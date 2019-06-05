 "Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман

Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу наголосити, що я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень і своєї компетенції. Я ніколи не уникав відповідальності, і сьогодні найголовніше - забезпечити в країні стабільність, ухвалення ефективних рішень і забезпечення реалізації безлічі програм, які ми планували на 2019 рік", - сказав Гройсман.
Гройсман зазначив, що "не тримається за крісло".
Прем'єр-міністр також додав, що очікує не млявої роботи уряду, а що "всі працюватимуть, як належить".
СПИЙМАЛЫ МОСКАЛИ ХОХЛА И СПРАШУЮТЬ:
- УЧИТЫВАЯ, ЧТО МЫ БРАТСКИЙ НАРОД, КАКУЮ КАЗНЬ ТЫ САМ ИЗБЕРЁШЬ ДЛЯ СЕБЯ?
ХОХОЛ ПОДУМАЛ ....И КАЖЭ:
- ТА ПОНИМАЕТЕ, СМЭРТЬ ЯК ТЭРПИТЫ НЭ МОЖУ ...ВАРЕНИКИ! ОТ ШО ХОЧТЭ РОБИТЬ - ТИЛЬКЫ ВАРЭНЫКЫ НЭ ТРЭБА!
АХ, ТАК? НУ, ТОГДА ПОЛУЧАЙ! ВЗЯЛИ , СКРУТИЛИ ЕГО ...ДЕРЖАТЬ ЗА РУКИ, ЗА НОГИ ВЧЕТВЕРОМ, А ПЯТЫЙ значит ВАРЕНИКИ ЕМУ как бы НАСИЛЬНО ЗАТАЛКИВАЕТ.
ХОХОЛ ДАВИТСЯ, КРЯХТИТ...И КАЖЭ:
- ТА, ВЫ ПОМИНЯЙТЭСЬ! НЭХАЙ ОДЫН МЭНЭ ДЕРЖИТ, А ЧЕТВЕРО ВАРЕНИКИ *********!!!
...
ТАК И ГРОЙСМАН, "ГОТОВ СТРАДАТЬ ДАЛЬШЕ" ("нести ОТВЕТСТВЕННОСТЬ")))...
(БО ДО СЕНИНОЙ "ОТВЕТСТВЕННОСТИ" ЩЕ ПАРУ МИЛЬОНИВ НЭ ХВАТА???
В команді Зеленського немає сильнішого політика ніж Гройсман.
Игорь Хирскл, назовите мне парочку более-мение хороших политиков?
а то исхудался весь без работы...))))
Я никогда не избегал ответственности и сегодня самое главное - обеспечить в стране стабильность, принятие эффективных решений и обеспечение реализации множества программ, которые мы планировали на 2019 год", - сказал Гройсман.Источник: https://censor.net.ua/n3130645
читал где то...
когда чекисты расстреливали палача Ежова, то долго не могли в него попасть как следует - он уворачивался от пуль в камере из 4-х стен..., так хотел жить...
Наш Грося конечно ни разу не ежов..., но бесят политики которые вцепились в кресло...
Уйди сам...
Дай команде Зеленой Сопли порулить...