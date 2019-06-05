 Партія "Слуга народу" отримала 3544 заявки від охочих стати депутатами по мажоритарних округах, 1/3 відмовили через "розбіжність цінностей"

Про це повідомили в прес-службі "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сайті політичної партії "Слуга народу" завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3544 особи", - йдеться в повідомленні.
За словами голови партії Дмитра Разумкова, всі резюме з матеріалами від претендентів у кандидати в депутати будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня, сказав він.
"Це доволі серйозний конкурс. Одного "я хочу бути депутатом" замало. Насамперед ми долучаємо до діяльності в нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не лише внутрішньою службою безпеки, але й фахівцями HR-агентств", – заявив Разумков.
Так, нині відмову отримали 1 тис. 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку, сказав Разумков, заявивши, що цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови "Слуги народу", після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах.
Водночас на сайті партії триває реєстрація охочих долучитися до діяльності "Слуги народу". Свою кандидатуру можна запропонувати у розділах "Волонтер у штаб", "Член комісії або спостерігач" і "Політичний діяч у майбутньому". За даними прес-служби, загалом станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося понад 30 тисяч осіб, які виявили бажання долучитися до команди "Слуги народу".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Слуга народу" 29 травня оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради.
Подати заявку пропонували за допомогою офіційного сайту політсили. Охочі стати кандидатами в депутати мали, зокрема, заповнити анкету, надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.
несогласны служить верой и правдой коломойскому
У на же и в этой раде "ОТ НАРОДА" кто?
1. КОЗАК ГАВРИЛЮК. "ЗАСЛУГИ": ОГОЛИЛ "ХОЗЯЙСТВО С ПРИЧАНАДАЛАМИ" НА ВСЮ СТРАНУ. СТРАДАЛ...НА МОРОЗЕ.
2. "ГАДЯ". "ЗАСЛУГИ": БУДУЧИ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ВОЕННЫМ, ЗАБЛУКАЛА...И ПОПАЛА В ПЛЕН...НО ГЕРОИЧЕСКИ(!) ПОСЫЛАЛА ВСЕХ НА Х.У.Й. почти 700 ДНЕЙ И НОЧЕЙ! ЗА ОДНО ПОЛУЧИЛА И ЗВАНИЕ "ГЕРОЯ УКРАИНЫ" (чи можэ ЗА ДВА? НО ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИЗОШЛО ПОТОМ В УКРАИНЕ...ТАК "ДВАЖДЫ ГЕРОЯ" - НЭ ДАЛЫ...)
3. ЭГОР СОБОЛЕВ. ЗАСЛУГИ: НАСТИЛЬКЫ БИДНА ЛЮДЫНА, ЩО ВСИМ ЗАПАМЯТАВСЯ ЗАКУТАНЫМ У ПРАПОР (мабуть всэ зняв из сэбэ зарады людэй!)...
...
66. КОМАНДЫРЫ БАТАЛЬОНИВ, НИХТО НЭ ПОНЯВ ДЭ ВОНЫ ВЗЯЛЫСЬ ....Й, ИМОВИРНО, САМЭ ТАК ВОНЫ И ЗНЫКНУТЬ..."ВЫКОНАВШЫ ЗАВДАННЯ"....СПРАВЖНИ ВИЙСЬКОВИ! ПРОФЭССИОНАЛЫ!
...
Наверноя, ярые "борцуны з корррррупцией"?
Ведь новый член ЗЕ-команды, честный, не подкупный и профессиональный Аваков их обязательно поймает и посадит!
Ведь так, зе-бил?
а на "окрузі" треба мати крім "титулки" (від слуги народу") ще "наповнення" (декількасот тисяч баксів, своїх, ібо навряд чи "скинуться" для "нового лиця")
на кшталт сплати податків у Кіпрі м.Нікосія ?
А взялось оно из речи товарища Сталина. В декабре 1937 года Иосифа Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза
11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы.
Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
Сталин также заявил, что избиратели имеют право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа". В таком случае, подчеркивал оратор, избиратели 3-я полное право потребовать новых выборов и выбрать другого "слугу".
Правда, трудно припомнить, чтобы советом товарища Сталина впоследствии хоть раз воспользовались.