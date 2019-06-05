 Зеленський пропонував Клімкіну залишитися міністром закордонних справ

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"Клімкін - професійний дипломат, я пропонував йому залишитися в команді, у нас складна міжнародна ситуація, але він вирішив іти в політику", - сказав президент.
Нагадаємо, 17 травня Клімкін заявив про намір подати у відставку.
Згідно з Конституцією України, глава МЗС призначається за квотою президента.
Зеленський уже вніс у Раду постанову про звільнення Клімкіна.
Клімкін обіймає пост глави МЗС із червня 2014 року.
Хорошая шутка. Было весело.
Приклад тому пані Олена Зеркаль....
https://www.5.ua/video/olena-zerkal-interviu-113845.html
Інтерв'ю з Оленою Зеркаль, заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
е@анутсо
застрелица
Он же так профессионально разруливал международные отношения в сериале!
Просто профи такого уровня у нас больше нет.
иначе бы согласился ... еще и говорит в политику иду
пеця ему и партбилет уже выписал, будет 6-ым номером в списках
чтобы выгоднее смотреться ... приезжают куда, пока раздупляться шо там Клим морозит
Пеця уже на твердом англиском РАША АГРЕССОР ... клим такое в принципе выговорить не может
... в верховной раде у Пеци Парубий, Пеця опять красава ... ... кума еще представитель президента, плокулол и остальные фрики)
псы. ... шло всё красиво пока об Зелю рога не пообламал)))))))
Так кого тогда должен набирать Зеленский в свою команду?
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
Не в политику он пошел, а отказался от работы с идиотом-клоуном.
Але, якщо би зебіл насправді хотів залишити Колімкіна - то запросив би Павла Анатолійовича в свою делегацію в Брюссель хоча би в якості консультанта.
Але доводиться сумніватися (м'яко кажучи), що зебіл дійде до такої істини...