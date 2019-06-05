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Все про:Адміністрація_Президента (458) Зеленський (1579) Кушнер (3)

 Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду зі старшим радником президента США Джаредом Кушнером, яка відбулася у вівторок у Брюсселі рамках вечері в постійному представництві США при ЄС.

Про це повідомили в Адміністрації українського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, президент Зеленський розмовляв з Кушнером, вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою", - сказали кореспонденту "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації українського президента.

На вечері також був присутній держсекретар США з питань енергетики Рік Перрі, президент Польщі Анджей Дуда, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130676
 
   
 Топ коментарі
 
На самом деле эта встреча куда важнее, чем с Трампом, потому что по существу (по делу), а не для протокола, именно в таком формате и решаются 99% вопросов!
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Ну ты и дерьмо, даже собака тебя не уважает...
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Ха-ха-ха ... Других цитат у нас для вас нет...
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Сеня? Сема? Ты тоже да? Ну тогда понятно
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Я утром сегодня похвали свою собаку...)))щ
Эффект от переговоров Кушнера с ЗЕ наверное такой же...
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Ну ты и дерьмо, даже собака тебя не уважает...
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Мій пес за ЗЕ не голосував і СН не дивився...
Напевно він краще за багатьох з вас))))
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Я відкрию для тебе таємницю...
Собаки не голосують!)))
Ти явно якийсь дивний...
Ви всі ЗЕ фани такі? Чи ти особливий?)))
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Слухай, шо ж ти пишеш дурню, а потім на інших звалюєш?

Геракл Платонович

Мій пес за ЗЕ не голосував.

Виникає слушне запитання: "А за кого?" Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 3469
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Это типа Зе успешно провел переговоры с первым замом первого зама Трампа))))
ЦЕ ПЕРЕМОГА!)))
ТРЕПЕЩИТЕ НЕДРУГИ!!!)))
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З тобою розмовляють собаки?
Чувак...іди до лікаря.
Я тут ні до чого...
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Річ не про мене.
Річ про тебе і твою собаку.
Тебе ж ніхто не тягнув за язика.
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Рано или поздно, даже собаки уйдут от хозяина, который во время войны проголосовал за клоуна-наркомана.
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На самом деле эта встреча куда важнее, чем с Трампом, потому что по существу (по делу), а не для протокола, именно в таком формате и решаются 99% вопросов!
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именно этот зять Трампа имеет самое большое влияние на своего тестя (президента), ибо не только самый главный советник, а доверенный член семьи!
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Прям встреча не гос деятелей, а глав мафиозных семей
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по большому счеты МАФИЯ и правит современным миром, прячась за декорации и бутафорию официоза, это ваша проблема, что вы так наивны и не понимаете очевидных фактов!
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Это смотря каких вопросов. Так или иначе общение происходило не на "одном уровне", иногда конечно президенту приходится общаться и с премьерами и с дипломатами и с советниками. Но в случае с Зеленским его уровень общения выше общения с советником не поднимется
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На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука БахтадзеИсточник: https://censor.net.ua/n3130676

для упоротого соевого - прошла встреча с главой ЕС и НАТО.
Верещи дальше
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эти "главы" ни хрена и ничего не решают! решают доверенные лица узкого круга (без особых должностей и регалий)!
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Глава ЕС - это вообще никто!
Скорее всего решались интересы американских энергетических компаний в Украине. Правда я даже не знаю, что этот "гигант мысли" Зе им мог ответить в этом вопросе. Наверное промычал как на выступлени в Брюсселе (А-а-ааа...э-э-ээ....)
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" Глава ЕС - это вообще никто!" - Дмитрий Ч

О-О!!!!
А глава НАТО - шестерка?
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оба "шестерки" - чего тут непонятного?
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А можно поинтересоваться - Порошенко по Вашему - хороший президент был?
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а он был "президентом"? лично я, как гражданин Украины, барыгу так и не признал таковым (были на то законные основания в конституции)!
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Я Вас понял, благодарю за ответ.
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двум евреям найти "общий язык" очень просто (и это не идиш или иврит), одинаковый образ мышления и понятная друг другу логика, не дают возможности неправильного понимания, они "на одной волне" (в резонансе друг с другом)!
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"Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", - сказали корреспонденту "Интерфакс-Украина" в Администрации украинского президента.

