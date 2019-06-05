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Все про:Зеленський (1579) Супрун Уляна (464)

 "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ставляться до виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун "по-різному" і подякував Богу за те, що у нього - інший лікар.

Свою думку про в.о. голови МОЗ Володимир Зеленський висловив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Як її називають. Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про своє ставлення до Супрун.

Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу публічно підтримав Уляну Супрун. Він заявив, що медична реформа - одна з небагатьох у країні, "яка хоч якось тримається".

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Через місяць, 18 квітня, Зеленський під час дебатів з тодішнім главою держави Петром Порошенком розкритикував медреформу. "Якщо якісних ліків немає, якщо нормальних цін на ліки немає, якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальної зарплати у лікарів немає, яка це, нафіг, реформа?" - сказав він.

У відповідь на це Уляна Супрун 19 квітня заявила, що навіть якщо Зеленський переможе на виборах президента, він все одно не зможе зупинити медичну реформу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130662
 
   
 Топ коментарі
 
Проявите уважение к президенту... Пишите "придурок" с большой буквы...
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Сочувствую. При таком графике работы, без выходных каждый день по 8+ часов неудивительно, что неадекватность проявляется во всей своей красе.
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Ожидаю ответ Супрун:

Слава Богу клоуны в цирке, один только сбежал.
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Не. Тут- красивые черные тёти - докторши. Они не пытаются "развенчивать мифы"(с). Они- просто лечат, если надо. Не меня, но, ввиду своего знания английского, я сопровождаю иногда членов экипажа в местный госпиталь.
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Узнаю-узнаю! Это как раз вшей с гнидами соевых обрабатывать!
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Я же говорил,-Теперь у всех есть другой предмет для смеха! Извиняюсь перед 25%...Хотя это их не касается.
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Так раніше він її хвалив, за реальні реформи, що сталося? Запропонувала свої послуги?😁
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"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да? Как ее называют. Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, у моей семьи", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своем отношении к Супрун.
Источник: https://censor.net.ua/n3130662

...................
образа літньої жінки... що це за "ха-ха-ха"-хамство? Це мова Президента України ,45-мільйонної країни, який повинен бути чи не найкращим з їх числа, "лідером нації" та її обличчям у світі? Що це за клоунада.
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А что тебе не идёт? супруниха действительно врач никакой! И не врач вовсе. Всё правильно.
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Почему тебя это так удивило?
Ты раньше не знал что Зеля - быдло?
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Опять ушлепки в рай коментаторный попали.
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и очень плохо что у меня нет другого президента, а за тебя володя мне просто стыдно называть тебя своим президентом
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...Поблагодарил бога...
Я извиняюсь,- какого бога?
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Зеля,где плюс 4 евро к зарплате я не понял?
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Херовый,видно доктор.Или пациент безнадежный! "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун - Цензор.НЕТ 7092
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каакой дурааак...

мамадаргая - кого выбрали в президенты?
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жизнь - это театр, а люди в нем актеры..., у нас в стране пока один актер..., но зато какой..., каждый день срывает аплодисменты...
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Согласен, преЗЕдент - жлоб. Или иначе, преЗЕдент жлобов.
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И то и другое - жлобы выбрали себе соответствующего президента.
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«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? Як її називають. Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї»

