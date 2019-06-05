 "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.
Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.
У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.
Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.
"На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з "ПриватБанком" наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмує Аслунд.
Запребриком тоже население есть!
Вы что, точно знаете, кому Беня предоствлял услуги через Приват?
Откуда у Вас такие сведения?
А приведите, пожалуйста, список участников.
все понимают что сумма полный бред когда мы за 1 ярд евро трясемся перед МВФ
Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
черным по белому написано
интересно послушать комент Игоря Валерьича по этому поводу - думаю он скажет примерно так :
- я просил вернуть отжатый капитал с активами равный 4 ярда баксов но если вы не против можете вернуть 470 ярдов ....
и вообще что б выкидывать такую новость нужны вроде какие-то доказательства ну счета от траншей переводов если это был залог то адреса имущества можно указать и прочее -как бы покажите чек а не блокнотик Гройсмана и Ко которые 5 лет обворовывали страну во время войны войной которую они сами и не признали но почему-то вводили ВП ...идиоты
Ясно же, что это не только деньги Коломойского.
Приват Банк работал по отмыванию денег для многих "богатеньких буратин".
Коломойский предоставлял клиентов из Украины, а Боголюбов из Рашки.
Не удивлюсь, если там и белорусские и молдавские денежки отмывались.
А то мышебратья как всполошились, что в "украине таких денег нет", "это, наврное, в гривнях".
Со всего постсоветского пространства деньги могли отмываться, совок совку "глаз не выклюнет".
Так поступали кцпи запуская фейковие ньюсы про "100 тисяч погибших руских десантников".
И посмотрите как клоуноботы уже поют что Беню несправедливо обвиняют - ведь реально таких сум не может быть.
Украденные Беней и отмытые Приватом - это разные вещи. По ходу это самая крупная в мире по масштабам была прачечная в банковой сфере. И услугами пользовались все его дружбаны.
05.06.2019 13:05
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"Грошовий агрегат М3 квітень 2019 = 1 264 452.1 млн грн ( 48 млр.$) "
Тут одно из двух - если правда в иске Привата стоит такая сумма значит дело попросту сливают так как любая лоял-фирма его просто уничтожит. Или Аслунд сознательно врет для дискредитации иска.
А що, я теж був би в шоці, якщо б мені таку лапшу намагатись на вуха навісити
Це скільки ж вони комісійних з такого обороту ($470млр) мали !!!
І після цього хтось там терендить, що вони не змогли / не захотіли докапіталізувати ПриватБанк до вимог НБУ
Нагуглив лише $30млр РОСІЙСЬКИХ грошей, а не $200млр. І це було естонське відділення банку Данії. У пострадянських банків не може бути таких оборотів. Це відразу кинулось би в очі. Ще до націоналізації. Де, швидше за всього, і заритий собака.
Маючі такий нерозкритий тіньовий обіг і не мати грошей для виконання нормативів НБУ - це просто шедевральна казка для лохів
У нас как минимум 10 лет половина бюджета уходила мимо кассы.
або не хоче "панімать"(((
С такими деньгами Коломойский мог нанять лучших людей в мире что-бы зазомбировали народ, ему смерти подобно нужно что-то делать с Приватбанком и он на всё пойдет.
Пазл по чуть-чуть начинает складываться.
тепер жрітє, зєбіли(((
Можливо "прали" гроші не тільки українських товстосумів-аферистів.
The most striking statement is "From 2006 through December 2016, the total movement of funds (credits) into the [ultimate beneficiary owners'] laundering at PrivatBank Cyprus was $470 billion, which amounts to approximately ****** the Gross Domestic Product of Cyprus during the same period" (p. 77).
If this is true, this is the biggest case of money laundering in history, and it has been perpetrated by one single group.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states
Где здесь слова "депозиты населения"?
The money trail is surprisingly simple. To begin with, the ultimate beneficiary owners collect retail deposits in Ukraine by offering good conditions and service. The money then flows to their subsidiary, PrivatBank Cyprus. In Cyprus, they benefit from the services of two local law firms.
Барабасовская цитата показывает механизм вывода денег на Кипр.
В статье Цензора есть пояснения Аслунда по этому поводу.
Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста:
сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США.
Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Источник: https://censor.net.ua/n3130665
Я ему почему-то больше доверяю, чем нашим Печерскому, Окружному и прочим...
Это сюжет для познавательной программы "Как это работает?" Ну если сюжет правдивый с этими дикими нулями)
фаш-Августо Пиночет !
їм дійсно пох -мільйони це, мільярди чи трильйони
такую сумму ?
похоже на утку ...
Надо немедленно проводить аудит НБУ.
А так хня.
Или это сделано для того, чтобы его (иск) сразу выбросили в мусорник?
це якроз той випадок, коли вори кричать держи вора.
Ужас!!!