А он шо, что-то в этом понимает?
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У люього правителя всегда есть советники. думаете Трамп понимает в энергетике и химической промышленности?
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Именно! Поэтому некоторые вопросы сначала обсуждаются на уровне советников, потом прорабатываются детали и только потом готовится встреча Президентов где они "договариваются" (возможно выставляются доп. условия...) и торжественно жмут руки.
Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике
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Напомните, кто там у Зеленскага советник по экономике/энергетике

Без понятия. Если просветите кто - погуглю, что за человек
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трампу ніби щось радить , а чи розуміє ... Хто знає ..
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смотрю на фото-"Защита диплома юриста Владимира Зеленского по курсу "Международное право"... и вижу вас " Бельмо"-Вы председатель экзаменационной комиссии..Нет, не Вы? ..Ну я так сразу и подумал..Не место вам в комиссии..Ваше место у параши с ПАРАШЕЙ- офшорным мальдивским!!
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Шо-то у тебя всё к параше свелось. Не отпускает?
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Я, после вчерашней ганьбы, даже знаю как они обговаривали... Советника жаль
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а харчуется он за чей счёт? раньше в рюкзачке у него были бутерброды, жалко лисапед поломался, сейчас в бронированном мерене мучается.
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Не ссы , не заклюют . Народ Украины думал , что выбрал "наполеона" . Опять ошибся .
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???
Наполеона?
Не сравнивайте это мелкое чмо с таким великим персонажем истории)))
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допустим за счет налогоплательщиков. ну и? президент страны должен сидеть безвылазно дома?
блин, идиотским каментам пора вводить новую галочку на самый идиотский камент и приз по итогу месяца - лапти с балалайкой и путевкой в путлерляндию пожизненно
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я как истинный зедаун голосовал за лисапед и рюкзачек, а мне впаривают еврохарчевню под коньячек, мой герой совсем другой я в акуе от прочитанного, походу меня *******.
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ИМХО госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе не восприняли бы лисапед и шаурму с бутерами. Вам так не кажется? Вы когда на оперу ходите - ожеваете рваные джинсы и бутерок с собой в салфетке носите? Аналогия понятна? не тупите, Уважаемый.
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тоесть украинцам можно было засрать мозги лисапедом и бутербродами а в Европе это не принято??? так за кого держали создатели этого шедевра украинцев?? когда запустили клоуна в кинопрокат??? поподробнее пожалуйста.
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Украина не будет прекращать сотрудничество с МВФ. Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 7357 .в ближайшее время будет поднят вопрос о новой кредитной программе с МВФ - В Зеленский .

Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 4023.
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" Не тот уровень экономики страны. Нето... Нету... То, о чем мы говорили, переходя в то, что бы мы делали, в ту часть...", "Мне кажется, если сегодня этот климат... По большому счету это же то, о чем вы говорили там, для каких-то средних, мелких бизнесов - вон у людей уже нет вообще фактических налогов...", "Вот там человек по поводу... Он сказал: смотри, вообще вся IT-история здесь - потому что ФОПы. И потому что 6% " (с)
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Хабатник Кушнер ввел Зеленского в свой круг Темных сил?
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Кушнер и его жена Иванка Трамп ( теперь ее зовут Яэль) ходят в ту же хасидскую синагогу Хабад что и наши Коломойский и Рабинович.
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Мені цікаво, а як іноземці розшифровують набори слів, які випадають з Президента України?
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"Зеленский побеседовал с советником Трампа Кушнером" - Кушнер зять Трампа, занимает какую-то солидную должность в нацисткой секте Хабад-Любавич.
Москали обосрутся и сойдут с ума, когда после развала РФ узнают, что ***** уехало жить в США.
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Як повідомляє СNN, американська газета The New York Times опублікувала статтю Юлії Мендель - новопризначеного прес-секретаря Президента Україна Володимира Зеленського.

