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Все про:Переяслав-Хмельницький (26) вбивство (1799) Кирило Тлявов (4)

 Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини

Дружина Володимира Петровця Ольга заявила журналістам, що батьки не мали відпускати п'ятирічного Кирила Тлявова на галявину, на якій стріляли поліцейські.

Про це жінка сказала журналістам газети "Сегодня", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими", - сказала Ольга Петровець.

За словами жінки, більшу частину неділі, коли був смертельно поранений Кирило, її чоловік, 42-річний співробітник дорожньої поліції Володимир Петровець, провів зі своїми дітьми, 8-річними дівчатками-близнючками. Жінка розповіла журналістам, що він водив їх у піцерію і годував морозивом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність

"В обід Вова і Ваня (Іван Приходько, другий підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова. - Ред.) віддали дітей бабусям і поїхали на ту галявину. Нетверезим чоловік був на момент затримання, вночі. А хлопчик був поранений ще вдень. Стріляв мій чоловік чи ні - цього я не знаю. Адже там було ще кілька людей", - сказала дружина Петровця.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130644
 
 
 Топ коментарі
 
Тварь, будучи женой ксивы, привыкла к вседозволенности.
И искренне не понимает почему дети челяди гуляют на детской площадке, где стреляла эта мразь.
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Это за пределом понимания...
Животное заявило, что родители убитого ребёнка, сами виноваты в том, что её муж расстрелял ребёнка развлекаясь.
Вдумайтесь, что несёт это животное.
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поліцаї влаштували погоню.(с)

ви відчуваєете що ситуація інше ніж мусара (кажу як розшуківець - саме тупарилі бидломусара) бухі стріляють там де діти бавляться?!

відповідальність то ніхто не відміняв, от сподіваюсь уроди получать по "повній"...
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а на ком еще мог жениться мусор? по логике этой конченной, прежде чем выйти из дому, нужно выглянуть в окно: не стреляют ли там, за окном, бухие мусора по банкам?
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Не хочет, как жена декабриста, вместе с мужем "во глубину сибирских руд". Лучше попытаться отмазать, XXI век на дворе.
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Эта мусариха говорит то, что ей СКАЗАЛИ говорить. Все это хитрокрученная игра, чтобы спустить дело на тормозах.
В голову глуповатых людей вбивается мысль, что родители виноваты, потому что не следили за ребенком.
Вина мусаров отходит на второй план.
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Железная логика, если из окна виден полицейский, срочно прячь детей и сам ховайся. Она права.
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немає нічого дивного...
ну хто б ще вийшов заміж за такого морального урода, який бухий стріляє по дітях(ой банках де бавляться дітки)?! "бритаська королева"?!
таке саме жалюгідне, мерзенне, безпринципне створіння як й її "муженьок"...яке їхало таке здибало...
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А там что возле ее дома полигон или тир?!!! Видать коза дранная себя возомнила священной коровой!!!?
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Убийство мальчика-большое горе .И Убийцы должны понести суровые уголовное,а их боссы -политическое наказание.Однако мы должны рассмотреть ,почему мальчик оказался без родительского надзора?Да ещё такого несмыслёныша.Я своего из школы забирал до 7го класса( до школы 1.5 км и переходить 2 очень оживлённых проспекта)Пока не приучил ценить свою жизнь и правильно поступать.Ребёнка могли похитить педофилы.То что высказала это супруга бандита в погонах .не снимает ответственности и с родителей.Насколько я понимаю,супруг в больнице,а мамаша оставила ребёнка безнадзорным.В Канаде ребёнку до 12 лет без надзора родителей на улице и в доме находиться запрещено.Родителям -тюрьма.
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Вы глупы, как пробка. Ребенок играл с детьми на детской площадке. Со своим старшим братиком. Не все могут забирать из школы своих детей. Не все бездельничают. Как вы.
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що він не так сказав? Тим паче що із стрілявшого це аж ніяк не знімає відповідальність.
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Він обвинувачує батьків дитини. Не прямо, але звинувачує.
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Так, а хіба він не правий? Це у першу чергу трагедія. В неї багато складових. Це не тільки тупі довб.би які стрільбу у місті влаштували. Це й відсутність контролю за дітьми, це необлаштованість дитячих майданчиків, наших дворів, відсутність комплексних програм щодо зайнятості дітьми. У моєму дитинстві, в радіусі 300 метрів від будинку було декілька гуртків, куди я з 6 ти років міг піти. А ще була дитяча кімната, де був вихователь і купа іграшок, і можно було просто прийти з вулиці і там гратись, а тут дитині 5 років, дошкільня, а грається у якихось чагарниках без нагляду? Хіба відсутність поруч із ним дорослого не могла би (гіпотетично) його врятувати? Хіба би дорослий не зрозумів би, що там небезпечно?
Це щодо трагедії, а щодо вчиненого злочину, то тут є винний, потерпілі і винуватець має відповісти.
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Когда у тебя будут дети, надеюсь ты будешь с момента как они начнут ходить и до 18-летия рядом с ними 24 часа в сутки, поясняя куда ходить, а куда нет, и что нужно падать на землю всякий раз, когда барину вздумается пострелять в твоем направлении. Только вот, знаешь, пуля - дура, можешь и не дожить до совершеннолетия свего ребенка. А все потому что кроме детских плошадок нечего околачиваться в детсадах и школах, там барин тоже любит пострелять, особенно - когда выпьет.
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наявність тупого депіла поруч якось змінює необхідність догляду за 5ти річною дитиною? А якби там був відчинений каналізаційний люк? Чи обірвався на стовпі кабель?
Вам взагалі відомо, що за неналежний догляд за дитиною, в нас є стаття Кримінального Кодексу і це теж злочин? Ми живемо в ********* техногенному середовищі. Це вам не село 50-ти річної давнини, де машина раз у півроку по дорозі проїжджала. Ніхто не гарантує вам, що поруч не опиниться худоба яка збуває дітям наркоту, якийсь педофіл, ось такий стрілок-довб.б, або діти випадково не знайдуть гранату. Це життя.
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За детьми надо приглядывать!Дома может убить током или отравить,взорвать газом.Спасибо за оскорбление.
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а що змінилось якщо б мама на майданчику на лавочці сиділа?!
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почула би чим ці довб.би займаються, забрала би дітей. В усякому випадку гірше би не було.
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Приглядывать нужно за такими как ты, пытающимися местить акцент с вины пьяных ментов на родителей ребенка.
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Тупой курице этого не понять что для стрельбы из любого вида оружия существуют стрельбища и тиры но не места общего пользования и кому как не полицейским об этом знать.
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хм.. "В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке." а эта "дама" говорит о лужайке. Первое как бы предполагает расположение вблизи жилья. Второе как бы в отдалении от жилья. Вот и по разному воспринимается это. Также с этих двух "служак" не снимается ответственность в любом виде, за стрельбу в не положенном месте ( ведь вроде эти "служаки" не отрицают факта стрельбы). В общем чем дальше тем интересней.
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ну такое... топит за своего супруга, как по мне максимальный срок
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При чём тут пицца мороженое водил не водил. Важно что стрелял в населенном пункте где бывают люди и дети и пуля может и отрикошетить. В общем не надо стрелять было и всё. Факт - убийство. Если склонен выпивать значит не совсем подходит для службы в полиции. Зачем там алкоголики? Алкоголизм часто вызывает агрессию. Убийство могло быть предумышленное.
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Украину спасет только огнестрельное оружие. Никакой Запад ей не поможет
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Це стеб чи пропаганда? Якщо пропаганда то іди на Х*Й!
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Уявила цю ситуацію.Купа чоловіків стріліє зі службового( я не спєц,але ж мабуть за кожен постріл зі службової зброї має бути прозвітовано,чи ні?) вогнепалу по банках,біля житлових будинків,поруч з дитячим майданчикомНавряд поранення було з першого пострілу.Тобто люди чули постріли і ніякої рекції? Ні дітей не позабирали,ні в поліцію не зателефонували?
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вони стріляли не з табельної (з ПМ хлопчик би помер моментально)
наскільки в ЗМІ інфа - стріляли з гвинтівки, не факт що люди впринципі могли розрізнити що це звук пострілів, а не наприклад підарди

