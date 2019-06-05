EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  1152  21
Все про:газ (978) Кабмін (2881) Нафтогаз (539) Тарифи на газ (128)

 Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Кабінет міністрів ухвалив постанову №293, яка зобов'язує "Нафтогаз" встановити ринкові або нижчі ціни на газ для населення.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Кабмін розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати "ненажерливим" монопольним становищем

Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130661
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гнойсман кидает косточки перед выборами! До выборов по заказу МВФ хоть в 20 раз готов был поднять. Собственно, с 2014 раз в 10 и подняли!
 показати весь коментар
 
 
Ну пусть Гройсман у вас лично эту косточку заберет, платите как раньше, кто вам мешает?
 показати весь коментар
 
Почему последних 5 лет этого не делали ? А как им дали под зад ногой резко решили оволноваться этим вопросом?
 показати весь коментар
 
 
тому що щоб знизити - треба спочатку підвищити. Так всі великі блага в Україні робляться. тим більше, що світові ціни на газ падають.
 показати весь коментар
 
потому шо я за половину еще не рассчитался)
 показати весь коментар
 
Гройсман - це не політик, а хабарник і доморощений шахрай. Не треба плутати божий дар з яєчнею.
 показати весь коментар
 
 
Всех руководителей Нафтогаза ,начиная с Игоря Бакая нужно арестовать.Они нанесли Украине реал но миллиардные убытки.
 показати весь коментар
 
 
Кабмин мародёров, начал корчить из себя дурачков...
Типа это не мы виноваты в ограблении населения тарифами... Это всё Нафтогаз виноват...
Хотя даже любому школьнику известно, что Нафтогаз - подчиняется Кабмину, является его структурным подразделением, и более того, месяц назад Кабмин Гройсмана вновь продлил контракт с Коболевым, ибо Кабмин назначает главу Нафтогаза.
Короче, Гройсман сам себя обязал понизить тарифы на газ
 показати весь коментар
 
 
Нужно сделать газ бесплатным.Только так и никак иначе
 показати весь коментар
 
Бесплатным не нужно. Но собирать дополнительные налоги путем повышения коммунальных платежей неправильно. Люди и так платят налоги. К сожалению, не все. Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ - Цензор.НЕТ 3461
 показати весь коментар
 
Ты голосовал за мародёра Порошенко, значит таким как ты мародёрам, наоборот нужно поднимать цену на газ, а нормальным людям, не голосовавшим за воровского подонка Порошенко, нужн опускать тариф на газ.
Усёк, мародёр?
 показати весь коментар
 
 
До 1 мая было - 8548,92 грн., а в мае - 8633,12 грн.
Так это было анонсированное снижение ?
 показати весь коментар
 
 
А как же дехфолт и пуценнападе? Уже безопасно цену на газ снижать-то?
 показати весь коментар
 
Ну вот для чего эти понты? Какое потребление газа летом? А зимой? Вы бы зимой их снизить обязывали...
 показати весь коментар
 
если бы гройсмановский шеф не просрал выборы сейчас бы газ был по 12 Как этот сеньор помидор торохтел что мвф пипец усё пропало дешевле нельзя А оказывается можно просто барыгам иногда надо под зад давать
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ
 
 
 
 
 
 вгору