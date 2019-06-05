 Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини

Про це жінка сказала журналістам газети "Сегодня", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", - сказала Ольга Петровець.

За словами жінки, більшу частину неділі, коли був смертельно поранений Кирило, її чоловік, 42-річний співробітник дорожньої поліції Володимир Петровець, провів зі своїми дітьми, 8-річними дівчатками-близнючками. Жінка розповіла журналістам, що він водив їх у піцерію і годував морозивом.

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"В обід Вова і Ваня (Іван Приходько, другий підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова. - Ред.) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні - цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей", - сказала дружина Петровця.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.