 Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн.
Типа это не мы виноваты в ограблении населения тарифами... Это всё Нафтогаз виноват...
Хотя даже любому школьнику известно, что Нафтогаз - подчиняется Кабмину, является его структурным подразделением, и более того, месяц назад Кабмин Гройсмана вновь продлил контракт с Коболевым, ибо Кабмин назначает главу Нафтогаза.
Короче, Гройсман сам себя обязал понизить тарифы на газ
Усёк, мародёр?
Так это было анонсированное снижение ?