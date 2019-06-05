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 Політика України
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Все про:відставка (503) Гройсман (3398)

 "Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий продовжувати роботу, оскільки парламент відхилив його відставку.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити, що я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень і своєї компетенції. Я ніколи не уникав відповідальності, і сьогодні найголовніше - забезпечити в країні стабільність, ухвалення ефективних рішень і забезпечення реалізації безлічі програм, які ми планували на 2019 рік", - сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що "не тримається за крісло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман

Прем'єр-міністр також додав, що очікує не млявої роботи уряду, а що "всі працюватимуть, як належить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130645
 
 
 Топ коментарі
 
Так вся його робота і полягає в тиринні бабла і в болтовні.
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С дорогами обманывал. Думаешь поверим теперь ?
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Є ще потужня політичнв сила - "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ", ЇЇ очолює стратєг з неповносередньою освітою.
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Так вся його робота і полягає в тиринні бабла і в болтовні.
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Анекдот.
СПИЙМАЛЫ МОСКАЛИ ХОХЛА И СПРАШУЮТЬ:
- УЧИТЫВАЯ, ЧТО МЫ БРАТСКИЙ НАРОД, КАКУЮ КАЗНЬ ТЫ САМ ИЗБЕРЁШЬ ДЛЯ СЕБЯ?
ХОХОЛ ПОДУМАЛ ....И КАЖЭ:
- ТА ПОНИМАЕТЕ, СМЭРТЬ ЯК ТЭРПИТЫ НЭ МОЖУ ...ВАРЕНИКИ! ОТ ШО ХОЧТЭ РОБИТЬ - ТИЛЬКЫ ВАРЭНЫКЫ НЭ ТРЭБА!
АХ, ТАК? НУ, ТОГДА ПОЛУЧАЙ! ВЗЯЛИ , СКРУТИЛИ ЕГО ...ДЕРЖАТЬ ЗА РУКИ, ЗА НОГИ ВЧЕТВЕРОМ, А ПЯТЫЙ значит ВАРЕНИКИ ЕМУ как бы НАСИЛЬНО ЗАТАЛКИВАЕТ.
ХОХОЛ ДАВИТСЯ, КРЯХТИТ...И КАЖЭ:
- ТА, ВЫ ПОМИНЯЙТЭСЬ! НЭХАЙ ОДЫН МЭНЭ ДЕРЖИТ, А ЧЕТВЕРО ВАРЕНИКИ *********!!!
...
ТАК И ГРОЙСМАН, "ГОТОВ СТРАДАТЬ ДАЛЬШЕ" ("нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ")))...
(БО ДО СЕНИНОЙ "ОТВЕТСТВЕННОСТИ" ЩЕ ПАРУ МИЛЬОНИВ НЭ ХВАТА???
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Гройсман сильно показал. Опять дефолт обсуждаем.
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та щось сумнівно. Разумков 1000 казок Алладіна прочитав, Зеленський - всього Остапа Вишню і весь свій смартфон. Казковий період починається.
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А хто вміє?
В команді Зеленського немає сильнішого політика ніж Гройсман.
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Не знав, що Гройсман політик? Найсильніший політик в команді - Зеленський, як не крути. На 100%. І він у них один.
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шо опять попытка мыролюбного реформизма и потужного ремонта дорог №2+ роттердам + "энергорынок"++??
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Є ще потужня політичнв сила - "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ", ЇЇ очолює стратєг з неповносередньою освітою.
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С дорогами обманывал. Думаешь поверим теперь ?
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25 лет дороги вообще никто не строил, а тут при Гройсмане кучу новых хороших дорог настроили и ещё он виноват бо с дорогами обманывал.

Игорь Хирскл, назовите мне парочку более-мение хороших политиков?
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Гройсман готов нести ответственность, но порохоботам дана комнда валить всё на Зеленского, например сегодняшние вопли где ЗВР? Ага, Зеленский украл не имея никакого доступа, а Гройсман ангел.
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Да уходи ты уже, ради Бога, и ответственность с собой уноси.
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ну так работай...
а то исхудался весь без работы...))))
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Щиросердне зізнання і каяття пом'якшать вашу відповідальність.
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Да, не ожидали, как всегда, зебы, что запустив "А по закону Зе это обязан делать?" теперь каждый будет тыкать в нос - "В пределах моих полномочий".
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Минулого тижня проїхав в службових справах Дніпро-Запоріжжя-Мелітополь- Нова Каховка - Миколаїв.. Все запаскужено бордами з рекламою уряду гросі.. Грося вже весь в виборах..
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Делай олигархов богаче и счастливее (за счет бюджета), будут и у тебя деньги на новую партию. Сколько захочешь.
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Так ты еще за прежние "ответственности" не ответил по Закону!
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гройсман выразил готовность, но готов ли к этому президент?...экономика страны ждет конкретного ответа от первого лица страны...
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Ответственность наступает в пределах УК, а не полномочий.
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Товарищ Сталин - произошла чудовищная ошибка..! "Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6807

Я никогда не избегал ответственности и сегодня самое главное - обеспечить в стране стабильность, принятие эффективных решений и обеспечение реализации множества программ, которые мы планировали на 2019 год", - сказал Гройсман.Источник: https://censor.net.ua/n3130645

читал где то...
когда чекисты расстреливали палача Ежова, то долго не могли в него попасть как следует - он уворачивался от пуль в камере из 4-х стен..., так хотел жить...

Наш Грося конечно ни разу не ежов..., но бесят политики которые вцепились в кресло...
Уйди сам...
Дай команде Зеленой Сопли порулить...
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... типа готов испить чашу позора до дна. Какой пафос, какой драматический талант пропадает! Между тем никакой ответственности это свиноглазое мурло еще не понесло. А пора бы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман
 
 
 
 
 
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