 Поліцейського, який напідпитку скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві, засуджено до трьох років, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.
"За результатами досудового розслідування проведеного слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, Солом`янський районний суд міста Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, скоєний двома особами.
Відомо, що один із нападників – сержант поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", - сказано в повідомленні.
Правоохоронця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Він засуджений до трьох років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіції протягом трьох років.
"Досудовим розслідуванням встановлено, 20 грудня 2018 року близько 18:00 у сквері "Героїв Севастополя" біля ліцею "Престиж" у місті Києві поліцейський зупинив малолітню дитину, утримуючи за рюкзак.
Погрожуючи насильством та застосуванням ножа, правоохоронець змушував віддати йому мобільний телефон. Отримавши відмову, засуджений штовхнув дитину, після чого вона впала. Правоохоронець повторно висловив вимогу, притиснувши ножа до обличчя дівчинки, і забрав мобільний телефон, вартість якого становить близько двох тисяч гривень. Під час здійснення злочину правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння", - сказано в повідомленні.
Пока у нас будет такое уголовное право - преступность будет неискоренима.
"служить и защищать"?
а тепер для тих, хто не юрист: приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами...
Якщо ЦН не помилився, то це ч.2 ст.187 покарання - позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Значить вивели одного і зробили свідком.
Навіть за таких обставин санкція по ч.1 ст.187 - позбавленням волі на строк від трьох до семи років! Дали по мінімуму, це при наявності 2-х обтяжуючих обставин: у стані сп'яніння та відносно малолітньої особи...
Давай розділяти мухи і котлети...
І давай не забувати ще одну річ: робота слідака - там також не медом намазано (якщо він, звісно, чесний). Там по-своєму важкр... Ця робота потребує відповідної кваліфікації... А в ДБР - там не те що нова структура; там нові кадри, прямо з університету; зачасту без відповідного досвіду...
І наступне. Сподіваюсь, ніхто з притомних тут не буде оспорювати істину, висловлену нардепом Карапунцовим (від Удару), що портновський процесуальний кодекс при його застосуванні в суді захищає не інтереси постраждалої особи, а в першу чергу підсудної особи?
\\\\\\\без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет. Источник: https://censor.net.ua/n3130641\\\\
никогда этого не понимал. это что за дикость то?
ну х з ним - але тоді 3 роки на "чорній" зоні....