЕ ПЕРЕМОГА!)))
ТРЕПЕЩИТЕ НЕДРУГИ!!!)))
Чувак...іди до лікаря.
Я тут ні до чого...
Річ про тебе і твою собаку.
Тебе ж ніхто не тягнув за язика.
Проходя мимо...проходи!)
для упоротого соевого - прошла встреча с главой ЕС и НАТО.
Верещи дальше
Скорее всего решались интересы американских энергетических компаний в Украине. Правда я даже не знаю, что этот "гигант мысли" Зе им мог ответить в этом вопросе. Наверное промычал как на выступлени в Брюсселе (А-а-ааа...э-э-ээ....)
О-О!!!!
А глава НАТО - шестерка?
А он шо, что-то в этом понимает?
Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике
Без понятия. Если просветите кто - погуглю, что за человек
А то ЗЕ фаны тебя щас заклюют!)))
Наполеона?
Не сравнивайте это мелкое чмо с таким великим персонажем истории)))
блин, идиотским каментам пора вводить новую галочку на самый идиотский камент и приз по итогу месяца - лапти с балалайкой и путевкой в путлерляндию пожизненно
.
Москали обосрутся и сойдут с ума, когда после развала РФ узнают, что ***** уехало жить в США.
"У понеділок, через кілька тижнів після того як The New York Times опублікувала статтю (про конфлікт інтересів Джо Байдена в Україні - ред.) Юлія Мендель, співавторка статті, повідомила, що вона долучилася до український влади, ставши прес-секретарем президента України. Її оголошення спричинило нову хвилю критику проти The New York Times за її статтю (про Байдена - ред.) від 1 травня. На думку критиків, Мендель мала конфлікт інтересів, коли писала для американської газети", - йдеться у повідомленні.
У першій статті, де вона була співавтором, і яка вийшла 1 травня, Юлія писала про конфлікт інтересів віце-президента США Джо Байдена, який закликав колишнього президента України Петра Порошенка звільнити вже колишнього Генпрокурора Віктора Шокіна через розслідування проти компанії Burisma Group, де в раді директорів працював його син Хантер Байден. Проте, тільки в 19 абзаці було згадано про те, що жодних доказів проти Байдена немає.
У CNN додали, що сама Мендель відмовилася від коментарів, коли її запитали про можливий конфлікт інтересів. У прес-службі The New York Times заявили, якби Мендель одразу вказала, що подала документи на конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (вона подала заявку 3 травня), газета би одразу припинила би співпрацю з нею як з журналісткою-фрілансером.
Як зазначає американський телеканал, загалом новий прес-секретар Зеленського написала у травні три статті для The New York Times.
Як повідомлялося, у середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що син кандидата в президенти США Джо Байдена - Хантер не порушував українські закони, коли працював в раді директорів газодобувної компанії Burisma Group, підконтрольній колишньому міністру екології України Миколі Злочевському. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714316-cnn-pobacila-konflikt-interesiv-u-statti-pressekretarki-zelenskogo.html
Зебіл і зебільне оточення все роблять, щоб посваритись з Трампом...
На деле же оказалось, что Владимир Зеленский за 2 дня международных переговоров сделал больше чем Порошенко за 5 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел беседу со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Западные СМИ отмечают, что после этой встречи у Трампа собирают срочное совещание.Трамп и Кушнер
Разговор состоялся во вторник в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС.
На ужине также присутствовал министр энергетики США Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
На встрече Президент Украины высказал свое видение ситуации и изложил четкие позиции Украины в двухсторонних отношениях между Украиной и США.
Президент Зеленский передал Президенту Трампу четкие сигналы, что США является важнейшим стратегическим партнером для Украины, но и для США Украина является таким же важным стратегическим партером. Поэтому отношения между двумя странами должны строится на равных условиях, где обе стороны обсуждают и принимают партнерские решения.
Отмечается, что Джаред Кушнер остался очень доволен встречей. Во время прощания, Президент Украины дружно обнялся с советником Трампа, что говорит о взаимном согласии сторон.
После совещания в Белом Доме будет определена дата встречи Президента Трампа и Президента Зеленского.
Издание Washington Post отмечает, что Трамп ждет этой встречи и уверен, что отношения между Украиной и США выйдут на новый, качественный уровень.
Отметим, что Президент Украины провел важные встречи в Брюсселе.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер остался в восторге после встречи.
Юнкер прямо заявил, что сейчас у Европы появился новый друг, который неминуемо обречен на успех.
Также Юнкер заявил, что Украине сказочно повезло с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским.Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.
«У меня есть новый друг», - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петро Порошенко.
«Новый друг лучше старого», - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Отметим, что Президента Украины Владимира Зеленского встретили крайне тепло. Лидеры ЕС абсолютно не сомневаются, что Президенту Украины удастся закончить войну на Донбассе и сделать экономический рывок, которого уже 27 лет ждет каждый украинец.
«Новый друг лучше старого», - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
"Старый друг лучше новых двух", - ответил Юнкер и потрепал Вову по щечке.