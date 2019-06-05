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 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування

Дві третини (66%) українців, які взяли участь в опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг", вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас, згідно з оприлюдненими в середу прес-службою "Рейтингу" результатами опитування, за надання російській державного статусу в Україні висловилися 21% опитаних. Ще 11% респондентів - за офіційний статус російської мови в Україні, 2% - не змогли відповісти.

"Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційної платформи - За життя", - зазначають соціологи.

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Опитування проводилося 29 травня - 3 червня 2019 року серед населення України у віці від 18 років і старше. Опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Статпохибки не більше 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130658
 
   
 Топ коментарі
 
А де всі ці люди були до виборів, хто голосував за рускаязичнава коміка?
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не могу разделить Ваш оптимизм. эту тварь успокоят только свинцовые пилюли.
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ПРАВДА, ото є осиновий кілок, для таких пропагандонш.
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Ющенко - 5%,
Порошенко -24,45%.
Тренд на користь українців.
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ну а каким должен быть государственный язык в Украине где больше 200 национальных диаспор. На какой язык этих народностей переучивать население Украины. Тем более срано если бы в скажем Англии, выступили за узбекский язык в качестве государственного. Шо переиначивать весь инет и переучивать весь мир прикажете.
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Україна, в порівнянні з іншими країнами, ПРАКТИЧНО, МОНОНОНАЦІОНАЛЬНА країна.
На кожну національну меншину, припадають відносно незначні відсотки.
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хозар не порахували
(міське населення півдня- заходу, татарське коріння,тюркська група, мова расейська, вважають себе іудеями, голосують за ригів-кернесів, кривляться, коли чують українську)
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Лик Дорогой.
"Тем более срано ..."
Ты по русски писать научись.
В Україні повинна бути одна державна мова - українська. Крапка.
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Ога, сотни лет гнобили и "мало.вато"? Да это еще офигенный рез-т!
Вот даже ты не по-нашему тут пишешь 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 435)
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но ты же знаешь моё мнение в этом вопросе...
а вато не мало вато - слишком много и наглое оно стало...
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Конституционное большинство. Что и требовалось доказать.
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Але, тепер необхідно, щоб склад обраного парламенту, співпадав з цим числом.
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в Ирландии дали английскому статус государственного. ну и где теперь ирландский? 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 9807
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беларуский язык практически вообще исчез
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считается вымирающим. но знаю одного японца, который его изучает.
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Тут впору изучать самого такого японца. 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 1763
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парень немного странный с большим крестом на аватаре...
а изучающих украинский в разы больше. и вопросов у них нет, зачем его надо изучать.
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Не-не! Никаких опросов. Только референдум!

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интеллектуализм - худший враг пропаганды.(Й.Геббельс)
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От позорная статистика хочем видить в росии статистику...... била б такая статистика как в Украине ............от разница и в росии не меньше живет украинцев ...почему не 100%........почем ? ми нация такая и за ето страдаем всю жизнь ...
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не втрачайте даремно час...вчіть мову ....не будьте дебілами...
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Юльке тоже рейтинги пророчили высокие, и де баб Юля теперь? Так, что не обольщайтесь, после выборов в Раду рыгы еще ни раз будут мусолить тему что без рускага не смогут прожить люди
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И это правильно. Говорите кому как удобно, но государственный язык должен быть одним, естественно вся официальная переписка - только на гос.языке.
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А де всі ці люди були до виборів, хто голосував за рускаязичнава коміка?
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у зебілів розум як у квочки... тут навіть думати немає чого так
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Як не дивно, цифри співпадають із даними перепису населення, де 67% визнали рідною українську...
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Ну і звісно, що решта 34% вважають що російська повинна бути другою державною по всьому світі.
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Если на 30 м году независимости власть никак не может определиться с государственним язиком, значит не не украинский народ и не украинскую власть они представляют
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Хочеш у владу - повинен знати мову та спілкуватись нею з людьми, а патякати на ізЬікЄ можеш в себе вдома 66% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком в Украине, - опрос - Цензор.НЕТ 2729
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Украинский государственный - квоты в СМИ по переписи населения. Выскажется к примеру 60% украинцев, шо они русскоязычные, значит 60% квот русскому языку. Шоб справедливо было в Украине. Кстати кто не в курсе - слово Украина русское. Кто-то найдёт его украинским раньше 1187 года - предъявите. И Киев русское слово, а по правилам украинского языка названия не меняются, поэтому правильно писать не Київ по-сельскі, а по настоящему - Кієв. Ещё кстати правильно на город писать по-древнерусски город, а не по-польски м
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Голосование за русскоязычного Президента показало что язык на 50-ом месте.На первом месте кусок хлеба
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На первом месте коррупция, которая мешает заработать на кусок хлеба. А если президент сохраняет и защищает коррупцию, то его язык не имеет значения.
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Платите налоги,выходите к Верховной Раде с конкретными требованиями-снижение тарифов,увеличение налогов для милиардеров-казнокрадов,посадке коррупционеров в тюрьму.Будет результат.По другому ничего не поменятся
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Вот смотри - и по русски и по Украински - как раз для тебя без изменения - ИДИ НА *** ...
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Архив. О. Забужко "Статистика: в Запорожской обл. в 1988 г.. Из десятков тысяч не оформили пенсии ни одна местная украинка. То есть," коренных "женщин - украинок 1933 рождения на всю область не нашлось - ни одной души их департували, замучили голодом и убили. Такая вот страшная демография ". И это национальная катастрофа, которая катастрофически изменила демографию Украины. Теперь этот весь путлинский "Югавасток", "пропутлинских бандитов - фашистов" под завязку заселен пришельцами - москалями и это территории, наиболее пострадавших от голодомора - массово уничтоженных украинцев. Пустые от украинское населения огромные территории : "заселяли" / "завозили" - эшелонами - миллионами такое "лапотное счастье" и туда прежде всего где было почти полностью уничтожено местное украинское славянское население. За 1933г. кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами в оккупированной УНР во главе кровавого маньяка сталина были замученные голодом миллионы Украинцев. Вот такой был большой гений кровавый - палач сталин. Даже его кореш гитлер очень завидовал этому факту и посылал лидеров из Гестапо, СС в кровавый ссср в НКВД до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, геноцида уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- Восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Киев и Центральная. 10 - 15 %, Южная. 20 - 30 %, Восточная. 30 - 40 %, Донбасс до 50 % Крым свыше 50 % проживает этнических придуманных в 18 веке якобы россиян ( москалей - кацапов). А в 2014-м, - это они в Крыму и Донбассе жутко по звериному воя с пеной на губах уже звали российские танки путлинскую орду фашистов оккупантов на украинскую землю массово убивать украинцев...
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
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*** 66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування - Цензор.НЕТ 4536
берег Черного моря... Турция...отдыхают две семьи - руцкая и чуть дальше украинская.
их маленькие 4-5летние дети (голячком) мотаются по берегу, колупаются в песке...
український малий козак зупинився... уважно роздивляється дівчинку і бігом до батьків :
- от казав мені діду, що українці дуже відрізняються від москалів...ну щоб аж на стільки....
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство66% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою в Україні, - опитування
 
 
 
 
 
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