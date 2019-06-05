 Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав нардеп (НФ), член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У ПАРЄ ми тримали курс на збереження санкцій проти Росії, але зараз тривожні звістки доходять із виконавчої гілки влади Ради Європи. Звідти лунають пропозиції зняти санкції з Росії і повернути РФ у ПАРЄ. Наступна сесія буде дуже важкою. Я вдячний своїм колегам, а серед них є і мажоритарники, які не витрачають весь час на передвиборчі перегони, а долучаються до боротьби за інтереси України в Раді Європи. Сьогодні всім нам важливо консолідуватися і отримати підтримку уряду і президента", - заявив парламентарій.
За його словами, візит президента Володимира Зеленського та заява за результатами переговорів - це сигнал усім, зокрема й Раді Європи, що Україна не зверне з євроатлантичного курсу, і це велика підтримка українським делегатам у ПАРЄ.
"Завдання цієї поїздки - демонстрація, що Зеленський, його команда і Україна залишаються на курсі до НАТО і ЄС, і не будуть з цього курсу звертати. Російська пропаганда запускала тезу про багатовекторність, кращі відносини з Росією із "чистого аркуша". Я вітаю, що ми залишаємося на євроатлантичному курсі, і суспільство контролюватиме, щоб не було відступу від цього курсу", - заявив нардеп.
Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.
Rikard Jozwiak @RikardJozwiak
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?
Вже англійською навчився копіпастити!
"-эээ... Генштаба будет работать.
-ээээ... Генштаба будет работать как надо
-ээээ... вы хотите что бы я ещё что-то сказал?
-эээ.... в Станице мост построим, с Генштаба будем строить. Скорые будут ездить и социальная помощь.
-эээ... я все
С*ка, ведь удача знала что так будет и повернула реванш в сторону минских договоренностей:
-эээ... обмен, прекращение огня и ещё много пунктов...
С*ки ,вы, те кто его туда снаряжал.
Ну ведь есть в России Безруков, у нас что нет своего ?
Ну что не было низенького и умненького ? У всех есть, а мы все на импровизации
@обаный стыд покрыл весь интернет по всему миру, а пол ФБ обсуждает что одели хоть правильно, но и тут удача на шпагате-пуговка, пуговка то не застегнута ...
Я более чем уверенн, что на бис номер - «Апоржать» теперь всегда будут звать нашего Шестого, Европа жги, мы уже догораем ....
И да, в шпагате мы так и не смогли п*сечку кверху поддать, и тут удача повисла тухлым шнурком.
А тебе, Шестой, уже показали где выход."(с)
А по сигналам . это сигнал что Украина избрала идиота!!!!! Я ни чего не придумываю!!! Просто смотрите сами!!! Просто ДУМАЙТЕ!!!!
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html
Это ГАНЬБА!!! И ПОЗОР!!!
Боже, храни Украину!
Так стыдно за страну еще не было.
https://twitter.com/U_J_RE/status/1135929862122856448
- Иии, ааа, иии, аааа, иии, я не можу вам все сказати, але, иии, ааа.... Ми *********** наші иии, наші аааа, кхм, да!
Когда с трибуны в Брюсселе президент страны мекает про мостик в ст.Луганская.
Людей совсем что ли за дебилов держат.
В том то и дело, что весь мир ржет над 73%
Льоня, а що, пропозицій стосовно референдуму по шляху на євроатлантичному курсі - ти не побачив?