"У понеділок, через кілька тижнів після того як The New York Times опублікувала статтю (про конфлікт інтересів Джо Байдена в Україні - ред.) Юлія Мендель, співавторка статті, повідомила, що вона долучилася до український влади, ставши прес-секретарем президента України. Її оголошення спричинило нову хвилю критику проти The New York Times за її статтю (про Байдена - ред.) від 1 травня. На думку критиків, Мендель мала конфлікт інтересів, коли писала для американської газети", - йдеться у повідомленні.

У першій статті, де вона була співавтором, і яка вийшла 1 травня, Юлія писала про конфлікт інтересів віце-президента США Джо Байдена, який закликав колишнього президента України Петра Порошенка звільнити вже колишнього Генпрокурора Віктора Шокіна через розслідування проти компанії Burisma Group, де в раді директорів працював його син Хантер Байден. Проте, тільки в 19 абзаці було згадано про те, що жодних доказів проти Байдена немає.

У CNN додали, що сама Мендель відмовилася від коментарів, коли її запитали про можливий конфлікт інтересів. У прес-службі The New York Times заявили, якби Мендель одразу вказала, що подала документи на конкурс на посаду прес-секретаря Зеленського (вона подала заявку 3 травня), газета би одразу припинила би співпрацю з нею як з журналісткою-фрілансером.
Як зазначає американський телеканал, загалом новий прес-секретар Зеленського написала у травні три статті для The New York Times.

Як повідомлялося, у середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що син кандидата в президенти США Джо Байдена - Хантер не порушував українські закони, коли працював в раді директорів газодобувної компанії Burisma Group, підконтрольній колишньому міністру екології України Миколі Злочевському. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2714316-cnn-pobacila-konflikt-interesiv-u-statti-pressekretarki-zelenskogo.html

Зебіл і зебільне оточення все роблять, щоб посваритись з Трампом...
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Пропаганда олигарха Порошенко месяцами промывала украинцам мозги, что Зеленский клоун и что он не сможет вести переговоры на высоком уровне.
На деле же оказалось, что Владимир Зеленский за 2 дня международных переговоров сделал больше чем Порошенко за 5 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел беседу со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Западные СМИ отмечают, что после этой встречи у Трампа собирают срочное совещание.Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 7483Трамп и Кушнер
Разговор состоялся во вторник в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС.
На ужине также присутствовал министр энергетики США Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
На встрече Президент Украины высказал свое видение ситуации и изложил четкие позиции Украины в двухсторонних отношениях между Украиной и США.
Президент Зеленский передал Президенту Трампу четкие сигналы, что США является важнейшим стратегическим партнером для Украины, но и для США Украина является таким же важным стратегическим партером. Поэтому отношения между двумя странами должны строится на равных условиях, где обе стороны обсуждают и принимают партнерские решения.
Отмечается, что Джаред Кушнер остался очень доволен встречей. Во время прощания, Президент Украины дружно обнялся с советником Трампа, что говорит о взаимном согласии сторон.
После совещания в Белом Доме будет определена дата встречи Президента Трампа и Президента Зеленского.
Издание Washington Post отмечает, что Трамп ждет этой встречи и уверен, что отношения между Украиной и США выйдут на новый, качественный уровень.
Отметим, что Президент Украины провел важные встречи в Брюсселе.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер остался в восторге после встречи.
Юнкер прямо заявил, что сейчас у Европы появился новый друг, который неминуемо обречен на успех.
Также Юнкер заявил, что Украине сказочно повезло с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским.Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 7483Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.
«У меня есть новый друг», - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петро Порошенко.
«Новый друг лучше старого», - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП - Цензор.НЕТ 7483Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Отметим, что Президента Украины Владимира Зеленского встретили крайне тепло. Лидеры ЕС абсолютно не сомневаются, что Президенту Украины удастся закончить войну на Донбассе и сделать экономический рывок, которого уже 27 лет ждет каждый украинец.
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«У меня есть новый друг», - сказал Юнкер

«Новый друг лучше старого», - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

"Старый друг лучше новых двух", - ответил Юнкер и потрепал Вову по щечке.
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Вова слезно просил передать Трампу, чтобы он простил его, засранца?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП
 
 
 
 
 
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