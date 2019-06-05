 Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко

Про це політик написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В той самий день і час, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, ворог на фронті навпаки - посилив вогонь, з усіх видів зброї: гарматна артилерія, міномети, ПТРК, БМП, гранатомети, крупнокаліберні кулемети... За першу добу закордонного візиту Зеленського - троє загиблих і троє поранених наших солдат!" - зазначив Гриценко.
Унаслідок такого загострення він вважає, що Зеленському потрібно взяти паузу і зосередиться на зміцненні українських військ на Донбасі.
"Зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України - доки Путін не зупинить вогонь на фронті! До того часу - сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно - на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна", - зазначив ексміністр оборони.
Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.
Крим сдал Сиси Турчин по истеричной команде Зубожілої не стрелять...
Бочку смолы в аду Порошенко конечно заслужил, но зачем же ему приписывать то к чему он не имеет никакого отношения?!
1) нужно быть депутатом от БПП
2) нужно быть членом фракции БПП
3) нужно дружить со всеми активными порохолизами области (включая Виника, который обливал грязью Гриценко)
4) нужно самому во время президентских выборов под.ё.бывать сторонников Гриценко "разворованной армией", "подкаблучником" и т.п.
5) быстро переобуться и подчистить фейсбук
не благодарите.
в Херсонской области у депутата от БПП Линецкого именно так и проканало.
а Вы говорите, что Гриценко против Порошенко
Думайте Володя!!! Думайте!!!
КарлоБєня вистругав Буратіну думати на здатен.
Думайте Володя!!! Думайте!!!
Ничего не изменилось, месные из секты 24+ переоделись и дальше тролить.
Гриценко же топил из за всех сил за Зе.....
но тут начал дистанцироваться....
Понял, что это чучело долго не продержится....., и он под замес попасть может...
Короче: головні переговори повинні бути в нормандському та вищих форматах. А в мінському - лише на умовах, які зформулбвані ще командою Порошенка!
Это тебе не х*ем по роялю на сцене-- тут думать надо.... и принимать решения и нести за них ответственность.
Напрашивается вопрос..............А что из перечисленного не делалось? Не ты ли за всё это исходил на слюну последние годы?
Але тепер їм всім (включно з зебільними) влом визнати вірність стратегії Порошенка у цій війні.
Чучело, научи лучше свою жену борщ варить.
Чоловік каже діло. Чим частіше будем ставать на коліна і просити миру у росії тим частіше похоронки будуть приходити в українські родини.
В якісь мірі пан Зе винен в сьогоднішній втраті 3-х військовослужбовців.