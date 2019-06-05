 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Так, згідно з опитуванням, підтримка прозахідного вектора країни надалі переважає: 62% виступають за вступ України в Європейський Союз (22% - проти), 53% - у НАТО (31% - проти).
У разі вибору кількох векторів економічної інтеграції - 57% опитаних підтримують вступ України в ЄС, 24% - рівновіддаленість від Росії і Заходу, і 10% - за вступ до Митного союзу.
"Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних і західних регіонах України, серед виборців партій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Громадянська позиція".
Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
ну что такое???
За НАТО +1
За ЗЕ....-1
Эти волшебные люди хотят вступления в ЕС и НАТО, а не пятилетнего пустопорожнего пиз*ежа (пардоньте мой французский) о вступлении на фоне реального отторжения нынешней Украины европейским сообществом... Не постесняйтесь спросить и у Европейской народной партии, по какой причине она вчера отказалась принять Солитёрность с антиНародным фронтом в свой состав в любом статусе. ))
А как насчёт тех, которые придут на участки голосования?
Напомнить зебам, что верещала кремлёвская пропаганда, когда в Украине нашли сланцевый газ? Чем они пенсионеров будут пугать про ЕС и НАТО, которые на участки голосования "ради спасения будущего своих детей" придут?
За НАТО будет 60-70%
Против вступления в ЕС.
Почему? Потому что Шредер и Северный Поток -2.
ЕС ведёт себя так же, как континентальная Европа до и во время Второй мировой.
Если на нашу коррупцию посадить еще и еэсовскую, то будет мрак....
Пора бы нам забыть извечную мечту о шаре из ниоткуда.
до 08.04.19. : на 22.02.19. поддерживают присоединение Украины к НАТО 44% украинцев /39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев / после 08.04.19.: 53% в НАТО /44% более убедительны.
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
Народ не продається за шмат гнилої ковбаси, а охлосу треба всього лише пожерти і розваг від Зелебенського!!!
Український народ винищили жидокацапи, а ******* жиди хочуть в нього і його рідну мову забрати!!!
Жидам не треба ні ЄС ні НАТО!!!, охлосу також!!!
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев считает, что его страна готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщает "Нова Македонија".
Отмечается, что это заявление прозвучало в Брюсселе на совместной пресс-конференции Зарана Заева, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана.
"Мы полностью готовы к началу переговоров. Слово теперь за государствами-членами и институтами Евросоюза. Этот шаг должен быть основан исключительно на наших успехах и в интересах развития ЕС и всего нашего региона", - отметил Заев.
Юнкер и Хан в свою очередь отметили достигнутый Северной Македонией прогресс в осуществлении реформ, подчеркнув, что страна готова к началу переговоров о членстве в ЕС.