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 Політика України
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Все про:Зеленський (1579) МЗС (1760) Клімкін (1405)

 Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Президент Володимир Зеленський пропонував главі МЗС Павлу Клімкіну залишитися в уряді, але він вирішив "йти в політику".

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

"Клімкін - професійний дипломат, я пропонував йому залишитися в команді, у нас складна міжнародна ситуація, але він вирішив іти в політику", - сказав президент.

Нагадаємо, 17 травня Клімкін заявив про намір подати у відставку.

Згідно з Конституцією України, глава МЗС призначається за квотою президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін

Зеленський уже вніс у Раду постанову про звільнення Клімкіна.

Клімкін обіймає пост глави МЗС із червня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130651
 
 
 Топ коментарі
 
Вот именно, он дипломат, для которого дико смотреть как президента страны чешут за ушком. Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел - Цензор.НЕТ 3164
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правильне рішення! клімкін умнічка
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Да-да, предлагал-предлагал остаться, после чего решил уволить.

Хорошая шутка. Было весело.
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по перше клімкін розумний, і відчував що являє собою команда Зе. по друге по звільнення він говорив ще за каденцію пороха. по трєтє уся міжнародна команда і дипломатія що нині воює по міжнарсудам сформована за часів пороха. нинішній гідрант ще плаває
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Зачем? Его унылая рожа уже надоела. Да и тесть у него в Крыму медаль за освобождение получил
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Вот именно, он дипломат, для которого дико смотреть как президента страны чешут за ушком. Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел - Цензор.НЕТ 3164
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Он в первую очередь порядочный человек. Для него самое главное - это репутация, как у западных коллег. Ну и канеша профи, который не станет работать с необразованными кретинами.
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Порядні люди - в політику не йдуть...
Приклад тому пані Олена Зеркаль....
https://www.5.ua/video/olena-zerkal-interviu-113845.html

Інтерв'ю з Оленою Зеркаль, заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
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лек Дарлинг. Надо писать КОНЕЧНО а не КАНЕША. Это к вопросу образованности.
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Климкин, новое лицо? А кто это такой? О нем вообще хоть слышал кто нибудь до сегодняшнего дня?! Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел - Цензор.НЕТ 8417
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А как же "лысый"?!!!
Он же так профессионально разруливал международные отношения в сериале!

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нормальные - не рыги - не кто себя пятнать не хочет - зеленский уйдет .а работа с ним будет вечным пятном, в биографии
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Остаться при "зе" на такой должности,равносильно,что обнявшись с Володькой,сигануть с крыши небоскреба.
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Климкину хоть на некоторые время, но нужно было остаться.
Просто профи такого уровня у нас больше нет.
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Их полно! Половина комментаторов ЦН - как минимум. Зеленский предлагал Климкину остаться министром иностранных дел - Цензор.НЕТ 64
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Да. Это точно. Я такого могу на внешней арене намутить, что путлер от зависти застрелится. Выбери меня! Вместе с клоуном мы такого начудим!
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Климкин как профессиональный дипломат не представляет никакой ценности . Пять лет работы мальчиком на побегушках у величайшего украинского дипломата Порошенко ... и ведь вытерпел !
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за все те, що відбудеться повинні відповідати саме Зе з його "професіоАналами" з 95 кварталу !
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У Клімкіна вистачило розуму не вляпатись в зекомандУ.
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думаю тупо запачкан в шакаладных делишках
иначе бы согласился ... еще и говорит в политику иду
пеця ему и партбилет уже выписал, будет 6-ым номером в списках
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Петя ваще любитель себя людьми с дефектами окружать
чтобы выгоднее смотреться ... приезжают куда, пока раздупляться шо там Клим морозит
Пеця уже на твердом англиском РАША АГРЕССОР ... клим такое в принципе выговорить не может
... в верховной раде у Пеци Парубий, Пеця опять красава ... ... кума еще представитель президента, плокулол и остальные фрики)
псы. ... шло всё красиво пока об Зелю рога не пообламал)))))))
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в свое время мэр черновецкий предлагал оставаться и продолжать выполнять ту же работу экс-мэру омельченку)))...идиот...а теперь ситуация повторяется...он бы еще порошенку предложил продолжать выполнять те же обязанности при президенте владимире
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Чет я не пойму: новые лица порохоботам не так - это знакомые по Кварталу, старые лица порохоботам не так - они работали при Януковиче, старые лица от прошлой власти - порохоботам снова не так, они не должны брать на себя ответственность.

Так кого тогда должен набирать Зеленский в свою команду?
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Тех, кого обещал. Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ - Цензор.НЕТ 3083 Команду профессионалов с новыми лицами.
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Не барыг - это уж точно. Вся предвыбораная компания была построена на свинарчуках, барыгах, офшорниках. Нужно провести конкурс и выбрать главо МИД какого-нибудь Менделя.
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порохоботів, вони сподівають що їх з "мінстеця" переведуть в "міністерство щастя"))
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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блин Зе - это ты так Нас троллишь или Клима Чугункина ?!
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Выскочка-клоун полез в политику,теперь просит спасать его.Закончит он с позором . А украинцам глупость 73процентов обойдется дорого.Украина выстоит.
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Нужно ставить Дешицу, он хорошо песни поект.
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но он решил идти в политику", - сказал президент.

Не в политику он пошел, а отказался от работы с идиотом-клоуном.
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Выскочка-клоун полез в политику,теперь просит спасать его.Закончит он с позором . А украинцам глупость 73процентов обойдется дорого.Украина выстоит.
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Клімкін, звісно, молодець, толковий міністр виявився - але він вже сказав своє слово: він йде в нардепи і не хоче працювати з зебілом. Кому що не ясно - дивіться відуху десь від 17-го травня, коли він офіційно оголосив про свою відставку.
Але, якщо би зебіл насправді хотів залишити Колімкіна - то запросив би Павла Анатолійовича в свою делегацію в Брюссель хоча би в якості консультанта.
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До речі, може, зебілу дійде до тями, що і порошенківські кадри Степан Полторак та Василь Грицак - також толкові міністри, як то кажуть, " не чуже місце займають"? Що вони - "на своїх посадах"? А заодно, що і Юрій Луценко, а також Яків Смолій - також знають свою роботу; і що кращих нині йому не знайти?
Але доводиться сумніватися (м'яко кажучи), що зебіл дійде до такої істини...
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Климкин же не дурак, чтобы вляпаться в зелёное гу_но... Потом не отмоешься.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ
 
 
 
 
 
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