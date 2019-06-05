 ВР виконала свої зобов'язання перед Україною. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, - Парубій

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у сесійній залі Верховної Ради. Під час виступу в сесійній залі член фракції "Опозиційний блок" Василь Німченко нагадав, що завтра планується перехід до розгляду проєкту Виборчого кодексу в другому читанні.

"Якщо ми зайдемо у складній атмосфері явища законодавчого процесу цього кодексу, то ми не будемо працювати до закінчення нашої каденції. Ми підемо з цього залу із ще більшою ганьбою. Тому що ви були свідками мовного закону, який вкинули на розгляд перед виборами, щоб завоювати дивіденди. Це недопустимо в нашій державі, тим більше, в цей час, коли такі складні умови, коли гинуть наші бійці, коли соціальний спектр і соціальний зріз становища громадян заведений в глухий кут", - сказав Німченко.

На це Парубій заявив, що завтра справді планується перехід парламенту до розгляду проєкту Виборчого кодексу.

Він зауважив, що цей законопроєкт є обов'язком нинішнього скликання парламенту.

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За словами Парубія, він вважає фундаментальними рішеннями парламенту ухвалені закони про мову, про освіту та церковні закони, про декомунізацію та інші рішення.

"Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою. Бо нам є що сказати українцям. Це ви підете з цього залу і з української історії з ганьбою", - наголосив Парубій і додав, що парламент виконав свої зобов'язання перед Україною, а Виборчий кодекс і відкриті виборчі списки - одні із заключних великих зобов'язань.

Голова ВР висловив упевненість, що Виборчий кодекс буде ухвалено на поточній сесії.

Як повідомлялося, 27 травня Парубій доручив профільному комітету ВР негайно підготувати для розгляду у другому читанні проєкт Виборчого кодексу, ухваленого у першому читанні 7 листопада 2017 року.

Законопроєктом пропонується запровадити на парламентських виборах систему регіональних відкритих списків – у кожному з 27 виборчих регіонів партії подають свої списки, а виборець голосує за одну з цих партій і за бажанням - за когось з кандидатів, якого партія запропонувала в цьому регіональному списку.

Також пропонується встановити чотиривідсотковий виборчий бар’єр. До другого читання до проєкту Виборчого кодексу було подано близько 4,5 тис. поправок.



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