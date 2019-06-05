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Все про:Коломойський (411) відмивання грошей (66) Приватбанк (264)

 "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд

У недавньому позові "Приватбанку", поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.

Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.

У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.

Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не збираюся бути на боці ексвласників "Приватбанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський

"На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з "ПриватБанком" наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмує Аслунд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130665
 
   
 Топ коментарі
 
США добавят Коломойского.Будет бегать по всему миру как паршивая свинья
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Може все ж таки гривень? Тому що в населення України ніколи не було $470 млрд, навіть, за 15 років поспіль. Це маразматична цифра.
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А откуда речь идет ТЛЬКО О НАСЕЛЕНИИ УКРАИНЫ?
Запребриком тоже население есть!
Вы что, точно знаете, кому Беня предоствлял услуги через Приват?
Откуда у Вас такие сведения?
А приведите, пожалуйста, список участников.
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470 ярдов баксов, Карл , во какая Украина богатая была до национализации Приватбанка винницкими пацанами ..... а сколько там Коломойский просил вернуть вроде 4 ярда баксов ???? ого Гепа множит на ноль а винницкие на 100
все понимают что сумма полный бред когда мы за 1 ярд евро трясемся перед МВФ
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"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 784 Irada

Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Я прочитав статю в Атлантик Каунсел - вони цитують позовну заяву, і самі афігевають від такох цифри.
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05.06.19 12:52
"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

черным по белому написано
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470 ярдов не смешите мои тапочки ... агония вещь непредсказуемая
интересно послушать комент Игоря Валерьича по этому поводу - думаю он скажет примерно так :
- я просил вернуть отжатый капитал с активами равный 4 ярда баксов но если вы не против можете вернуть 470 ярдов ....
и вообще что б выкидывать такую новость нужны вроде какие-то доказательства ну счета от траншей переводов если это был залог то адреса имущества можно указать и прочее -как бы покажите чек а не блокнотик Гройсмана и Ко которые 5 лет обворовывали страну во время войны войной которую они сами и не признали но почему-то вводили ВП ...идиоты
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Цукер, ты думаешь для подачи иска в суд в штате Дэлавер нужны только какие то доказательства а не четкие банковские документы с указанием сумм, счетов, получателей и пр. "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 7978
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НЕ ПОДГОРАЙТЕ!
Ясно же, что это не только деньги Коломойского.
Приват Банк работал по отмыванию денег для многих "богатеньких буратин".
Коломойский предоставлял клиентов из Украины, а Боголюбов из Рашки.
Не удивлюсь, если там и белорусские и молдавские денежки отмывались.
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Вот-вот.
А то мышебратья как всполошились, что в "украине таких денег нет", "это, наврное, в гривнях".
Со всего постсоветского пространства деньги могли отмываться, совок совку "глаз не выклюнет".
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Ну и сумма, а чего так мало? Лохам можно ещё нолик добавить.
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Угадайте сколько можно было дорог ,больниц и школ построить с нуля в Украине и сколько бы была пенсия и минимальная зарплата если бы эти деньги остались в стране . Но главное надо знать что олигарх это Петя в 80 раз стал богаче будучи президентом . И насрать что там писал форбс . Бенин канал сказал значит правда !
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Сумма явно завышена. Сделано для дискредитации самого факта вывода денег.
Так поступали кцпи запуская фейковие ньюсы про "100 тисяч погибших руских десантников".
И посмотрите как клоуноботы уже поют что Беню несправедливо обвиняют - ведь реально таких сум не может быть.
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за 10 лет может, если там отмывали деньги многие воришки.
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Таких денег нет у всех украинских олигархов вместе взятых. Даже десятой части. Не ведитесь.
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"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 2759 Irada

Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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Нельзя отмыть денег больше чем их вообще существует в обороте. 50 выведеных ярдов в год унриал.
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так он не только украинские отмывал,отмывал всем,кто обращался
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Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре Источник: https://censor.net.ua/n3130665
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у всей Украине таких денег никoгда не былo чтoбы сoбратъ их на депoзите
"Грошовий агрегат М3 квітень 2019 = 1 264 452.1 млн грн ( 48 млр.$) "
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И я о чем.
Тут одно из двух - если правда в иске Привата стоит такая сумма значит дело попросту сливают так как любая лоял-фирма его просто уничтожит. Или Аслунд сознательно врет для дискредитации иска.
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Він не бреше, він зо сміху конає
А що, я теж був би в шоці, якщо б мені таку лапшу намагатись на вуха навісити
Це скільки ж вони комісійних з такого обороту ($470млр) мали !!!
І після цього хтось там терендить, що вони не змогли / не захотіли докапіталізувати ПриватБанк до вимог НБУ
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Наш ответ Чемберлену (Коломойскому)!
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С цифрой в 470 лярдов долларов это скорее всего какая-то мулька
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А как молдаване умудрились отмыть через свой банк 40 лярдов $? А как эстонский банк отмыл 200 лярдов зелени?
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Пруф, будь-ласка.
Нагуглив лише $30млр РОСІЙСЬКИХ грошей, а не $200млр. І це було естонське відділення банку Данії. У пострадянських банків не може бути таких оборотів. Це відразу кинулось би в очі. Ще до націоналізації. Де, швидше за всього, і заритий собака.
Маючі такий нерозкритий тіньовий обіг і не мати грошей для виконання нормативів НБУ - це просто шедевральна казка для лохів
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Почему у нас страна 45 млн а бюджет как в 7 млн Беларуси.
У нас как минимум 10 лет половина бюджета уходила мимо кассы.
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100%! И судя по окружению Зеленского и будет продолжать уходить ускоренными темпами.
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Беларуси еще РФ кашляет по 7 лярдов в год в среднем .
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Присутствие Коломойского в Украине и его им же подчёруиваемая близость к новому президенту только вредит Украине.Еоломойского ждут уголовные иски,поэтому сейчас,как никогда его нужно удалить из Украины и отчуждить от окружения нового президента.
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Ты понимаешь, что Коломойский и Зеленский - это по своей сути синонимы? Не удалив Зеленского не уберешь и Коломойского. Голосуя за скомороха ты проголосовал за беню.
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воно ж дитина, не понімає шо папє тяжело! (с)
або не хоче "панімать"(((
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Да Петя после этого даже не мародер, а мать Тереза
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Может HBO снимет фильм про Коломойского и ко.
С такими деньгами Коломойский мог нанять лучших людей в мире что-бы зазомбировали народ, ему смерти подобно нужно что-то делать с Приватбанком и он на всё пойдет.
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Ну що ви. Він їх всі витратив. Йух знає на що. Навіть докапіталізувати Приват Банк до нормативів НБУ грошей не вистачило
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Как сообщил Балашов глава АП Богдан принмал активное участие в рейдерских операциях господина Коломойского и Корбана. Рейдерство - способ грабежа чужой собственности с помощью подкупленных адвокатов, судей и представителей власти. Это означает,что во главе Администраии Президента Украины стоит грабитель и грабитель профессиональный.
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Порох наверное догадывался, что Коломойский отмывает там деньги и попытался остановить это, но у него не хватило ресурсов уж слишком большая рыба попалась.

Пазл по чуть-чуть начинает складываться.
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Незьря коломойський поставил зе президентом , чтобы какой то народ Богдана убирал Терпите молча
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бачили очі , що купували)))))....
тепер жрітє, зєбіли(((
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470 миллиардов? Долларов? : )))) Дичайший бред.
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470 лярдів баксів????тут ніде немає опечатки?!
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Немає. Так написано і в першоджерелі.
Можливо "прали" гроші не тільки українських товстосумів-аферистів.

The most striking statement is "From 2006 through December 2016, the total movement of funds (credits) into the [ultimate beneficiary owners'] laundering at PrivatBank Cyprus was $470 billion, which amounts to approximately ****** the Gross Domestic Product of Cyprus during the same period" (p. 77).
If this is true, this is the biggest case of money laundering in history, and it has been perpetrated by one single group.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states
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ну и oткуда в Украине взялисъ такие денъги?
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"Можливо "прали" гроші не тільки українських товстосумів-аферистів."
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Там же ясно написано, что это депозиты населения. . Задача свынорастов - от Мародера внимание отвлечь? "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 1320
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From 2006 through December 2016, the total movement of funds (credits) into the [ultimate beneficiary owners'] laundering at PrivatBank Cyprus was $470 billion...



