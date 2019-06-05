 Зеленський поговорив із радником Трампа Кушнером, - АП

Про це повідомили в Адміністрації українського президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Так, президент Зеленський розмовляв з Кушнером, вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою", - сказали кореспонденту "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації українського президента.

На вечері також був присутній держсекретар США з питань енергетики Рік Перрі, президент Польщі Анджей Дуда, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

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