так вродь менти вже ж були на місці події?!нє?
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Шото одни матюки летят в сторону этой супружницы.Вместе заливали шнапсом тяжелые будни
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"что на лужайке стреляют" простите за французкий и такое обращение к женщине но она что е*анутая...... Переяслов -Хмельницкий не Авдеевка и находится в 800 ато и более км от лини фронта.... Лучше бы думала как передачи будет носить для двух обезьян на зону......
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Неудивительно. С недавних пор хуцпа стала нормой поведения.
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Я понимаю, что она защищает себя и мужа, но.. Ум и логика должны присутствовать у человека. У нее логики совершенно нет, а ум отключился
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Всё логично - нормальная женщина за мусора не пойдёт.
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Гав, гав, гав-гав-гав.
А карту местности можно?
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Все равно ментов отпустят, так как доказать вину кого-то конкретного нет возможности. Они в отказку пойдут и на этом дело закончится.
Пример: 10 человек по очереди из одного оружия стреляют в кого-то. В убитом 9 (или меньше) пуль. Или 9 в сердце и одна в руке. Итог дела: виновного нет, все свободны.
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А что вы хотели, чтобы она сказала? "Мой муж преступник, посадите его"? Невозможно этого требовать. Это биология и психология - в 90% случаев женщина будет выгораживать сына, мужа и т.д. даже если он окажется бандитом, маньяком и т.п. Даже если убил ребёнка...
Нельзя было вообще брать интервью и публиковать. Она ведь вообще ни при чём, ей жить одной и детей воспитывать, её мужу преступнику - долгие годы сидеть. Жалко и умершего мальчика, и его родителей... И её жаль...
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очень скоро их везение закончится, когда нибудь они устроят очередную трагедию с семьей атовца отбитого, и будет женушка очередного уе..бана с третей космической скоростью звездовать на ростов к легетимному, а остальные родственники на улицу выходить только днем
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Сейчас будут защищать честь мундира любыми способами. Говорить будут страшные и абсурдные вещи. Если эта менторская благоверная обвинит маленького погибшего мальчонку, то я даже не удивлюсь.
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********!!!! РІЗАТЬ НА РЕМНІ І ПРИСАПАТЬ СІЛЛЮЮ ...Боже яка ж мразь...!!!!
Суд Лінча.
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Всем - рыдать! Какой отцовский талант не разглядели... в пиццерию - своих, в гроб - чужого.
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Який батько, такий син, яка хата, такий тин. Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини - Цензор.НЕТ 4203
І як такі плодяться?
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Аваков, *****, кого берут в менты? Это повторяется сборище муднев СССР. Калибр АК-74 5,45 мм, калибр мелкашки 5,6. Огнестрельное, нарезное оружие, убойная сила до 1,5 км. Какая нахер лужайка! *****, суки, твари ментовские. Прошу прощения, но это уже крик из нутра.
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Мадам, для стрельбы есть специальные полигоны и тиры.Лужайка являлась тиром? Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини - Цензор.НЕТ 4076
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини
 
 
 
 
 
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