EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  6710  27
Все про:Білорусь (781) Кучма (294) Лукашенко (338) Тристороння контактна група (96)

 "Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма прибув до Мінська на засідання групи і зустрівся там з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Заради зустрічі з Кучмою Лукашенко переніс відрядження, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк. Але це на краще", - привітав Лукашенко Кучму.

"Я маю сказати, що це оцінка не тільки моя, це великої частини наших білорусів. Вони із задоволенням (не тільки політики) сприйняли ваш приїзд до Білорусі. І не тільки як представника в цій Тристоронній контактній групі", - підкреслив Олександр Лукашенко.

"Вони знають моє давнє ставлення до Білорусі, знають наші добрі хороші відносини", - погодився Леонід Кучма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський

Президент Білорусі на зустрічі особливо відзначив характер українсько-білоруських відносин. "Що стосується політики, вона не змінилася. Ви знаєте мої підходи, знаєте підходи білорусів до України та українців", - зазначив Лукашенко.

Як повідомлялося, сьогодні, 5 червня має відбутися зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Нагадуємо, 3 червня президент Зеленський повідомив, що другий президент України Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130671
 
 
 Топ коментарі
 
3олотой ты человек, юрий венедиктович, все о народе думаешь...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, как то, почти одновременно, пришли к власти
 показати весь коментар
 
Больше об отношении Кучмы к белорусам могут рассказать жители пограничных с Беларусью сёл в чернобыльской зоне, на Волыни, Ровенщине, Киевщине и Черниговщине, которые во времена правления Кучмы наблюдали за перемещением государственной границы Украины в нашу сторону на десятки километров почти по всей её длине.

Время всё расставит на свои места.
 показати весь коментар
 
там ШИЗОФРЕНИЯ..."НЕ ОТПУСКАЕТ"....не попускает...
 показати весь коментар
 
Я уже запутался, кто должен возмущаться? Зеботы ил порохоботы?
 показати весь коментар
 
 
Можешь радоваться - очередная божья роса.
 показати весь коментар
 
 
Ээ ня, ва Украіне на такое дзярмо не вядуцца
 показати весь коментар
 
рад сменить росу петину на росу вовыну.
 показати весь коментар
 
"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак", - Кучма в Минске встретился с Лукашенко - Цензор.НЕТ 7566
***** третьим не хватает, шоп по классике было
 показати весь коментар
 
 
3олотой ты человек, юрий венедиктович, все о народе думаешь...
 показати весь коментар
 
 
Один старый лживый хохлоцыган встретил коллегу по цеху и слащаво заискивает...... ........даже "удовлетворённый" белорусский народ приплёл....
 показати весь коментар
 
 
молода команда нового президента владимира - в дії)))...який кучма, у нього ж навіть безотказний мотоцикл минск на кордоні заводитись не хоче...
 показати весь коментар
 
 
Уже далёкий (хоть и недавно было) 1994 год.
В этот год Кучма стал президентом Украины, а Лукашенко - президентом Беларуси.
Кучма отбарабанил свои два срока от звонка до звонка.
Лукашенко до сих пор тянет лямку. Отобрал у своего народа национальный флаг и герб. Поменял на совковые, чучело.
 показати весь коментар
 
 
І знову наш представник старий маразматік з мутним минулим і мутними намірами.
 показати весь коментар
 
Его не политика не отпускает, а старые делишки, мафия и родня.
 показати весь коментар
 
Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак сказал демократический лидер всея Беларуси ,который сидит 25 лет на троне
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком
 
 
 
 
 
 вгору