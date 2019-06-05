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 У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Головним мотивом вибору політичної сили 47% опитаних назвали здатність партії принести зміни в країну.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями (і 37,8% серед усіх опитаних). Також долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,7%) (і 8% серед усіх опитаних), "Європейська Солідарність" (7,8%) (6% серед усіх опитаних), "Батьківщина" (6, 9%) (5,7% серед усіх опитаних) і партія "Голос" (5,6%) (4,3% серед усіх опитаних). Партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3% (3,3% серед усіх опитаних), "Громадянську позицію" - 3,0% (2,2% серед усіх опитаних), Радикальну партію - 2,4% (1,8% серед усіх опитаних). Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Антирейтинг партій очолює "Європейська Солідарність" - її за жодних обставин не підтримали б 52,1% респондентів, які мають намір брати участь у голосуванні (49,6% серед усіх опитаних).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування

Головним мотивом вибору політичної сили 47% опитаних назвали здатність партії принести зміни в країну, 30% впевнені, що партія зможе навести лад у країні. Кожен п'ятий сказав, що мотивується тим, що в політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість і має сильного лідера.

У Раду можуть пройти партії Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Голос, - опитування Рейтингу 01
У Раду можуть пройти партії Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Голос, - опитування Рейтингу 02
У Раду можуть пройти партії Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Голос, - опитування Рейтингу 03
У Раду можуть пройти партії Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Голос, - опитування Рейтингу 04
У Раду можуть пройти партії Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина та Голос, - опитування Рейтингу 05

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130663
 
 
 Топ коментарі
 
А какая разница между шмарклями о жопоблоком, зебил?
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Антирейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность"...Аналогично было по опросах выбора президента Украины, когда Порошенко возглавалял антирейтинг...
То есть, Порошенко и всё что с ним связано, вызывает антипатию у абсолютного большинства граждан...
А почему так?
А потому что он воровское животное и мародёр...
А граждане не голосуют за животных.
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Скорее бы выборы, и финансирование порохоботов прекратится... ))У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5257
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Це не партії, це клуби по інтересах. Оскільки всі ідеологічті напрямки вже пересрали та дискредитували залишилося тільки розводити лохторат короткими звучними для вуха фразами - За життя! Пес! Голос! Фу! Место! Доречі останні дві команди прекрасні приклади для наступних назв "партій". Дарю!
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А шо таке партія "голос"? Хто їх бачив наживо? Отакими, *****, опитуваннями зомбують населення й заздалегідь підготовляють "правильні" результати голосування.
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представник "Голосу" вже був нардепом...склав повноваження та пішов тепер камбек) але ні програми немає, нічого. така собі перспектива
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ПЄС..Партія Єдиних Свинарчуків У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1119
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Пока интрига заключается лишь в одном- удастся ли СН взять однопартийное большинство в новой Раде или же таки придётся подписывать коалицию ещё с кем-то.
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удастся ли СН взять однопартийное большинство
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Не вдасться. Якби вибори були тільки за списками, то це могло б статися.
А так, - мажоритарники засіють округи гречкою, і тю-тю.

У двобої телевізора і гречки я ставлю на гречку.
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все як завжди. Всі хочуть "змін", але ніхто нічого не хоче робити для цього. Якесь замкнене коло, починати з себе не буду, хай сусід/начальник/посадовець робить, а я буду лише спостерігати та критикувати. Така позиція в більшості громадян, але продовжують хотіти "змін" ((
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Было 43, уже 47 по этому рейтингу, а соя кричала что начнет падать.))
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В них "біле" завжди чорне.
Вони казали, що у ВР буде БеПеПе.
Нема вже БиПиПи і ВР цієї незабаром не буде.
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А ЕС, це ж БПП? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9022
А вони що, ліжка переставили?
А треба було директора установи і повій змінювати
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Чому не аналізують рейтинги,що подавались на президентські вибори?..Коли Бойкові давали друге місце,Порох ділив перше місце з Зеленським...А зараз знову ті самі так само брешуть не змигнувши оком...
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Когда это было такое, Пете давали около 15%, столько он и получил в 1 туре.
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Значiть усе правiльно роблять брати - бандерiвцi...
Оце почiтайте як зацiпело ка-ЦАПСЬКЕ скотобидло:
У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6749


