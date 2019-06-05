 "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун

Свою думку про в.о. голови МОЗ Володимир Зеленський висловив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Як її називають. Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про своє ставлення до Супрун.
Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу публічно підтримав Уляну Супрун. Він заявив, що медична реформа - одна з небагатьох у країні, "яка хоч якось тримається".
Через місяць, 18 квітня, Зеленський під час дебатів з тодішнім главою держави Петром Порошенком розкритикував медреформу. "Якщо якісних ліків немає, якщо нормальних цін на ліки немає, якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальної зарплати у лікарів немає, яка це, нафіг, реформа?" - сказав він.
У відповідь на це Уляна Супрун 19 квітня заявила, що навіть якщо Зеленський переможе на виборах президента, він все одно не зможе зупинити медичну реформу.
Слава Богу клоуны в цирке, один только сбежал.
соевыхобрабатывать!
Источник: https://censor.net.ua/n3130662
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образа літньої жінки... що це за "ха-ха-ха"-хамство? Це мова Президента України ,45-мільйонної країни, який повинен бути чи не найкращим з їх числа, "лідером нації" та її обличчям у світі? Що це за клоунада.
Ты раньше не знал что Зеля - быдло?
Я извиняюсь,- какого бога?
мамадаргая - кого выбрали в президенты?
Супрун вообще то умный человек,она знает как минимум три языка,русский,украинский и английский,а вот те кто там с нее смееться включая самого Вазелина дальше руццкого ничего н знают,это уже много говорит о том кто есть те люди кто есть Супрун
понятно, супруниха такой не выписала, но, слава богу, есть другой доктор...
кто бы и как бы не относился к этой, прежде всего женщине а потом специалисту (или нет)
но на посту преЗЕдента, прежде чем что-то пернуть надо подумать
это не шоу - рассмеши клоунов - это этика поведения государственного служащего наивысшего ранга...
"Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар," - 1) до чого тут твій психіатр? 2) на кацапському це називається - "раздвоение
клоуналичности". быдлапростого народа... "Далеко" пойдет...
Так объясните мне в чём улучшение с этими грёбаными реформами? Раньше заболело,обратился в свою поликлинику,всё на месте,теперь беготня по кабинетам и больницам в больном состоянии.В итоге помощь хрен получишь!!!
Надо было закапать,а потом бегать по докторам.
Европейцу намного хуже,потому что медицинские препараты без рецепта врача не продают,а очереди еще больше.
Пока попадешь на прием намучаешься.
Нічого не бентежить в подібній системі?
Это не обсуждается.
И так всё понятно.
мда... уж....
Что этот мудак может понимать в медицине? Читай чужие тексты по бумажке и не мешай людям работать!