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 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування

В Україні 62% громадян виступають за вступ країни до Європейського Союзу і понад 50% - за інтеграцію в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, згідно з опитуванням, підтримка прозахідного вектора країни надалі переважає: 62% виступають за вступ України в Європейський Союз (22% - проти), 53% - у НАТО (31% - проти).

У разі вибору кількох векторів економічної інтеграції - 57% опитаних підтримують вступ України в ЄС, 24% - рівновіддаленість від Росії і Заходу, і 10% - за вступ до Митного союзу.

"Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних і західних регіонах України, серед виборців партій "Європейська Солідарність", "Голос" і "Громадянська позиція".

Також читайте: Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський

Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130666
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко не истери, ты труп и молчи.
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А в таежный союз 73% 62% граждан выступают за вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 1852
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Порошенко не истери, ты труп и молчи.
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Игорь 31edd6d3 - а знаки препинания, тебя не научили в ********** ставить ? 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 5037
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"10% - за вступление в Таможенный союз."
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ёпєрєсєтє...почему я и моя семь не попадает ни в один опрос? где опрашиваю то??? ))))
ну что такое???
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Це дуже просто, мені раз дзвонили, задали питання про вік і область проживання і навіть не задали питання, мабуть зрозуміли що відповідь їх не вдовільнить.
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ЄС так ЄС, лише потрібно жорстко відстоювати власні національні інтереси. А то понаписували у Угоду про Асоціацію західні буржуї все що бажали, а наші починаючи з Юща лише радісно кивали. Приклад - ціни на сигарети.
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Середня тривалість життя чоловіків в Польщі 74 роки. В Україні - 66 років, станом на 2013 рік. Вартість пачки цигарок в Польщі мінімально коло 100 грн. В Україні?
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Ціни на сигарети - нехай будуть чим більші - тим краще - менше наркоманів буде.
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Ціни на хліб, мясо , молоко нехай будуть чим вищі, тим краще. Українці худіші будуть. Така логіка?
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Выступай не выступай все равно получишь...
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Стесняюсь спросить, а где были все эти волшебные люди во время выборов?!?! 62% граждан поддерживают вступление Украины в ЕС, 53% - в НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 561
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Не стесняйтесь, Лена, спрашивайте! ))
Эти волшебные люди хотят вступления в ЕС и НАТО, а не пятилетнего пустопорожнего пиз*ежа (пардоньте мой французский) о вступлении на фоне реального отторжения нынешней Украины европейским сообществом... Не постесняйтесь спросить и у Европейской народной партии, по какой причине она вчера отказалась принять Солитёрность с антиНародным фронтом в свой состав в любом статусе. ))
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Тут же. Просто сторонникам Порошенко внушили абсолютно лживый тезис о том, что все, кто против Порошенко - якобы против НАТО, против ЕС и вообще - против Украины.
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а что, все кто поддержал Зеленского "ЗА"? за НАТО, за ЕС, за Украину? почему тогда опрос показывает цифры менее 73%? у меня лично нет никаких сомнений в том, что масса сторонников Зеленского именно "ПРОТИВ" и НАТО, и ЕС, и Украины.
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Опрос среди тех, кто по улицам ходит?
А как насчёт тех, которые придут на участки голосования?
Напомнить зебам, что верещала кремлёвская пропаганда, когда в Украине нашли сланцевый газ? Чем они пенсионеров будут пугать про ЕС и НАТО, которые на участки голосования "ради спасения будущего своих детей" придут?
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Після референдуму,якщо він відбудеться,буде десь 45 відсотків і про НАТО можна забути назавжди.
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даже не надейся, рашист.
За НАТО будет 60-70%
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Проблема в разном электорате. За ЕС и НАТО в основном молодёжь. Против - люди старшего поколения и бюджетники. Категория "среднего возраста" делится примерно пополам по регионам. Пенсионеры и бюджетники чаще и с охотой идут на выборы,чем молодёжь.
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Володимир Мик Референдум взагалі не потрібно проводити дурню.
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В общем хрень, а не опросы-никогда у нас не хотели в ЕС впереди НАТО
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Я за вступление в НАТО на 101%.