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Яке населення така й еліта. Ну, не хоче українець своєї національної держави
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Нужно разбавить "Оппозиционная платформа - За життя"Источник: https://censor.net.ua/n3130663
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На президентських ви розбивали Тимошенко, що отримали?
Тепер будете розбивати зж, отримаєте ще більший пендель.
Ви ЗА народ боротися не намагалися?
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Шо за сила и честь, перший таз таку чую?
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Для того щоб більше знати про Україну, треба в ній жити.
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Ти мені тут не розказуй муйню, думаю що партія "честь і сила" це Медведчуковський проект де лідер Смішко.
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Яке було питання, така і відповідь.
У вас завжди навкруги одні вороги, як у путіна.
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не всі це знають і продовжують вірити у гічні гасла та обіцянки. а Медведчук технічно сидить у тіні і просувається у кулуари української політики
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До кого ж примкнути ради кальному Ляшку?
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ляшко пролітає.
Всім уже зрозуміло, шо воно за Гыг.
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Если нашлись идиоты которые проголосовала за зебеню...то найдутся и идиоты которые проголосуют за ляшка...тем более что их надо меньше...
это чмо будет в раде...пролезет по мажоритарке....
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шо то за партия "еврейская солидарность"? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1010
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це апгрейд такий, разом з новим прозорим офісом, за допомогою якого пєтя хоче повернути електорат
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Согласна!!! Единственная достойная партия!!!
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С помощью ТВ и нейролингвистического программирования можна управлять людьми как хочешь.
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Считаю,что люди должны поддержать Батькивщину,эту команду профессионалов!!! Будет лучше для страны,если Юлия Владимировна станет премьером!
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После того как она в коляске на Майдан прикатила? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 318
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Не, после того, как тебе полностью мозг заменили методичками Пинчука-Манафорта.
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Ну да. А что будет, если взять дерьмо для швыряния из твоей головы?
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хорошо, что славик вакарчук не гинеколог, а то бы партию назвал.....
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порошенко возьмет клячко и луценок к себе в партЫю
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"Довіря ділам".... Скажите, а что, в группе "Рейтинг" все насквозь просоленные суржиком?
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Вот это класс, за несуществующую партию готовы голосовать более 40% У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 482)))
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Рейтинги, рейтинги... А кастинг в "Слугу народа" вже закінчився чи продовжений, бо й досі "членів" для тих рейтингів не вистачає?
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Як не крути , а за сивочолого екс- гетьмана готові голосувати в шість разів менше виборців ніж за комічного гетьмана. Петро - де ви розгубили власне воїнство.?
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Ничего не сдвинется с мёртвой точки в стране, если наш Президент не будет иметь своей коалиции в Раде. Все адекватные украинцы это понимают и будут голосоать за Слугу народа. Дадим 70-80% поддержки!!!
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Огласите весь список пожалуйста
( Список кандидатов в депутаты от слуги или хотя бы человек десять . слабо ? )
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За "Слугу народу" голосує більшість, бо хоче нових обличь. Але не треба забувати про команду, яка має досвід і ніколи не відвертається від людей. Це всім відома "Батьківщина" з сильним лідером Юлією Тимошенко.
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Забудьте вже про "Солідарність" Порошенка. Чого вірите новій невідомій команді Зеленського? Невже ви не бачите, що найстабільніша партія це "Батьківщина". А її лідер Юлія Тимошенко знається на всіх питаннях, яких би не торкнулась і живе, думаючи про людей. Голосувати треба за тих, хто турбується про нас з вами.
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Быдлу и нах не нужен никакой план переустройства страны. Организмы, способные лишь красть по мелкому, жрать дрянную пищу и срать, не в состоянии понимать такие вещи.

Ірина Оснач Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівсько-пінчуківська лапша....
Останні вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!
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Забудьте? когда они срок отмотают, сразу забудим. Порохоботы, вы шо, реально больные на голову? Ну нельзя же такую хрень пороть!
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ПОЧЕМУ проходит за жиДДя???
Вы хотите разорвать страну???
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Интересно, кто видел, кроме тех, чьи рыла мелькают по ТВ, живого члена прдии "слуга народа"? У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5486
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Михаил Саратов Результаты выборов 31 марта показали всем, кто способен думать, что в Украине есть стойкое большинство дебильно-ватного и инфантильного населения в количестве 87%, что исключает сильное влияние фактически на любые махинации по выборам Оно желает любого, кто представляет интересы олигархов! В 2014 году, кстати тоже именно 87% возжелали Пецу Барыгу. Господа, вы упорно не понимаете роль масс ( дебильно-ватного и инфантильного населения ) и ищите причины победы Зюзи и будущей победы его партии на парламентских совсем не там, где она есть. А она именно в дебильных массах! Эти массы 21 апреля лишь выбрали из двух зол, как они думают, меньшее Г. И, конечно, получат, что заслужили - наследника Вить Пьёрдыча и Петь Барыги.
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Проще говоря идиоты
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
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Вони, якщо сприймати дослівно в античному змісті слово ідіот, зовсім не ідіоти - вони ж ходять голосувати. Головне зло не вони, а всезагальне та таємне виборче право. Яке дає політичне право голосу імбецилам, кретинам, дебілам та іншим розумово недолугим елементам суспільства, не здатних до співставлень, самостійної оцінки фактів, якоїсь хоч найменшої здібності до аналітичного мислення, логічних висновків, безпам'ятних, які сприймають вкладене в їхні голови пропагандонами олігархії, як свої власні думки.
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Так если люди думают , что проголовав и больше и ничего не делая для изменений в стране , так они вдвойне идиоты 😕
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Цікаво, як будуть співпрацювати всі політичні партії після виборів. Думаю, що тільки Батьківщина знову і знову буде послідовно працювати задля народу.
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30% уверены, что партия сможет навести порядок в стране....

Ох и тупой народ.. ох и тупой.. Уже проходили это:
У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9572
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а как же палртия соеволикого??? неужели в полной жопе???
а не, она уже вся в голосе вакаранарика...)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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