 З померлим ексзаступником командира "Азова" із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 5 червня, у місті Запоріжжя відбулося прощання з Ігорем Миколайовичем Прозапасом (позивний Кіхот), 1980 року народження, старшим лейтенантом, заступником командира із застосування артилерії окремого загону спеціального призначення "Азов", який передчасно помер 02.06.2019 внаслідок зупинки серця.



Ігор Прозапас народився 19.12.1980 року у Запоріжжі. Брав участь у Революції Гідності, був одним із тих, хто зупинив проросійські сили у Запоріжжі 13 квітня 2014 року. З 2014 року перебував на фронті, спочатку служив у мінометній батареї в "Азові", потім став її командиром, а згодом - заступником командира полку. Під час бойових дій поблизу Широкиного потрапив із побратимами в засідку, але зміг вивести до своїх увесь особовий склад без жодних втрат. Про нього було знято фільм "СІЧ" від Радіо Свобода. Ігор Миколайович був автором декількох наукових статей, зокрема, про систему управління вогнем ISTAR у сучасному військовому конфлікті. Зокрема, Цензор.НЕТ публікував статтю Прозапаса: "Система управління вогнем ISTAR: досвід війни начальника артилерії полку Азов". Ігор Прозапас був одним з офіцерів, які впроваджували стандарти НАТО в полку "Азов". З 2018 року працював у Генштабі ЗСУ та ТОВ "Корнер Сервіс".

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У нього залишилися батьки та брат (учасник АТО, офіцер резерву першої черги 92 ОМБр).

















