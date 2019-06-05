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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4909) вибори (3899) виборчий закон (74) Парубій (1095) Німченко (9)

 ВР виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що народні депутати нинішнього скликання парламенту підуть із залу ВР "з високо піднятою головою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у сесійній залі Верховної Ради. Під час виступу в сесійній залі член фракції "Опозиційний блок" Василь Німченко нагадав, що завтра планується перехід до розгляду проєкту Виборчого кодексу в другому читанні.

"Якщо ми зайдемо у складній атмосфері явища законодавчого процесу цього кодексу, то ми не будемо працювати до закінчення нашої каденції. Ми підемо з цього залу із ще більшою ганьбою. Тому що ви були свідками мовного закону, який вкинули на розгляд перед виборами, щоб завоювати дивіденди. Це недопустимо в нашій державі, тим більше, в цей час, коли такі складні умови, коли гинуть наші бійці, коли соціальний спектр і соціальний зріз становища громадян заведений в глухий кут", - сказав Німченко.

На це Парубій заявив, що завтра справді планується перехід парламенту до розгляду проєкту Виборчого кодексу.

Він зауважив, що цей законопроєкт є обов'язком нинішнього скликання парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент

За словами Парубія, він вважає фундаментальними рішеннями парламенту ухвалені закони про мову, про освіту та церковні закони, про декомунізацію та інші рішення.

"Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою. Бо нам є що сказати українцям. Це ви підете з цього залу і з української історії з ганьбою", - наголосив Парубій і додав, що парламент виконав свої зобов'язання перед Україною, а Виборчий кодекс і відкриті виборчі списки - одні із заключних великих зобов'язань.

Голова ВР висловив упевненість, що Виборчий кодекс буде ухвалено на поточній сесії.

Як повідомлялося, 27 травня Парубій доручив профільному комітету ВР негайно підготувати для розгляду у другому читанні проєкт Виборчого кодексу, ухваленого у першому читанні 7 листопада 2017 року.

Законопроєктом пропонується запровадити на парламентських виборах систему регіональних відкритих списків – у кожному з 27 виборчих регіонів партії подають свої списки, а виборець голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, якого партія запропонувала в цьому регіональному списку.

Також пропонується встановити чотиривідсотковий виборчий бар’єр. До другого читання до проєкту Виборчого кодексу було подано близько 4,5 тис. поправок.

Читайте: Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130649
 
   
 Топ коментарі
 
А что за обязательства вы выполнили перед Украиной? Крали и косячили все лет 5?
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с высоко поднятой головой и набитыми карманами!
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Тебя, козла Парубия, нужно отдать под суд, за то что ВР 3 года работала без коалиции. Почему никто не поднимает вопрос об этом преступлении?
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Добре б було якби деяки голови несли високо на палях
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Я, особисто як українець за походженням, вдячний за закон про українську мову.
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Справка парубия дает такое право - нести чушь и блажь без каких-либо последствий. Несомненно, его позы с гордо поднятой головой не останутся без внимания заштатных провинциальных театров юного зрителя.
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Дурень забыл какие обязательства были перед Украиной на Майдане... люди не в Европу заробитчанами хотели ехать, а дома по европейски жить... В ТЮРЬМУ С ВЫСОКОПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ...
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Уходите. И крайне необходимо, чтобы ни один из вас не вернулся в новый состав.
А в идеале - чтобы все, что нацарювали, было проверено - до последней копейки.
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А что еще могут сделать подонки пришедшие к власти на крови,обокравшие державу,сделавшие ее самой бедной в Европе,попрвшие все возможные законы,которых народ выбросил на помойку,как шкодливых крыс? Только задрать голову,как Голофастов и с умным видом изображать из себяневинных страдальцев!!!!
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Бекешіна,останні виміри рейтингів довіри до інститутів влади, які були- в опитуванні "Рейтингу" (лютий-2019):повністю довіряють Верховній Раді 12%. Звичайно, 12% - це теж замало. Але не фейковi 4%! »- зазначає соціолог.
Соціологи нагадують, що українці більш-менш завжди довіряли Раді в усі часи лише в перший час після її обрання. Уже через рік після виборів повна довіра до Ради скочувалося до 9% .... «Тобто, за цією логікою, розпускати Верховні Ради треба було вже через рік після їх обрання?» - задається питанням соціолог.
Четвер, 23 августа 2012, 14:11 Довіра українців до зека Януковича звалилося в три рази - опитування. Кількість громадян підтримують президента В.Януковича знизилася в три рази. Зараз главу держави підтримують тільки 13% українців (у травні 2010 року було майже 40%). Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", повідомляє "Дзеркало тижня".
Ще гірша ситуація з продажним антиукраїнським ригоАнальним парламентом і урядом від яких мало чим відрізняється нова влада українофобів Зебил. Повністю підтримують діяльність парламенту - 4%, Кабмін - 7% ...................
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Звичайна контора "Рога і копита" вручнякі під чужим керуванням. Пропихування законів це не те чого від вас чекали. ЗУ про пенсії, про луценкаі, про скасування нагляду за держустановами, нафтогаз, +амстердам, тупий кримінальний кодекс, нацпол.....((((
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Да, когда человека сильно бьют в жопу ногой, он откидывает спину назад и задирает голову.
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А где же "праведный" трубный глас бляхи-мухи 3-го тысячелетия: "Выноси козла"? ВР виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, - Парубій - Цензор.НЕТ 9134
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Люди сказали бы огромное спасибо, если бы увидели вас с поднятыми руками.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВР виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, - Парубій
 
 
 
 
 
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