Против вступления в ЕС.
Почему? Потому что Шредер и Северный Поток -2.
ЕС ведёт себя так же, как континентальная Европа до и во время Второй мировой.
Если на нашу коррупцию посадить еще и еэсовскую, то будет мрак....
Пора бы нам забыть извечную мечту о шаре из ниоткуда.
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При выборе нескольких векторов экономической интеграции - 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% - равноудаленность от России и Запада, и не в ЕС и не во вражескую паРашу, и только 10% уродов - за вступление в Таможенный союз ( Таёжно - Трупный колониальный кацапский союз), то есть Украина как кацапская колония в составе проклятой паРаши .Да 10 % это тоже немало развелось этой антиукраинской прокремлёвской заразы лютых врагов Украины.
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08.04.19 Зеленский предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО /
до 08.04.19. : на 22.02.19. поддерживают присоединение Украины к НАТО 44% украинцев /39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев / после 08.04.19.: 53% в НАТО /44% более убедительны.
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Украине нужно обязательно притом срочно быть в военном союзе с дружественными США, Европой, НАТО... Украина ! 25 лет. была нейтральной и болталась между демократической свободной Европой и ужасной тоталитарной лапотной вражеской нам Россией. И вот наступила ситуация когда именно фашистская Россия, да именно только проклятая фашистская паРаша а не США, Китай или Европа... преступно временно оккупировала Крым и часть Донбасса. А ведь раньше большинство украинцев наивно, нормально относились к России и в общем то, никто особо в НАТО и не хотел только 20%. Но после преступной оккупации Крыма фашистской вражеской ********** паРашей, все резко изменилось теперь подавляющие большинство Украинцев стали немедленно стремится в ЕС и НАТО. Поскольку проклятая вражеская паРаша пытается уничтожить Украину как государство и сделать с неё свою колонию ужасную кацапскую лапотную пиндоссию - новроссию. Теперь мы должны признать для себя навсегда, что вражеская Россия стала нашим самым лютым кровавым стратегическим врагом в мире !
А раз так, то теперь ничто не мешает нам сотрудничать со стратегическими врагами милитаристской фашистской России, т.е. США, НАТО, Европа, Канада, Япония и др....
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уверен, сейчас вам расскажут про дружественную Европу... ключевые слова: Меркель, комсомолка, Шредер, фашисты, СП-2, геи, двуличная, подлая, деды вАевали, нИ забудИм нИ прАстим. а Вы про НАТО...
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В порівнянні з останніми передвиборними опитуваннями явний прогрес. Хоча я вважаю що має бути 70% за НАТО.
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Забавно, а Витя Мудачук с экранов 112-го впаривает, что "75% украинцев за прямые переговоры с путиным" и 54,9% за прямые переговоры с лугандонскими урками. Может, к Вите уже перебежал главный соевый социолух Грынив? )))
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В ЕС необовязково. В НАТО - потрібно позаріз! 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8583
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А чим охлос відрізняється від народу???
Народ не продається за шмат гнилої ковбаси, а охлосу треба всього лише пожерти і розваг від Зелебенського!!!
Український народ винищили жидокацапи, а ******* жиди хочуть в нього і його рідну мову забрати!!!
Жидам не треба ні ЄС ні НАТО!!!, охлосу також!!!
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Какой-то процент наивных полагает, что нас ЕС будет спасать, а не НАТО)))
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"На превеликий жаль те, що в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО, сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Українські Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
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Насчет ЕС есть сомнения стоит ли нам туда вступать, особенно после того как миллионы беженцев и росийских лоббистов сделали ил Европы помойку, а вот в НАТО ето вопрос выживания и существования страны.
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Нууууу... я думаю что те кто против ЕС и НАТО можно сложить трусы в чемодан и туту куда нибудь в забайкалье. Или не?
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Северная Македония готова к переговорам о вступлении в ЕС. А Зеленский когда подготовится?..

Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев считает, что его страна готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщает "Нова Македонија".

62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 1282

Отмечается, что это заявление прозвучало в Брюсселе на совместной пресс-конференции Зарана Заева, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана.

"Мы полностью готовы к началу переговоров. Слово теперь за государствами-членами и институтами Евросоюза. Этот шаг должен быть основан исключительно на наших успехах и в интересах развития ЕС и всего нашего региона", - отметил Заев.

Юнкер и Хан в свою очередь отметили достигнутый Северной Македонией прогресс в осуществлении реформ, подчеркнув, что страна готова к началу переговоров о членстве в ЕС.
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