Супрун вообще то умный человек,она знает как минимум три языка,русский,украинский и английский,а вот те кто там с нее смееться включая самого Вазелина дальше руццкого ничего н знают,это уже много говорит о том кто есть те люди кто есть Супрун
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Так вона філолог виходить, я то думаю чого вона таку дич несе в питаннях охорони здоров'я
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Это по твоей логике так получается.Ничего. И тебя вылечат.
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Его уже не вылечат - этот из категории безнадёжных.
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Зеленский- это уровень нашей страны! Где президент - клоун из балагана. Это уровень нашего населения - которому нравятся выходки этого клоуна. И поэтому это население ДОЛЖНО получить то, что оно заслуживает.
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Камуфлированные ретузы?Сразу видно - воЕн! "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун - Цензор.НЕТ 4013
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Значит есть что камуфлировать... Не переодевать же каждый раз...
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площадный уровень многоэтажки... не смешно!
кто бы и как бы не относился к этой, прежде всего женщине а потом специалисту (или нет)
но на посту преЗЕдента, прежде чем что-то пернуть надо подумать
это не шоу - рассмеши клоунов - это этика поведения государственного служащего наивысшего ранга...
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У Зели такой склад ума. Ему на роду написано быть клоуном по жизни.
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Педиатр Комаровский у Зебобы доктор? Ещё детские болезни не прошли?
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какое вообще в Кловна образование кто знает?
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Слава богу,у меня другой доктор.И слава богу не в этой стране,как и оффшоры
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"Нагадаємо, 19 березня Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу публічно підтримав Уляну Супрун".
"Ну, хвалити Бога, у мене є інший лікар," - 1) до чого тут твій психіатр? 2) на кацапському це називається - "раздвоение клоуна личности".
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Тупо играет на изменчивых настроениях быдла простого народа... "Далеко" пойдет...
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Другого семейного доктора может себе позволить в отличии от его избирателей,которые пользуются услугами семейного от Супрун,т.е. от государства.
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Расскажу коротко свою историю реформ Супрун. На ночь разболелось ухо,дотерпел до утра,утром к семейному доктору. Там взял талон на приём к врачу аж на 15,30 (ухо всё болит),пришёл на 15.30,выстоял очередь,хоть все и по времени,очередь сильно задерживалась.Мне дают направление к лору в другую больницу,я лечу к лору,в регистратуре мне отвечают что лор уже давно ушёл и принимать будет только завтра с 9.00 до 11.30 на что я категорически не успеваю в этот короткий промежуток,а ухо всё болит!
Так объясните мне в чём улучшение с этими грёбаными реформами? Раньше заболело,обратился в свою поликлинику,всё на месте,теперь беготня по кабинетам и больницам в больном состоянии.В итоге помощь хрен получишь!!!
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В аптеке продаются ушные капли с обезболивающим эффектом.
Надо было закапать,а потом бегать по докторам.
Европейцу намного хуже,потому что медицинские препараты без рецепта врача не продают,а очереди еще больше.
Пока попадешь на прием намучаешься.
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Тобто, ми націлені на подібне лікування - самолікуйся або здохни?
Нічого не бентежить в подібній системі?
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оставляя подобных, весьма сомнительных, персонажей на должностях зеля активно сокращает кредит доверия среди лохтората и уменьшает шансы на прохождения своей партии в раду..
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вчергове дав можливість американцям сказати, що зебільне оточення - вороги Америки.
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свинодрочеры явно перевозбудились, блевотина аж из зада у них бежит
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так это ж у тебя, свинодрочер, течет, вот и надевай
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Оно и понятно, что у З. другой доктор. Супрун, скажем так, доктор общей терапии, а З. нужен врач узкой специализации. Так что, чувак не соврал, как ни странно.
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Все никак не может врубиться, что он уже не комик. И уже не надо отвечать быстро, смешно, и чтоб толпе понравилось.
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Слабенькие у Узеленского личные врачи, особенно психиатр и логопед. Да и с наркологом ему не повезло... Зато массажист-врач-лаборант-актер - вотетофсе, что ему нужно. Хотя, может это и есть его личный врач?
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коломойский не доктор, если что... При нарколога не знаю, не скажу...
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редкий нахал этот клоун. цирк все не покинет его.
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мда.
Это не обсуждается.
И так всё понятно.

мда... уж....
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Жаль, что у него другой доктор, кацап наверное. А то Супрун его могла бы вылечить от ваЗЕлиниста головного мозга. Супрун неудобна только ворюгам из кормушки бюджета.
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слава Богу я не вибирав торчка, він не мій ПРЕзеДЕНТ
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Как по мне так мафия от медиков, понеся убытки, всеми силами пробует убрать Супрун...Сам недавно болел - медицина жуть...Но не в Супрун дело....дело в дилках что продают поддельное лекарство да и еще в 3 раза дороже чем в ЕС...
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В том то и дело. Самому недавно делали операцию. Пред операцией приносят бумажку о том, что небходимо расписаться в том, что больница не несет ответственности за качество лекарств купленных в аптеке при этой же больнице. Больница своих лекарств, тампонов, бинтов, перчаток итд не имеет! В прессе то и дело мелькают цифры около 80% лекарств в Украине контрафактные! При совке за подобные шутки уже многим пришлось бы рассматривать небо в клеточку! Где государственный контроль качества дорогущих лекарств?
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Пани супрун, а если население Украины дустом посыпать выживет или нет? Предложите своим заокеанским хозяевам подобный эксперимент.
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Зеленский о Супрун...

Что этот мудак может понимать в медицине? Читай чужие тексты по бумажке и не мешай людям работать!
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Супрун? Ха-ха-ха. -Зеленский/ Ему простительно. Он еще не вышел из образа пианиста-хохмача.
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Ну, слава Богу, у меня есть другой доктор, в израиле, у моей семьи
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун
 
 
 
 
 
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