Где здесь слова "депозиты населения"?


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Читать нужно больше, а не хрень постить. "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 6237
The money trail is surprisingly simple. To begin with, the ultimate beneficiary owners collect retail deposits in Ukraine by offering good conditions and service. The money then flows to their subsidiary, PrivatBank Cyprus. In Cyprus, they benefit from the services of two local law firms.
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Я пощу не хрень, а цитаты из первоисточника, на который ссылается Цензор.
Барабасовская цитата показывает механизм вывода денег на Кипр.

В статье Цензора есть пояснения Аслунда по этому поводу.

Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста:

сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США.
Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Источник: https://censor.net.ua/n3130665
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Где столько денег на депозитах в Привате и почему население не беспокоится о них? 470 млрд долларов на депозитах украдено. Бред сивой кобылы. "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 3691
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Американский суд разберется.

Я ему почему-то больше доверяю, чем нашим Печерскому, Окружному и прочим...
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Я не знаю.... Я думал мне показалось.... Блин... я горжусь! "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 5825
Это сюжет для познавательной программы "Как это работает?" Ну если сюжет правдивый с этими дикими нулями)
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Коломойшу и Боголюба посадить и расстрелять .а имелось ввиду 470 млн долл .
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А за шо стріляти,за єдиний більш-менш в державі банк, який нікого не кинув на депозит? Може підеш сам представишся, на оджного фаша менше буде.
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за то что .в нищей стране - олигарх ! Я за то ,что бы всех олигархов застрелить !
фаш-Августо Пиночет !
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Ну не миллиардов , а квадриллионов с секстиллионами . Врите, но не завирайтесь )))
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проблема тупої недовченої "школоти" що гордо називає себе "Редакторами Цензора" "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 4643

їм дійсно пох -мільйони це, мільярди чи трильйони "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд - Цензор.НЕТ 3523
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перебор ?
такую сумму ?
похоже на утку ...
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причем жирную утку)))
Надо немедленно проводить аудит НБУ.
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Ну я всяку хрень у своєму житті бачив, але відмити півтрильйони через один банк - це як? В НБУ бачу в депозитарії мішок коксу знайшли? Тобто відмили 7 бюджетів держави? Тепер я бачив все, а ви кажете клоун))))) От НБУ ще той паноптікум))
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Если бы эта деза имела хоть частичку истины,то потрох это выложил еще перед выборами.
А так хня.
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Ні, Пепе поклав би їх у кишеню, це просто мабудь його сон надрукували в НБУ)))
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Одне запитання...... де у цій Богом проклятій клоаці знайшлось півтрильйони баксів,що становить 1/10 бюджету США ?
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Уровень "прохвессионализма" готовивших иск просто зашкаливает.
Или это сделано для того, чтобы его (иск) сразу выбросили в мусорник?
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Пояснююдля убогих! Подача позову у США для неафільованих осіб становить в середньому по штатах 3 % плюс витрати адовкатів. Тобто, афільована юркопані в штатах не працює на " виконання" а працює почасово,! А тепер уявіть суму гонорару юркомпані! Почасово плюс 20%.
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Додам, робота оплачується авансовим платежем крім 20%, хоча стягнення 20% теж включається. На вскидку 30% від суми позову отримує компанія представник авансом,тобто приблизно трільон))))))))))))))))))))))))))))))) ААААААААААААААА, я сцю)
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Звіріють будкобудівники рехВОРматори з обі**раними кальсонами, відчуваючі і відчуваючі на собі статті кримінального кодексу. о то ж і хочуть пустити слідство по хибному шляху.
це якроз той випадок, коли вори кричать держи вора.

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Но ведь так Игоря Валерьевича и посадить могут?
Ужас!!!
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Не журналисты,кони. 470 млрд.$ вывезли ВСЕ воры за 27 лет или они все для Бени?
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Если даже сумма была в 10 раз меньше, можно предположить , что САМОЙ ГЛАВНОЙ ЕСЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННОЙ, ЦЕЛЬЮ ОПЕРАЦИИ, ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ГУНДЯВОГО НА ПРЕСТОЛ - БЫЛО НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ЭТОГО ИСКА!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд
 
 
 
 
 
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