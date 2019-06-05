 У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями (і 37,8% серед усіх опитаних). Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,7%) (і 8% серед усіх опитаних), "Європейська Солідарність" (7,8%) (6% серед усіх опитаних), "Батьківщина" (6, 9%) (5,7% серед усіх опитаних) і партія "Голос" (5,6%) (4,3% серед усіх опитаних). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3% (3,3% серед усіх опитаних), "Громадянську позицію" - 3,0% (2,2% серед усіх опитаних), Радикальну партію - 2,4% (1,8% серед усіх опитаних). Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Антирейтинг партій очолює "Європейська Солідарність" - її за жодних обставин не підтримали б 52,1% респондентів, які мають намір брати участь у голосуванні (49,6% серед усіх опитаних).

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Головним мотивом вибору політичної сили 47% опитаних назвали здатність партії принести зміни в країну, 30% впевнені, що партія зможе навести лад у країні. Кожен п'ятий сказав, що мотивується тим, що в політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість і має сильного лідера.











Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.