 "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун

Свою думку про в.о. голови МОЗ Володимир Зеленський висловив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Як її називають. Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про своє ставлення до Супрун.

Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу публічно підтримав Уляну Супрун. Він заявив, що медична реформа - одна з небагатьох у країні, "яка хоч якось тримається".

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Через місяць, 18 квітня, Зеленський під час дебатів з тодішнім главою держави Петром Порошенком розкритикував медреформу. "Якщо якісних ліків немає, якщо нормальних цін на ліки немає, якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальної зарплати у лікарів немає, яка це, нафіг, реформа?" - сказав він.

У відповідь на це Уляна Супрун 19 квітня заявила, що навіть якщо Зеленський переможе на виборах президента, він все одно не зможе зупинити медичну реформу.