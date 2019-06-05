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Все про:Зеленський (1579) ПАРЄ (439) Росія (17350) Ємець (71)

 Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець

Заява Володимира Зеленського в Брюсселі свідчить про те, що євроатлантичний курс України не зміниться. Це важлива підтримка для українських делегатів у ПАРЄ, які борються за збереження санкцій проти Росії.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав нардеп (НФ), член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У ПАРЄ ми тримали курс на збереження санкцій проти Росії, але зараз тривожні звістки доходять із виконавчої гілки влади Ради Європи. Звідти лунають пропозиції зняти санкції з Росії і повернути РФ у ПАРЄ. Наступна сесія буде дуже важкою. Я вдячний своїм колегам, а серед них є і мажоритарники, які не витрачають весь час на передвиборчі перегони, а долучаються до боротьби за інтереси України в Раді Європи. Сьогодні всім нам важливо консолідуватися і отримати підтримку уряду і президента", - заявив парламентарій.

За його словами, візит президента Володимира Зеленського та заява за результатами переговорів - це сигнал усім, зокрема й Раді Європи, що Україна не зверне з євроатлантичного курсу, і це велика підтримка українським делегатам у ПАРЄ.

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"Завдання цієї поїздки - демонстрація, що Зеленський, його команда і Україна залишаються на курсі до НАТО і ЄС, і не будуть з цього курсу звертати. Російська пропаганда запускала тезу про багатовекторність, кращі відносини з Росією із "чистого аркуша". Я вітаю, що ми залишаємося на євроатлантичному курсі, і суспільство контролюватиме, щоб не було відступу від цього курсу", - заявив нардеп.

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130638
 
 
 Топ коментарі
 
Прямо ЕС послушались Зедебила.
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Поездка Зе-бени в Брюссель - это момент когда ему указали место в большой политике.....
Так стыдно за страну еще не было.
Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 5363
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Поездка Зеленского в Брюссель – это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец - Цензор.НЕТ 9425

Rikard Jozwiak @RikardJozwiak


interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?
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Шура, ти робиш успіхи.
Вже англійською навчився копіпастити!
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Флуд від вас. Я знаю, що вас звати Абрам. Прощавай, Абраша.
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ничего удивительно, что Совет Европы - посмотрев и поржав над вовой-шаурмой, хочет вернуть рашку в ПАСЕ...
"-эээ... Генштаба будет работать.
-ээээ... Генштаба будет работать как надо
-ээээ... вы хотите что бы я ещё что-то сказал?
-эээ.... в Станице мост построим, с Генштаба будем строить. Скорые будут ездить и социальная помощь.
-эээ... я все
С*ка, ведь удача знала что так будет и повернула реванш в сторону минских договоренностей:
-эээ... обмен, прекращение огня и ещё много пунктов...
С*ки ,вы, те кто его туда снаряжал.
Ну ведь есть в России Безруков, у нас что нет своего ?
Ну что не было низенького и умненького ? У всех есть, а мы все на импровизации
@обаный стыд покрыл весь интернет по всему миру, а пол ФБ обсуждает что одели хоть правильно, но и тут удача на шпагате-пуговка, пуговка то не застегнута ...
Я более чем уверенн, что на бис номер - «Апоржать» теперь всегда будут звать нашего Шестого, Европа жги, мы уже догораем ....
И да, в шпагате мы так и не смогли п*сечку кверху поддать, и тут удача повисла тухлым шнурком.
А тебе, Шестой, уже показали где выход."(с)

Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 2374
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либо мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО на пост президента, либо 73% кремлевских подстилок отдаст нас на растерзание *****!!!
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Емец!!!! Хватит палить за Зе-команду!!!! Хватит быть в другом лагере и во всю защищать Зе-ЧМО!!!! Определись!!!
А по сигналам . это сигнал что Украина избрала идиота!!!!! Я ни чего не придумываю!!! Просто смотрите сами!!! Просто ДУМАЙТЕ!!!!
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

Это ГАНЬБА!!! И ПОЗОР!!!
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во, блин, так оно еще и полуграмотное......

Боже, храни Украину!
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Поездка Зе-бени в Брюссель - это момент когда ему указали место в большой политике.....
Так стыдно за страну еще не было.
Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 5363
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Жуть в том, что это на Радио Свобода. Не удивлюсь, если тот же Charlie Hebdo обыграет этот кадр с виляющим хвостиком и кусочком сахара на носу.
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как противно, над зебилом весь мир уже ржет.........
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стесняюсь спитати - а коли вже будуть сміятись над Україною? Зокрема, над її 73-ма процентами...
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смеются над ним, значит и над нами......... Зебилы опозорили всех....
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і мусимо терпіти таке приниження - раз досі ще не довели лохторату (73%), що вони люмпени, які купились на беніні (і не тільки беніні) побрехеньки з чорним парашинським піаром на Порошенка...
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А что еще делать после такого выступления Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 3175 Только ржать
https://twitter.com/U_J_RE/status/1135929862122856448

- Иии, ааа, иии, аааа, иии, я не можу вам все сказати, але, иии, ааа.... Ми *********** наші иии, наші аааа, кхм, да!

Когда с трибуны в Брюсселе президент страны мекает про мостик в ст.Луганская.
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Что за дебил такую куету придумал?
Людей совсем что ли за дебилов держат.
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dd13 - "как противно, над зебилом весь мир уже ржет.........".
В том то и дело, что весь мир ржет над 73%
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Почему Россия должна вернутся в ПАСЕ???
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"Завдання цієї поїздки - демонстрація, що Зеленський, його команда і Україна залишаються на курсі до НАТО і ЄС, і не будуть з цього курсу звертати...", - заявив нардеп-єврооптиміст Леонід Ємець.

Льоня, а що, пропозицій стосовно референдуму по шляху на євроатлантичному курсі - ти не побачив?


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Если президента Украины почесать за ушком, он начинает ластиться и вилять хвостиком.

Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 6438
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Не, всё должно было быть не так.Украина должна влететь в дефолт и приползти на коленях к москалям за кредитом Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 2093
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПоїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець
 
 
 
 
 
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