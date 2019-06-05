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 Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

Український воїн Олександр Беспалов, який 11 днів перебував у комі після важкого поранення, сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

"Зробив вдих - пора одружитися. Олександр Беспалов 15-й день у реанімації. Одинадцять днів був у комі. Куля прошила око і зупинилася біля потиличної кістки. Важка успішна операція. Сьогодні вранці зняли апарат ШВЛ. Дихає. Виконує команди. Ворушить губами. Перше, що йому сказала наречена Аня, - час одружитися. Вона носить їхнього сина 5-й місяць, хоче, щоб назвали Олексієм. Просить нас стати свідками", - написав він.

Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова 01
Фото: Риженко/Facebok

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Риженко зазначив, що завтра просто в реанімації політравми в лікарні ім. Мечникова їх розпишуть.

Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130673
 
   
 Топ коментарі
 
Велика подяка нейрохірургам Мечнікова.. Лікарня Мечнікова накопичила величезний досвід саме військової медицини.. Дива , на щастя - все таки стаються.. Довгих років життя молодятам і діточок побільше..
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Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова - Цензор.НЕТ 4148

на фото написано «Аня, я тебя люблю»

Александр Беспалов всего несколько часов назад сделал первые самостоятельные вдохи. Перед церемонией бракосочетания раненого должна осмотреть комиссия, чтобы убедиться в том, что герой действительно вышел из комы и сможет поставить свою подпись на документах. Но боец сегодня доказал это сам, написав на тетрадном листе послание для своей любимой: «Аня, я тебя люблю» .

Завтра прямо в реанимации политравмы их планировали расписать. Врачей попросили стать свидетелями. Но вечером заместитель главврача больницы Мечникова Юрий Скребец рассказал неожиданную новость - комиссия будет проверять парня на дееспособность. «Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, не в коме ли Саша, дееспособен ли, сможет ли подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - написал медик.
(до слез! одари Господи их счастьем, а Воину подари терпение и выздоровление)
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Велика подяка нейрохірургам Мечнікова.. Лікарня Мечнікова накопичила величезний досвід саме військової медицини.. Дива , на щастя - все таки стаються.. Довгих років життя молодятам і діточок побільше..
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В Данном случае Воин беспокоится о будущем ребёнка,не хочет проблем у него и своей жены.Здоровья ему!!
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Раненый воин Александр Беспалов вышел из комы и сегодня поженится прямо в палате реанимации больницы им. Мечникова - Цензор.НЕТ 4148

на фото написано «Аня, я тебя люблю»

Александр Беспалов всего несколько часов назад сделал первые самостоятельные вдохи. Перед церемонией бракосочетания раненого должна осмотреть комиссия, чтобы убедиться в том, что герой действительно вышел из комы и сможет поставить свою подпись на документах. Но боец сегодня доказал это сам, написав на тетрадном листе послание для своей любимой: «Аня, я тебя люблю» .

Завтра прямо в реанимации политравмы их планировали расписать. Врачей попросили стать свидетелями. Но вечером заместитель главврача больницы Мечникова Юрий Скребец рассказал неожиданную новость - комиссия будет проверять парня на дееспособность. «Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, не в коме ли Саша, дееспособен ли, сможет ли подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - написал медик.
(до слез! одари Господи их счастьем, а Воину подари терпение и выздоровление)
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Ура!!! Пусть вам Господь помогает! Счастья и многих лет жизни.
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блин, боец мог не затягивать с женитьбой до смерти?

капец.
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Правильне рішення! А то потім з нашим законодавством не добється пільг. Будуть казати що не дружина війсковослужбовця.
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Низкий поклон Сергею Рыженко.А молодой семье - счастья и выздоровления главы семейства.
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до сліз...
Одужуй, Козак, виховуй синочка, та будь щасливий !!
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Якнайшвидшого одужання хлопцю, щоб жив і разом з дружиною виховував дітлахів!
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Задышал. Ну, теперь не отвертится, женится.
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Вже відомий і хрещений батько їхнього малюка Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова - Цензор.НЕТ 8632
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Совет да любовь молодятам 💕 !
Если на фото тот самый нейрохирург - золотые руки, тогда низкий поклон от всей Украины этому доктору. Он воскресил нашего воина и защитника!
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Згадав пісню - от просто немов присвята цьому воїнові:
Funker Vogt (Німеччина, Military ***) - Arising Hero

Він бився в останній битві
Пліч-о-пліч з вірними друзями
Зі взводом відважних солдатів
Відвертаючи апокаліпсис

Не жаліючи власне життя
Не хвилюючись, що може померти
Він розумів - це останній шанс
Покласти кінець стражданням

Тепер наш герой воскрес
Його душа тепер вільна
Усі провини - в минулому
Тепер- нова ера, щоб жити

Зрештою, він же смертний
Вільний оселитися там, де він хоче
І з плином років забувати
Всі жахи, що сталися у минулому

Все життя він прагнув відплати
Молився лише про славу
Завжди мав найкращі наміри
Боротися за революцію
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Да, все-таки бывают в этой жизни чудеса! Совершенные не рукой Бога, а рукой человека. Спасти жизнь воину после такого ранения - это великое мастерство и особый дар.
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Вітаю молодят! Здоров'я, сімейного щастя і благополуччя, і діточок.
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дай Бог здоровья воину и счастья его семье
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Дайте уже Рыженку звание Героя Украины . А то дают всякой швали . типа Грицаков , а реальному врачу АТОшников нет .
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Совет да любовь вам , молодята! Полного выздоровления Александру и долгой совместной счастливой жизни! Красивых умных деток и полного достатка! Горько, ребята!!!
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это бесчеловечно. человек и так страдает.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО
 
 
 
 
 
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