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 Політика України, Економіка
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Все про:газ (978) Нафтогаз (539) ціни (237) Гройсман (3398) Тарифи на газ (128)

 Гройсман: Кабмін розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати "ненажерливим" монопольним становищем

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати монопольним становищем.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду.

"Я вважаю, що НАК "Нафтогаз України" затвердив ціни на червень місяць, які вищі за ринкові. Те ж саме вони планують зробити на липень місяць. Це неприпустимо. І тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дасть" Нафтогазу "зловживати своїм монопольним становищем. А вони монополісти. Хотів ще одне слово додати - ненажерливі. Я підкреслюю, що ми повинні привести їх до тями", - сказав Гройсман.

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Він розповів, що Нафтогаз "накрутив" ціни на газ по 8800 грн в деяких регіонах країни.

"Що сьогодні передбачає ринкова ціна, яка сьогодні в Європі? Газ має коштувати в червні - близько 8000 гривень, в липні - 7700", - сказав Гройсман.

Тому, за словами прем'єр-міністра, уряд хоче ухвалити два рішення: "Перше рішення - зобов'язати їх це зробити (знизити ціну на газ. - Ред.). Друге - ухвалити протокольне рішення уряду, звернутися до Рахункової Палати, Антимонопольного комітету, Державній Фіскальної службі, Державній аудиторської компанії, щоб створити спільну групу з перевірки формування ціни на газ в НАК "Нафтогазі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130652
 
 
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А где ивы были все 5 лет с этими предложением? Решили поднас/ать перед уходом?
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Зе біл в тебе з головкою все норм? А як би Порох був повинен з цим розібратись, ви ж зе біли йому цим самі докоряли, а ваше сцикло вам баранам це обіцяло, то й виконуйте, ви ж розумні, у вас же країна в смартфоні!
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Тырили-тырили, а перед выборами вдруг о народе озаботились. Совпадение? Гройсман: Кабмин разработал нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять "прожорливым" монопольным положением - Цензор.НЕТ 4453
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Тыкать бумажкой в пузо монополисту? Мы уже знаем, что это не работает. А Гройсман знает?
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Перед своим уходом выродки решили издать закон о снижении цены на газ и об увеличении зарплат и пенсий - зная что не им это исполнять и деньги искать. Где ; вы бл были с этими законами все 5 лет?Господи, какое же лесное уе все это кубло во власти.
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Зе біл в тебе з головкою все норм? А як би Порох був повинен з цим розібратись, ви ж зе біли йому цим самі докоряли, а ваше сцикло вам баранам це обіцяло, то й виконуйте, ви ж розумні, у вас же країна в смартфоні!
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Рыночная цена газа в Европе 5 000 гривен.В тюрьму Коболева с конфискацией награбленного.
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То есть 5 лет потужно давали, а сейчас обеспокоились чтобы не дать?
Гройсман вертится как уж на сковородке, а все равно не пролезет в Раду.
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зато гнойный легко пролезет в камеру лукьяновского сизо.
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А шо кулегі намалювалі закон о том шо рінок уже наступив?))
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Как выборы просрали так и ДОКУМЕНТ что ж вы твари народ зимой мордовали газом по 8.50
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман: Кабмін розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати "ненажерливим" монопольним становищем
 
 
 
 
 
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