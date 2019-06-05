 "Я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень", - Гройсман

Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу наголосити, що я готовий до подальшої відповідальності за стан справ у межах своїх повноважень і своєї компетенції. Я ніколи не уникав відповідальності, і сьогодні найголовніше - забезпечити в країні стабільність, ухвалення ефективних рішень і забезпечення реалізації безлічі програм, які ми планували на 2019 рік", - сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що "не тримається за крісло".

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Прем'єр-міністр також додав, що очікує не млявої роботи уряду, а що "всі працюватимуть, як належить".