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 Аваков не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не має наміру писати заяву про відставку через трагедію в Переяславі-Хмельницькому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах уряду після засідання Кабміну

Відповідаючи на запитання журналістів, чи збирається він особисто писати заяву про відставку, міністр сказав: "Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь".

Також Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва.

"Я не вважаю, що глава Нацполіції Князєв має йти у відставку. Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить", - підкреслив глава МВС.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130675
 
 
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался. Там такие потоки, а тут какой то мальчик
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кроме того, Аваков приносит пользу, хоть и не нравятся мне полицаи
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То, шо он кому-то шота приносит - в этом нет никаких сомнений.
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ха ха , рюкзаком не подавился, а тут какой то ребенок. да его ломом с кресла не сковырнешь
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Рюкзаки еще не заполнены. Оснований нет!
А то, что, например, на дорогах десятки тысяч погибло, а МВД не смогла за столько лет купить средства контроля скорости - то не жалко. Дефектные французские вертолеты важнее.
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а офицерская честь, а елементарная порядочность?
а ну да, о чем ето я....
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носорог прекрасно знает- или кресло министра или очень быстро валить с Украины вместе со своим *********
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Еще бы он ушел...
Если бы он ушел, то это значило бы, что Украина оказалась в параллельной реальности. Но он не ушел, значит все в порядке, живем в той же Украине, напичканой под завязку о***вшими чиновниками и министрами всех мастей.
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Я так понимаю, такие уходят только вперед ногами.
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В відставку пішла б порядна людина- до чого тут Аваков?
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Структура, яку очолює цей міністр, є, по суті, напівлегальною озброєною організацією, яка до поліцейських функцій має чисто формальний стосунок. Це стало зрозуміло ще тоді, коли ним особисто було заявлено, що між реформуванням і керованістю він обирає керованість. Тобто, про якісь реальні реформи в поліції мова навіть не йшла і така можливість ніколи і не розглядалася. На протязі всього післямайданного періоду цю структуру додатково озброювали, надавали їй воєнізованого формату, що повністю відповідало диктаторським амбіціям її лідера.
Тому зараз дуже наївно чекати якоїсь відставки з його боку, він більше готовий до збройного путчу ніж до відставки.
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харашо работают - кришуют наркобізнес і торговлю людьмі. А на виходних ещьо і на дєтішек охотяца
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАваков не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому
 
 
 
 
 
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