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Все про:Разумков Дмитро (63) Слуга народу (25)

 Партія "Слуга народу" отримала 3544 заявки від охочих стати депутатами по мажоритарних округах, 1/3 відмовили через "розбіжність цінностей"

На сайті партії "Слуга народу" завершилася реєстрація охочих стати кандидатами в депутати Верховної Ради від політсили по мажоритарних округах. 1265 осіб отримали відмову, резюме решти перевіряють.

Про це повідомили в прес-службі "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сайті політичної партії "Слуга народу" завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3544 особи", - йдеться в повідомленні.

За словами голови партії Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів у кандидати в депутати будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня, сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

"Це доволі серйозний конкурс. Одного "я хочу бути депутатом" замало. Насамперед ми долучаємо до діяльності в нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не лише внутрішньою службою безпеки, але й фахівцями HR-агентств", – заявив Разумков.

Так, нині відмову отримали 1 тис. 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку, сказав Разумков, заявивши, що цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови "Слуги народу", після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для участі партії "Слуга народу" в позачергових виборах до парламенту немає юридичних обмежень, - команда Зеленського

Водночас на сайті партії триває реєстрація охочих долучитися до діяльності "Слуги народу". Свою кандидатуру можна запропонувати у розділах "Волонтер у штаб", "Член комісії або спостерігач" і "Політичний діяч у майбутньому". За даними прес-служби, загалом станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 тисяч осіб, які виявили бажання долучитися до команди "Слуги народу".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130640
 
 
 Топ коментарі
 
Цінності співпали лише з тими, хто був у ПР.
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1/3 это те которые не смогли с первого раза членом по клавишам рояля попасть...остальные проверяются.... Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 4535
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>>>из-за "несовпадения ценностей"
несогласны служить верой и правдой коломойскому
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О какой вере и правде может идти речь "в мире чистогана и наживы"?
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Можна подумати що Янучар був холуйом у Ахмєтова. Не потрібно користуватися Пєтровим шаблоном і недооцінювати Зє. Він набиратиме команду віддано особисто ЙОМУ.
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не. не так. ЦЕННОСТЕЙ ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО (наверное)...
У на же и в этой раде "ОТ НАРОДА" кто?
1. КОЗАК ГАВРИЛЮК. "ЗАСЛУГИ": ОГОЛИЛ "ХОЗЯЙСТВО С ПРИЧАНАДАЛАМИ" НА ВСЮ СТРАНУ. СТРАДАЛ...НА МОРОЗЕ.
2. "ГАДЯ". "ЗАСЛУГИ": БУДУЧИ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ВОЕННЫМ, ЗАБЛУКАЛА...И ПОПАЛА В ПЛЕН...НО ГЕРОИЧЕСКИ(!) ПОСЫЛАЛА ВСЕХ НА Х.У.Й. почти 700 ДНЕЙ И НОЧЕЙ! ЗА ОДНО ПОЛУЧИЛА И ЗВАНИЕ "ГЕРОЯ УКРАИНЫ" (чи можэ ЗА ДВА? НО ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИЗОШЛО ПОТОМ В УКРАИНЕ...ТАК "ДВАЖДЫ ГЕРОЯ" - НЭ ДАЛЫ...)
3. ЭГОР СОБОЛЕВ. ЗАСЛУГИ: НАСТИЛЬКЫ БИДНА ЛЮДЫНА, ЩО ВСИМ ЗАПАМЯТАВСЯ ЗАКУТАНЫМ У ПРАПОР (мабуть всэ зняв из сэбэ зарады людэй!)...
...
66. КОМАНДЫРЫ БАТАЛЬОНИВ, НИХТО НЭ ПОНЯВ ДЭ ВОНЫ ВЗЯЛЫСЬ ....Й, ИМОВИРНО, САМЭ ТАК ВОНЫ И ЗНЫКНУТЬ..."ВЫКОНАВШЫ ЗАВДАННЯ"....СПРАВЖНИ ВИЙСЬКОВИ! ПРОФЭССИОНАЛЫ!
...
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Цінності співпали лише з тими, хто був у ПР.
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Скоро расставят по округам и можно будет обсасывать косточки кандидатам.А пока- гадание на кофейной гуще.Новая ВРУ- новые приоритеты.Дорогу молодым!!!
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Це вже відомо. Хто такі Портнов і Богдан?
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співчуваю. але ти вже можешь перестати жерти паРошен, можливо відпустить.
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1/3 это те которые не смогли с первого раза членом по клавишам рояля попасть...остальные проверяются.... Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 4535
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Оооо, а вот и кровосиси налетели, желающие проскочить в депутаты на горбу популярности блаЗЕня.
Наверноя, ярые "борцуны з корррррупцией"?

