 НАБУ проводить обшуки в Українській асоціації футболу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомив начальник прес-служби УАФ Ярема Городчук.

"Так, зранку проводяться слідчі дії", - підтвердив він.

Однак інших деталей він не повідомив.

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Водночас заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко повідомив "Українським Новинам", що слідчі дії в офісі колишньої Федерації футболу проводяться у справі про закупівлю штучних футбольних полів.