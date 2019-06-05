 Гройсман: Кабмін розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати "ненажерливим" монопольним становищем

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду.

"Я вважаю, що НАК "Нафтогаз України" затвердив ціни на червень місяць, які вищі за ринкові. Те ж саме вони планують зробити на липень місяць. Це неприпустимо. І тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть" Нафтогазу "зловживати своїм монопольним становищем. А вони монополісти. Хотів ще одне слово додати - ненажерливі. Я підкреслюю, що ми повинні привести їх до тями", - сказав Гройсман.

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Він розповів, що Нафтогаз "накрутив" ціни на газ по 8800 грн в деяких регіонах країни.

"Що сьогодні передбачає ринкова ціна, яка сьогодні в Європі? Газ має коштувати в червні - близько 8000 гривень, в липні - 7700", - сказав Гройсман.

Тому, за словами прем'єр-міністра, уряд хоче ухвалити два рішення: "Перше рішення - зобов'язати їх це зробити (знизити ціну на газ. - Ред.). Друге - ухвалити протокольне рішення уряду, звернутися до Рахункової Палати, Антимонопольного комітету, Державній Фіскальної службі, Державній аудиторської компанії, щоб створити спільну групу з перевірки формування ціни на газ в НАК "Нафтогазі".