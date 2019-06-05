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 Євросоюз продовжить санкції проти РФ ще на півроку, - Йозвяк

Європейська комісія 20 червня має намір продовжити дію санкцій проти Росії на шість місяців.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Економічні санкції ЄС щодо Росії мають бути продовжені Єврокомісією 20 червня на шість місяців. Дебатів з цього питання швидше за все не буде. Ініціатива додати більше людей в список санкцій за видачу російських паспортів на Донбасі проштовхується досить мляво", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова відмовитися від Мінських угод, якщо Євросоюз зніме санкції з Росії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130635
 
   
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Це перемога? А чому б недобавити нових санкцій, тим більше що старі санкції мокші здебільшого навчилися обходити.
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Слабувато, на 6 років. За 6 місяців хіба коти вилуплюються.
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а чому б не влупити санкції "до відновлення територіальної цілісності України в міжнародновизнаних кордонах"?!
чи "європейським партнерам" не дуже "вигідно"?!
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Как же так, только государственник и дипломат Петя умел договориться о продлении санкций, кроме него - безальтернативца, никто не смог бы Євросоюз продовжить санкції проти РФ ще на півроку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7251
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дипломат Петя сообщил еще до иннагурации после поездки в брюсель, шо санкции 20.06. будут продлены еще на пол года, инфу (статью об этом) можешь найти на цензоре.
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