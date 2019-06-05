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Все про:діти (1548) Київ (6128) напад (622) ДБР (284)

 Поліцейського, який напідпитку скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві, засуджено до трьох років, - ДБР

Поліцейського, який у грудні минулого року напав із ножем на 12-річну дівчинку в сквері "Героїв Севастополя" біля ліцею "Престиж" у Києві і відібрав у неї телефон, засудили до трьох років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"За результатами досудового розслідування проведеного слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, Солом`янський районний суд міста Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, скоєний двома особами.

Відомо, що один із нападників – сержант поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Він засуджений до трьох років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіції протягом трьох років.

"Досудовим розслідуванням встановлено, 20 грудня 2018 року близько 18:00 у сквері "Героїв Севастополя" біля ліцею "Престиж" у місті Києві поліцейський зупинив малолітню дитину, утримуючи за рюкзак.

Погрожуючи насильством та застосуванням ножа, правоохоронець змушував віддати йому мобільний телефон. Отримавши відмову, засуджений штовхнув дитину, після чого вона впала. Правоохоронець повторно висловив вимогу, притиснувши ножа до обличчя дівчинки, і забрав мобільний телефон, вартість якого становить близько двох тисяч гривень. Під час здійснення злочину правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130641
 
 
 Топ коментарі
 
Нормально,за кражу мешка картошки больше дают ,ну и твари ..
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Покидьки, ви чим пишаєтесь? зарішали справу і герої?
а тепер для тих, хто не юрист: приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами...
Якщо ЦН не помилився, то це ч.2 ст.187 покарання - позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Значить вивели одного і зробили свідком.
Навіть за таких обставин санкція по ч.1 ст.187 - позбавленням волі на строк від трьох до семи років! Дали по мінімуму, це при наявності 2-х обтяжуючих обставин: у стані сп'яніння та відносно малолітньої особи...
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Так там же до 7 лет тюрьмы. Караул...
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Минималку за разбой дали... там от 3-х до 7-ми, это если один. Если был второй, то там уже групповушка и старт с 7-ми. Как дали 3 если групповой разбой не пойму, может участие второго не было доказано... Хорошо что дали. Это добрый знак. Поліцейського, який напідпитку скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві, засуджено до трьох років, - ДБР - Цензор.НЕТ 8555
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Повезло девочкам, что не расчленили Мальчику Кириллу повезло меньше, после встречи с маньяками
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Засудили? Та ні, погані реформи, ДБР Труби погано розслідує, Юга Луценко поганий плокулол... треба було розстріляти... всіх-всіх-всіх.
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Нормально,за кражу мешка картошки больше дают ,ну и твари ..
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Це таке покарання неначе б то дівчинка на нього напала. Свинарська реформована плокулатула і продажний суд. ГАНЬБА. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 7615
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"...без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет..." - а через три года снова вернется. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 3541

Пока у нас будет такое уголовное право - преступность будет неискоренима. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 7397
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какой там у них типа девиз?
"служить и защищать"?

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...без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение трех лет Источник: https://censor.net.ua/n3130641 А через 3 роки можна знову прийти на роботу до ментовської імперії Собакова.
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через суд голосеевский уже в октябре пойдет работать
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Покидьки, ви чим пишаєтесь? зарішали справу і герої?
а тепер для тих, хто не юрист: приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами...
Якщо ЦН не помилився, то це ч.2 ст.187 покарання - позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Значить вивели одного і зробили свідком.
Навіть за таких обставин санкція по ч.1 ст.187 - позбавленням волі на строк від трьох до семи років! Дали по мінімуму, це при наявності 2-х обтяжуючих обставин: у стані сп'яніння та відносно малолітньої особи...
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Давай так: кримінальну справу следаки не спустили, до суду довели. А те, що судді продажні - а кого з нас це дивує?
Давай розділяти мухи і котлети...
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Довели, але у якому вигляді?? Вивівши другого у якості свідка та всі обтяжуючі фактори замовчавши?
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з якою кваліфікацією вони її довели? по ч.1? Якщо по другій, прокурор за неї боровся, а суд сам змінив кваліфікацію, тоді так. Але з статей ЦН про такі "дрібниці" ми ніколи не дізнаємось...
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Подивимось, можливо по наявності апеляцій прокуратури дізнаємось. Да, там все незрозуміло, мутно - але суд все ж таки відбувся!
І давай не забувати ще одну річ: робота слідака - там також не медом намазано (якщо він, звісно, чесний). Там по-своєму важкр... Ця робота потребує відповідної кваліфікації... А в ДБР - там не те що нова структура; там нові кадри, прямо з університету; зачасту без відповідного досвіду...
І наступне. Сподіваюсь, ніхто з притомних тут не буде оспорювати істину, висловлену нардепом Карапунцовим (від Удару), що портновський процесуальний кодекс при його застосуванні в суді захищає не інтереси постраждалої особи, а в першу чергу підсудної особи?
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а дядь Вася бы сел надолго. а мент на зоне для своих поднаберется опыта и дальше будет грабить так чтобы не поймали)

\\\\\\\без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет. Источник: https://censor.net.ua/n3130641\\\\

никогда этого не понимал. это что за дикость то?
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Это побуждение трудоустроить подлеца после трех лет, иначе не получилось бы вернуть на работу, отмазки что уже можно принимать назад ведь небыло бы.
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3 роки за розбій?"копом"?
ну х з ним - але тоді 3 роки на "чорній" зоні....
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Деканоидзе и Згуладзе набрали отборных "копов". Начальник, Зозу, с 9.00, на стакане сидит, а подчиненные разбоями занимаются, в перерывах между ДТП на "Примусах".
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ДА ОНИ, ЧТО С ДУБА УПАЛИ - ЗА УГРОЗУ ЖИЗНИ МАЛОЛЕТНЕЙ, РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ И ЕЩЁ УЧАСТНИК РАБОТНИК ПОЛИЦИИ, И ТРИ ГОДА - НУ ПРОСТО НЕТ СЛОВ. ВОТ ВАМ ПОРОШЕНКОВСКАЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ВСЯ НА ЛИЦО.
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ДА ХОЧУ ДОБАВИТЬ ПРОСТО НЕ УДЕРЖАЛАСЬ, А ЕСЛИ БЫ ТАКИЕ УРОДЫ НА ПАЛИ НА ДЕТЕЙ СУДЬИ - ТО КАКОЙ БЫ ТОГДА БЫЛ ПРИГОВОР????
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87% резонансных преступлениий совершает "доблестная"полиция.Это киздец товарищи.
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три года за разбой??? так там жеж с отягощающими, или алкашка уже не отягчающее? плюс действующий сотрудник, м да
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А как-же судебная реформа , о которой отчитался Петр Алексеевич ? Или я что-то пропустил ? А , это Зеленский уже замутил за две недели , что президент ! Это его плоды работы .Импичмент давай ,Петра на царство возвращай .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейського, який напідпитку скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві, засуджено до трьох років, - ДБР
 
 
 
 
 
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