 Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини

Про це жінка сказала журналістам газети "Сегодня", повідомляє Цензор.НЕТ.
"З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", - сказала Ольга Петровець.
За словами жінки, більшу частину неділі, коли був смертельно поранений Кирило, її чоловік, 42-річний співробітник дорожньої поліції Володимир Петровець, провів зі своїми дітьми, 8-річними дівчатками-близнючками. Жінка розповіла журналістам, що він водив їх у піцерію і годував морозивом.
"В обід Вова і Ваня (Іван Приходько, другий підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова. - Ред.) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні - цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей", - сказала дружина Петровця.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
ви відчуваєете що ситуація інше ніж мусара (кажу як розшуківець - саме тупарилі бидломусара) бухі стріляють там де діти бавляться?!
відповідальність то ніхто не відміняв, от сподіваюсь уроди получать по "повній"...
В голову глуповатых людей вбивается мысль, что родители виноваты, потому что не следили за ребенком.
Вина мусаров отходит на второй план.
ну хто б ще вийшов заміж за такого морального урода, який бухий стріляє по дітях(ой банках де бавляться дітки)?! "бритаська королева"?!
таке саме жалюгідне, мерзенне, безпринципне створіння як й її "муженьок"...яке їхало таке здибало...
Це щодо трагедії, а щодо вчиненого злочину, то тут є винний, потерпілі і винуватець має відповісти.
Вам взагалі відомо, що за неналежний догляд за дитиною, в нас є стаття Кримінального Кодексу і це теж злочин? Ми живемо в ********* техногенному середовищі. Це вам не село 50-ти річної давнини, де машина раз у півроку по дорозі проїжджала. Ніхто не гарантує вам, що поруч не опиниться худоба яка збуває дітям наркоту, якийсь педофіл, ось такий стрілок-довб.б, або діти випадково не знайдуть гранату. Це життя.
наскільки в ЗМІ інфа - стріляли з гвинтівки, не факт що люди впринципі могли розрізнити що це звук пострілів, а не наприклад підарди
так вродь менти вже ж були на місці події?!нє?
А карту местности можно?
Пример: 10 человек по очереди из одного оружия стреляют в кого-то. В убитом 9 (или меньше) пуль. Или 9 в сердце и одна в руке. Итог дела: виновного нет, все свободны.
Нельзя было вообще брать интервью и публиковать. Она ведь вообще ни при чём, ей жить одной и детей воспитывать, её мужу преступнику - долгие годы сидеть. Жалко и умершего мальчика, и его родителей... И её жаль...
Суд Лінча.
І як такі плодяться?