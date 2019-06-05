 НАБУ проводить обшуки в Українській асоціації футболу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомив начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук.
"Так, зранку проводяться слідчі дії", - підтвердив він.
Однак інших деталей він не повідомив.
Водночас заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко повідомив "Українським Новинам", що слідчі дії в офісі колишньої Федерації футболу проводяться у справі про закупівлю штучних футбольних полів.
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У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Громадської спілки «Федерація футболу України», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, оплатили на протязі 2017 - 2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товари та роботи, зокрема щодо будівництва полів для міні-футболу зі штучним покриттям, за завищеними цінами підконтрольним ГС «Федерація футболу України», код ЄДРПОУ 14279566, підприємствам, чим завдали шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинили тяжкі наслідки.
Встановлено, що 06.03.2015 президентом ГС «Федерація футболу України» (до 16.06.2017 мала організаційно-правову форму громадської організації) обрано ОСОБА_3 , який є народним депутатом України та Головою Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (далі - Комітет).
22.06.2016 неприбутковою організацією ГС «Федерація футболу України» засновано ТОВ «ФФУ Продакшн», код ЄДРПОУ 40588053, що, згідно з відомостями про реєстрацію, створене з метою виробництва текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших гумових виробів, оптової та роздрібної торгівлі ними.
23.02.2017 ТОВ «ФФУ Продакшн» засновано ТОВ «Спорт технологія», код ЄДРПОУ 41171771, основним видом діяльності якого визначено будівництво споруд, виконання інших спеціалізованих будівельних робіт, роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.
Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «ФФУ Продакшн» створювалося з метою виробництва синтетичного покриття для футбольних полів (штучної трави) на території України, а ТОВ «Спорт технологія» - для проведення фінансово-господарських операцій щодо реалізації вказаної продукції.
У квітні 2017 року службовими особами ГС «Федерація футболу України» ініційовано перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Мінрегіон) виділення з Державного бюджету України цільових коштів для будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям шляхом запровадження окремої бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
У подальшому на підставі подання Комітету, який очолює ОСОБА_3 , 13.07.2017 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», яким передбачено фінансування за бюджетні кошти нової програми - «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (далі - «Програма») у розмірі 270 млн. грн.
Безпосередньо перед цим, з червня 2017 року по лютий 2018 року ТОВ «ФФУ Продакшн», згідно з податковими звітами, розпочало закупляти частини виробничої лінії для виготовлення штучної трави та облаштування синтетичного покриття на футбольних полях, провело закупівлі сировини для виробництва, а також суттєво збільшило кількість співробітників.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 06.09.2017 № 714, головним розпорядником бюджетних коштів визначено Мінрегіон.
Наказом Мінрегіону від 01.11.2017 № 287 у 2017 році заплановано фінансування 325 об`єктів за рахунок зазначеної вище бюджетної Програми на загальну суму 551 749 100,00 грн., з яких 270 млн. грн. - кошти Державного бюджету України та 281 749 100 грн. - кошти місцевих бюджетів.
У цей же час на офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщено проект будівництва футбольних полів із штучним покриттям, у якому прямо зазначалася рекомендація використовувати штучне гумове покриття вітчизняного виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн», яке на третину дорожче, ніж аналогічне покриття іноземних виробників.
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 919 від 06.12.2017, якою дозволено здійснення 100% передплати вартості робіт з будівництва і реконструкції футбольних полів, до кінця 2017 року із Державного бюджету профінансовано 298 регіональних проектів на загальну суму 243,8 млн. грн.
На виконання Програми замовником реконструкції футбольних полів у м. Києві виступило Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс», код ЄДРПОУ 31025659 (далі - КП «Житло-Сервіс»), яким 27.12.2017 укладено 66 договорів із ТОВ «ФФУ Продакшн» як підрядною організацією на загальну суму 94 998 248,4 грн. Передплата у розмірі 100% за цими договорами була здійснена наступного дня після їх укладання, тобто 28.12.2017. Згідно з підсумковими відомостями ресурсів актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, на будівництво даних полів ТОВ «ФФУ Продакшн» використано штучне покриття типу «Politan Liga Grass CP 238» вартістю 465,08 грн. за 1 м2.
Одним з основних контрагентів ТОВ «ФФУ Продакшн» є ТОВ «Спорт технологія», яке у свою чергу є переможцем ряду процедур відкритих торгів щодо закупівлі комунальними закладами регіонів України штучного гумового покриття для футбольних полів, що будуються за бюджетні кошти в рамках Програми.
Установлено, що ТОВ «Спорт Технологія», створене для реалізації синтетичного покриття виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн», з 13.06.2017 по 11.05.2018 ввезло на митну територію України в режимі імпорту 110 431 м2 тафтингового покриття (штучної трави), придбаного у компанії «Polytan GmbH», зокрема, виду «LigaGrass Pro CP 238» в середньому за ціною 8,5 EUR за 1 м2, тобто за ціною значно нижчою, ніж продукція виробництва ТОВ «ФФУ Продакшн».
Як наслідок ТОВ «ФФУ Продакшн» та ТОВ «Спорт технологія», які є підконтрольними ГС «Федерація футболу України», ще до проведення робіт отримали 100% передплату, при чому, зважаючи на штучно завищену вартість синтетичного покриття вітчизняного виробництва або можливу реалізацію іноземної продукції під виглядом власної, протиправно отримали близько третини від виділених бюджетних коштів"
Впервые об этой схеме рассказал швейцарский журналист и писатель Арно Беда в журнале L'Illustré, затем его статью перепечатали СМИ во Франции, Португалии и других странах Европы. Арно Беда - известный швейцарский журналист и писатель, биограф Папы Римского Франциска, автор резонансных расследований о Доминике Стросс-Кане, Романе Полански, Михаэле Шумахере.
"- История достаточно простая. Господин Павелко, который руководит украинским футболом, просит УЕФА выдать заем в 4 млн евро на строительство завода искусственных газонов в Киеве. Разумеется, учитывая его достаточно видную роль в европейском футболе, руководство УЕФА предоставляет ему очень быстро этот заем - за несколько дней. Таким образом, деньги поступают в Украину, вы их берете и строите завод. Это условие получения займа международно признанной организации. Но господин Павелко сделал не так. Он создает структуру в ОАЭ, офшорную компанию. Когда вы строите завод, вам необходимо оборудование, различные материалы, вы обращаетесь к различным компаниям, которые будут строить вам завод. Американская компания, например, говорит вам, что поставит искусственный газон. Она производит искусственные газоны и обладает формулой производства. Компания не должна напрямую обращаться к господину Павелко в Украине, а действовать через офшорную компанию в ОАЭ. Т. е. система довольно простая. Эта компания из ОАЭ перепродает ФФУ и, разумеется, получает прибыль в 20%, которая идет к этой офшорной компании. Это довольно простая схема, которая позволяет очень быстро получить прибыль."
Армия коррупционеров Павелко или Кто помогает главе бюджетного комитета ВР брать под контроль Украину.
Смеётся над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином!
Павелко замість того, щоб потратити ці гроші на поля, будує за них завод з виробництва штучного газону для цих полів. Купує дороге німецьке обладнання Може це було б добре рішення, АЛЕ чомусь газон з цього заводу ДОРОЖЧИЙ, ніж такий самий, але імпортований з Німеччини! А потім цей газон пропихають через хитро виписаний тендер...