 Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.
"Зробив вдих - пора одружитися. Олександр Беспалов 15-й день у реанімації. Одинадцять днів був у комі. Куля прошила око і зупинилася біля потиличної кістки. Важка успішна операція. Сьогодні вранці зняли апарат ШВЛ. Дихає. Виконує команди. Ворушить губами. Перше, що йому сказала наречена Аня, - час одружитися. Вона носить їхнього сина 5-й місяць, хоче, щоб назвали Олексієм. Просить нас стати свідками", - написав він.
Риженко зазначив, що завтра просто в реанімації політравми в лікарні ім. Мечникова їх розпишуть.
на фото написано «Аня, я тебя люблю»
Александр Беспалов всего несколько часов назад сделал первые самостоятельные вдохи. Перед церемонией бракосочетания раненого должна осмотреть комиссия, чтобы убедиться в том, что герой действительно вышел из комы и сможет поставить свою подпись на документах. Но боец сегодня доказал это сам, написав на тетрадном листе послание для своей любимой: «Аня, я тебя люблю» .
Завтра прямо в реанимации политравмы их планировали расписать. Врачей попросили стать свидетелями. Но вечером заместитель главврача больницы Мечникова Юрий Скребец рассказал неожиданную новость - комиссия будет проверять парня на дееспособность. «Только что завершили с шефом вечерний обход раненых. Анна у постели своего жениха. В слезах протягивает нам бумажку … завтра в десять комиссия будет проверять, не в коме ли Саша, дееспособен ли, сможет ли подпись поставить. Проверяйте, вот вам, тем, кто не верит: «Аня, я тебя люблю». Все», - написал медик.
(до слез! одари Господи их счастьем, а Воину подари терпение и выздоровление)
капец.
Одужуй, Козак, виховуй синочка, та будь щасливий !!
Если на фото тот самый нейрохирург - золотые руки, тогда низкий поклон от всей Украины этому доктору. Он воскресил нашего воина и защитника!
Funker Vogt (Німеччина, Military ***) - Arising Hero
Він бився в останній битві
Пліч-о-пліч з вірними друзями
Зі взводом відважних солдатів
Відвертаючи апокаліпсис
Не жаліючи власне життя
Не хвилюючись, що може померти
Він розумів - це останній шанс
Покласти кінець стражданням
Тепер наш герой воскрес
Його душа тепер вільна
Усі провини - в минулому
Тепер- нова ера, щоб жити
Зрештою, він же смертний
Вільний оселитися там, де він хоче
І з плином років забувати
Всі жахи, що сталися у минулому
Все життя він прагнув відплати
Молився лише про славу
Завжди мав найкращі наміри
Боротися за революцію