 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас, згідно з оприлюдненими в середу прес-службою "Рейтингу" результатами опитування, за надання російській державного статусу в Україні висловилися 21% опитаних. Ще 11% респондентів - за офіційний статус російської мови в Україні, 2% - не змогли відповісти.
"Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційної платформи - За життя", - зазначають соціологи.
Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статпохибки не більше 2,2%.
Порошенко -24,45%.
Тренд на користь українців.
На кожну національну меншину, припадають відносно незначні відсотки.
(міське населення півдня- заходу, татарське коріння,тюркська група, мова расейська, вважають себе іудеями, голосують за ригів-кернесів, кривляться, коли чують українську)
"Тем более срано ..."
Ты по русски писать научись.
В Україні повинна бути одна державна мова - українська. Крапка.
Вот даже ты не по-нашему тут пишешь )
а вато не мало вато - слишком много и наглое оно стало...
а изучающих украинский в разы больше. и вопросов у них нет, зачем его надо изучать.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951ddА
берег Черного моря... Турция...отдыхают две семьи - руцкая и чуть дальше украинская.
их маленькие 4-5летние дети (голячком) мотаются по берегу, колупаются в песке...
український малий козак зупинився... уважно роздивляється дівчинку і бігом до батьків :
- от казав мені діду, що українці дуже відрізняються від москалів...ну щоб аж на стільки....