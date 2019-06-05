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Все про:Гриценко Анатолій (276) Зеленський (1579) мінські угоди (1544)

 Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко

Ексміністр оборони, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко вважає, що поки Путін не припинить загострення ситуації на Донбасі, президенту Володимиру Зеленському не варто починати будь-якої розмови в межах Мінського процесу.

Про це політик написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В той самий день і час, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, ворог на фронті навпаки - посилив вогонь, з усіх видів зброї: гарматна артилерія, міномети, ПТРК, БМП, гранатомети, крупнокаліберні кулемети... За першу добу закордонного візиту Зеленського - троє загиблих і троє поранених наших солдат!" - зазначив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів

Унаслідок такого загострення він вважає, що Зеленському потрібно взяти паузу і зосередиться на зміцненні українських військ на Донбасі.

"Зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України - доки Путін не зупинить вогонь на фронті! До того часу - сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно - на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна", - зазначив ексміністр оборони.

Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.

Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130643
 
   
 Топ коментарі
 
Ну если коротко. то ДУМАЙ-ТЕ!!!! Блин перед тем как в Брюселях открывать рот, молоть околесицу, не подготовлым выходить на брифинг с Генсеком НАТО!!!!
Думайте Володя!!! Думайте!!!
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Порохобот, почему великий пецька не смог за 5 лет решить конфликт, как обещал?
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Так у нас теперь гавнокомандующий !!
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Знов свинарник рохкає?
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так прекращай рохкать, а со свинарника тебе пока рано выходить
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Надо просто перестать стрелять, сказал Петя Мародер и сдал крым, дамбас, Дебальцево и Илловайск без боя.
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А ещё "Петя Мародёр" сдал в 1812 году Москву Наполеону. Порт Артур в 1905 году японцам, напал на Перл Харбор в 1941...
Крим сдал Сиси Турчин по истеричной команде Зубожілої не стрелять...
Бочку смолы в аду Порошенко конечно заслужил, но зачем же ему приписывать то к чему он не имеет никакого отношения?!
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Порохобот, почему великий пецька не смог за 5 лет решить конфликт, как обещал?
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А почему Израиль не может решить десятки лет замороженный конфликт, который также поддерживается **********?
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лайфхак как стать начальником областного штаба Гражданской позиции Гриценко:

1) нужно быть депутатом от БПП
2) нужно быть членом фракции БПП
3) нужно дружить со всеми активными порохолизами области (включая Виника, который обливал грязью Гриценко)
4) нужно самому во время президентских выборов под.ё.бывать сторонников Гриценко "разворованной армией", "подкаблучником" и т.п.
5) быстро переобуться и подчистить фейсбукМоя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3889
Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5291
не благодарите.

в Херсонской области у депутата от БПП Линецкого именно так и проканало.
а Вы говорите, что Гриценко против Порошенко Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3889
Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9411
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Грыць взял паузу с 14 года, военный херов.
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Ну если коротко. то ДУМАЙ-ТЕ!!!! Блин перед тем как в Брюселях открывать рот, молоть околесицу, не подготовлым выходить на брифинг с Генсеком НАТО!!!!
Думайте Володя!!! Думайте!!!
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Чурбак, з якого папа Карло Бєня вистругав Буратіну думати на здатен.
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Тебе з розумнішого вистругали ,то чому не президент?
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Чувак не рАШШитал, что в жизни не так как в кино и на сЦЄнЄ...
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Слава Богу,что Гриценко не выбрали президентом.
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Гриценко прав. Никакой спешки не должно быть. Ничего не произошло, чтобы говорило о том, что Московия готова к переговорам.
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Ну если коротко. то ДУМАЙ-ТЕ!!!! Блин перед тем как в Брюселях открывать рот, молоть околесицу, не подготовлым выходить на брифинг с Генсеком НАТО!!!!
Думайте Володя!!! Думайте!!!
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Я в корне с этим не согласен.Нужно команду Кремлёвского ублюдка вывернуть на изнанку и показать лохам орды из-за кого страдает народ Донбасса.Война -она не только горячая в Донбассе,но и в Орде за умы здравомыслящих лаптей.Гибридная война в Фейбуке,Твиттере на международной арене. У орды танков больше,армия больше,поэтому надо действовать сообща с Европой и США.А Орда всем ,кроме маргиналов, изрядно надоела.Поэтому надо действовать на всех фронтах успешно.
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Если раньше каждый второй коммент был про хряка и какой он гад и вор. Сейчас это Зеленский.
Ничего не изменилось, месные из секты 24+ переоделись и дальше тролить.
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Хе....
Гриценко же топил из за всех сил за Зе.....
но тут начал дистанцироваться....
Понял, что это чучело долго не продержится....., и он под замес попасть может...
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В этой многлетней паузе уже тысячи молодых украинцев погибли! Мало???
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Не Труханов с Кернесом должны по Украине скакать, а на зону их, сепаров вонючих! Подломить таможню, налоговую, олигархов и наполнить бюджет. Создать войска территориальной обороны, как в Израиле, и пошел этот Путин нахер. Лугандон приморозить, прекратить сообщение и выплату пенсий. Вести себя более нагло и агресивно, нехер сцать, они сами, в Мацкве, сцутся.
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Лукьянов вернулся в Украину - организатор лугандонского мятежа. Так, Вова, не пойдет. Нахет мы тада тебя выбрали?
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А что на него было за 5 лет заведено уголовное дело? Или его заочно осудили? Да и причем тут Вова если етим должна заниматься прокуратура и суды которые сейчас пока что принадлежат Барыге?
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Действительно...........при чем тут Зе-беня? Кроме того, что вся прибывающая кодла при Порошенко носа не совала в Украину
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Так нехер яйки чесать. Власть нужно брать, а не сопли жевать.
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Гриценко корчить з себе тактика.Спочатку потрібно було зрозуміти СТРАТЕГІЮ ПОРОШЕНКА.Ви з напівдурнем ЗЄ наламаєте дров.
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Переговори з ворогом в будь-якому випадку потрібні! Тільки такі переговори, щоб ворог в позі стояв! а тут - сам зебіл готовий в позу zю...
Короче: головні переговори повинні бути в нормандському та вищих форматах. А в мінському - лише на умовах, які зформулбвані ще командою Порошенка!
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Пауза в разгроме армии воровитым полковником очень нам дорого стоила..
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нда, Зеля.
Это тебе не х*ем по роялю на сцене-- тут думать надо.... и принимать решения и нести за них ответственность.
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Если у тебя нет козырей в рукаве не садись играть, особенно если твои противники шулеры. Смысл вообще ездить в тот Минск. Сколько говорили что пора менять и формат и место переговоров. Да и переговариваться нам с окупантами неочем.
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"Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте! К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействии с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина"

Напрашивается вопрос..............А что из перечисленного не делалось? Не ты ли за всё это исходил на слюну последние годы?
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і не тільки він.
Але тепер їм всім (включно з зебільними) влом визнати вірність стратегії Порошенка у цій війні.
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Бггг) зелибобы, после вчера, такие обосратые -песня))))
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Самый трусливый полковник в мире дасет советы....
Чучело, научи лучше свою жену борщ варить. Моя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6677
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Гриценко підтримую на 1000%.
Чоловік каже діло. Чим частіше будем ставать на коліна і просити миру у росії тим частіше похоронки будуть приходити в українські родини.
В якісь мірі пан Зе винен в сьогоднішній втраті 3-х військовослужбовців.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМоя порада Зеленському перед Мінськом - зупинитися і взяти паузу, - Гриценко
 
 
 
 
 
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