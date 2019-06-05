 Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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Нагадаємо, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в липні "Нафтогаз" продаватиме газ населенню майже на 8% дешевше - по 5803 грн.