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бОРЦУНИ ДОВГИХ 5 РОКІВ БОРОЛИСЯ З КОРУПЦІЄЮ, І В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ОЧОЛИЛИ.
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Без проблем.
Ведь новый член ЗЕ-команды, честный, не подкупный и профессиональный Аваков их обязательно поймает и посадит!
Ведь так, зе-бил?

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Після того, як його п*яні підлеглі ще когось вб*ють
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Все это массовка( статисты) для 95 квартала. Депутатами станут те, кто должен ими стать и без этой регистрации. Хотелось бы ошибиться.
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Видимо, измеряли качество ценностей - их количеством.
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А ты разве не хочешь знать, из кого будет состоять НОВАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ Верховная Рада?
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Думаю с этих желающих не попадет ни один, это так для рекламы.
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Прес секретарь и вся команда ЗЕ будут продвигать свою команду кандидатов во ВРУ.А перед этим будет программа ЗЕ для будущей ВРУ.
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Програму можна взяти стару, яку розробляли у ПР.
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У нас в округе бывший БПП потом Батькивщина резко позеленел - на бигмордах из года в год одно лицо, только фон меняется. Думаю, что ценности совпали - успешный, молодой и самое главное - богатый.
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Я тоже хочу в депутаты! Скажите пожалуйста Слуги Народа, в какую сумму обходятся ценности?
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якщо б хотіли нових лиць - брали б "по конкурсу" в список, де є дійсно шанс пройти...
а на "окрузі" треба мати крім "титулки" (від слуги народу") ще "наповнення" (декількасот тисяч баксів, своїх, ібо навряд чи "скинуться" для "нового лиця")
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" задействованы в коррупционных схемах " (с)
на кшталт сплати податків у Кіпрі м.Нікосія ?
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Конкурсуй, не конкурсуй, все равно отберут какую надо мендель.
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Ого, сколько зебилоидов прётся к корыту... Партія "Слуга народу" отримала 3544 заявки від охочих стати депутатами по мажоритарних округах, 1/3 відмовили через "розбіжність цінностей" - Цензор.НЕТ 1631
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главная ценность-лабать членом по клавишам
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Ну і яка буде відповідальність новоспеченої "партії" за майже випадкових кандидатів у депутани? Така сама, яка була у такої самій персоніфіковано-віртуальній "партії" БПП - тобто НІЯКОЇ. Навіщо потрібен "біг по граблях"? Це ж або повний ідіотизм, або профанація принципів побудови не тільки партії, а й усьго майбутнього парламенту. У Зеленського цього не розуміють? Прикро.
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Клоун новые лица на улице набирает... капец.. дожились... Красиво написал, не убийца - добро пожаловать в партию...
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У самих-то какие ценности? "А судьи кто?"
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Депутат - слуга народа", это выражение нам всем очень хорошо знакомо. Но откуда оно взялось?
А взялось оно из речи товарища Сталина. В декабре 1937 года Иосифа Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза
11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы.
Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
Сталин также заявил, что избиратели имеют право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа". В таком случае, подчеркивал оратор, избиратели 3-я полное право потребовать новых выборов и выбрать другого "слугу".
Правда, трудно припомнить, чтобы советом товарища Сталина впоследствии хоть раз воспользовались.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Слуга народу" отримала 3544 заявки від охочих стати депутатами по мажоритарних округах, 1/3 відмовили через "розбіжність цінностей"
 
 
 
 
 
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