 Партія "Слуга народу" отримала 3544 заявки від охочих стати депутатами по мажоритарних округах, 1/3 відмовили через "розбіжність цінностей"

Про це повідомили в прес-службі "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сайті політичної партії "Слуга народу" завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3544 особи", - йдеться в повідомленні.

За словами голови партії Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів у кандидати в депутати будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня, сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

"Це доволі серйозний конкурс. Одного "я хочу бути депутатом" замало. Насамперед ми долучаємо до діяльності в нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не лише внутрішньою службою безпеки, але й фахівцями HR-агентств", – заявив Разумков.

Так, нині відмову отримали 1 тис. 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку, сказав Разумков, заявивши, що цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови "Слуги народу", після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського

Водночас на сайті партії триває реєстрація охочих долучитися до діяльності "Слуги народу". Свою кандидатуру можна запропонувати у розділах "Волонтер у штаб", "Член комісії або спостерігач" і "Політичний діяч у майбутньому". За даними прес-служби, загалом станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 тисяч осіб, які виявили бажання долучитися до команди "Слуги народу".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.