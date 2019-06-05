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Все про:Зеленський (1579) Юнкер (117)

 Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні

Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв особисту підтримку Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, про що вони вчора жартували з Юнкером.

"Про таке чоловіче, що не можна казати. Але в нас була дуже класна зустріч", - сказав Зеленський.

Він додав, що не знає, чи дипломатично можна так казати, але Юнкер "такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

"Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку", - повідомив президент.

Учора ЗМІ повідомили, що під час зустрічі президента Єврокомісії Юнкера з президентом України Зеленським один із журналістів спитав у Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком, на що президент ЄК відповів, що тепер в нього "є новий друг".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130634
 
   
 Топ коментарі
 
нормальный мужик, классный мужик.....Блеять, речь гопника на вокзале.....Хорошо,что не чувак
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Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине - Цензор.НЕТ 6069 На фоне тебя Вовачка....умными выглядят все....даже хирург задомстанов из паРаши.....
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Может марш возглавишь 23-го?
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-Да незачем. Рояль только протрите, а то струны заржавеют.
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Кто-нибудь, объясните юноше: пиджак на стоящем/идущем мужчине должен быть застегнут.
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не чують, я учора намагалася пояснити і безрезультатно. У відповідь, як кацапи одразу про труси починають теревеніть, а потім "зачєм ві хорошего мальчіка травітє, Пєтю так нє обіжалі". Це невиліковно
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На фоне тебя Вовачка....умными выглядят все....даже хирург задомстанов из паРаши.....
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Нам в Будапеште тоже многое обещали взамен третьего в мире арсенала ядерного оружия. А тут слова, а они как вода сквозь пальцы, хоть и "приятно" но ненадолго.
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Надо говорить "классный чувак". Или прикольный.
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Бідолашна Україна. Хоча пєтух був набагато гіршим президентом.
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Дурне відправили в турне (С) Народна приказка
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зеля куда 1,4 лярда долларов из ЗВР делись ? .....ща 73% (которых уже максим 30%) налетят и начнут -" это все петя!!!!"
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Вова, запомни. МужЫки и пОцаны только в Кривом рогу и кацапстане. В Европе - господа, а в Украине - козаки
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И камеру не лизал, супер! Достойно, достойно.
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Юнкер матёрый волк, может так развести неопытного пацана, а тот ничего не поймет и будет думать шо победил
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он так и сделал. судя по всему, Зеля от лести и приятных ему слов уши развесил. А Юнкер тот еще гусь..
вот этого я и боялся от Зели и его неопытности - он СЛАБЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК...

Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.
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Офигеть! Это как бы чистота в подъезде не может решаться без участия грязного бомжа, который там иногда блюет и спит((
походу Юнкер что-то такое как и Мокрон - совкофилитик евросовковый
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"О таком мужском, о чем нельзя говорить" - это он у пуйла шуткам о бабушках и дедушках научился?
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нормальный мужик, классный мужик.....Блеять, речь гопника на вокзале.....Хорошо,что не чувак
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Быдло тащится, рейтинг зашкаливает. Как же: пацан к успеху пришел, быдлякам путь осветил. За эти ******** понты тупое быдло в рот себе ссать даёт и добавки просит.
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Sila Sahin - за это его и избрал простой нарид... - под себя...

Эти интеллигентики вшивые в галстуках, с этикетами своими сранными....- не любит таких простой нарид... Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 5436
Простому нариду нужно что бы мужик был... - что бы от него пахло саньем, потными подмышками и перегаром шмурдяка...
Что бы сопли о штаны вытирал...
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Этта точно. *****, такое впечатление складывается, что быдло в честь зеленого мыться перестало. В автобусе - не продыхнуть, с утра в кабинет гегемон заходит - полдня проветривать приходится. Ну, и уровень хамства заметно поднялся.
Вот казалось бы: ну при чем тут зеленый? Да хз, может и ни при чем, просто совпало так.
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"такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3130634

норм чувак кулі))) Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 6368
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нну тренд в спілкуванні ми вловили...нюстайл диптолк)
лишилось сказати головне, бо з нормальними чуваками й чувіхами все ясно...в цьому контексті - путін ***** буде дивитись дуже органічно)
а без путін ***** - черговий факап)
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"класний мужик" все расходимся кина не будет
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Ну чому ж, з'їздив, залишив приємне враження. А Юнкер все одно не скаже чесно, що про Зеленського думає. 100% нічого серйозного не думає.
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якою мовою вони могли спілкуватися та тим більш жартувати, якщо Зє може тільки по-кацапськи. А якщо через перекладача, то які то жарти.
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Реакцією порохоботів не здивований і задоволений.
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омг, какой он маленький глупый дурачок.. его обвели вокруг пальца!

Юнкер напомнил Европе, что Россия в три раза больше



Заподозренного в пьянстве Юнкера увезли с саммита НАТО в инвалидной коляске - фото



Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.

Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018


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А ви хотіли, щоб Зе на увесь світ проголосив, що Юнкер - редиска?
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якщо вони з ним сорта горючки обговорювали - то даремно. Печальна лошадь, я вже не кажу про Валю-стаканшу - тут з ним скоріше домовляться.
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На публіку Зе заявив те, що й мав заявити (як кажуть, чеши дідька зрідка), але в глибині душі, сподіваюся, не дуже довіряє: Юнкер той іще фрукт.
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а шо он на публику заявил - он как раз не чего и не заявил - читаем как над ним ржут в мире и не удивляемся по чему цапию возвращают в Совет Европы
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интересно сами краснорожие написали))) Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 5777
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не ворует от души и не классный муЗчинка да))) Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 7509 Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 7509
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По сравнению с тобой Зедебил конечно умный.
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На Западе главная цель расследования - недопущение повторения в будущем, а у нас - показательное наказание.
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Посмотрел комментарии по разным темам ,поделюсь впечатлением от них :- Соевошоколадные дрыщут по поводу и без повода. Соевые умерьте пыл ,в процессе поносного недержания возможно обезвоживание организма .
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Зелеботы, откройте глаза и включите мозги.
Хотя, о чем это я?...
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Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине. Но от шаурмы отказался.
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мужик - мне это слово режет глаз - и пошли мужики в поле - я бы в ухо, с левой и сразу ,не думая на автомате - да,да - знаю индеец - не но назвать лису Юнкера - мужиком )) - да уж))
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тебе ж куйло ближе ?))) и не оскорбляй индейцев,смени ник, срань рошеновская)
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немецко -французско-италянские подельники рашиста и сливалы Украины в Минске -самые класные и умные подельники рашиста и родители замороженного военного конфликта в Украине,под который предварительно отрезали часть украинской земли...
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В политике нет такого обещал, а есть только подписаны документы.
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anti-colorados
Ще не вмерла, не дождутся!

После сегодняшнего, прямо скажем, провального дебюта зе на международной арене, где вокруг нет восторженных идиотов и подхалимов, многие коллеги впали в уныние и пишут о том, что когда этот мастер эстрадного жанра устроит еще пару выступлений, перед Украиной начнут закрываться двери и так далее. В общем, по любому поводу устраивается паника, которая вгоняет в депрессию как самого такого деятеля, так и окружающих его людей.
Но на самом деле, такой расклад мог бы возникнуть до Пороха, а теперь такого не будет точно. До 2014 года у Запада не было особых оснований считать, что в Украине вообще может быть какая-то здоровая, прозападная европейская сила, но теперь - все изменилось. Безусловно неудачный выбор президента - не новость в Европе. Время от времени там избирают нечто подобное и потом - расхлебывают последствия своего выбора.
Достаточно посмотреть на то, что себе выбрали итальянцы. Экономика постепенно входит в штопор даже не потому, что выбор был сделан в пользу какой-то экстравагантной идеи, а просто итальянцы решили посмотреть, как будут рулить страной бестолковые болтуны, у которых руки выросли из ненужного места. Вот теперь они все это наблюдают собственными глазами и потихоньку до них начинает возвращаться сознание.
Дать руль страны в руки оболтусам, которые банально не понимают, что с ним делать - шаг, рискованный в принципе, но крайне эффективный в плане лечения электората, который своими глазами, карманами, а нередко и жизнями, ощущает последствия своего выбора.
Что-то подобное произошло и во Франции. В отличие от Италии, у Макрона хватило понимание того, что его обещания и намерения, которые он принес в Елисейский дворец - чушь. Но не более. Он понятия не имеет, как эффективно разрешить хотя бы один из кризисов, которые развились во время его правления. Он просто не на своем месте и старается досидеть на нем до конца каденции так, чтобы не наломать дров и не заработать срок. Но ведь его не марсиане избрали?
Да, такие избранники воспринимаются серьезными игроками как некое недоразумение или побочный эффект демократии. Все всё понимают, запасаются терпением и ждут, когда до избирателя дойдет вред его тупых ожиданий и желаний. Даже совсем оторванные глупости воспринимаются хоть и с сожалением, но с пониманием, поскольку от возможности избрать в первое кресло дурака, не застрахован никто.
Для тех же, кто упорно стоит на указанной выше «всепропальщецкой» позиции, позволю себе привести цитату из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии, датированную 4 июня 1941 года и касающуюся все той же Франции, которую Вермахт разгромил за год до этого. Рекомендую прочесть это внимательно и возможно - несколько раз:
«…Франция выражает готовность к взаимопониманию. Это не в последнюю очередь - результат наших успехов, оказывающий влияние на армию Петэна. Выразитель готовности к взаимопониманию - Дарлан (Лаваль в резерве).
Доказательства готовности к взаимопониманию: Сирия (оружие, аэродромы), автомашины. Северная Африка - с июля [для нас открыт] Дакар. Все это - при незначительных уступках с нашей стороны.
Готовность к взаимопониманию - не у всех французов. Сильное недовольство - в сухопутных войсках, даже в ВМС, и в гражданской администрации и, особенно, в среде профессиональных дипломатов. Борьба старых партийных деятелей, адвокатов и военных против идеи о том, что будущее Франции зависит от ее вклада в дело преобразования Европы, осуществляемое Германией.
Исход этой борьбы предопределить трудно, однако можно надеяться на лучшее. Тогда не исключен даже конфликт Франции с Англией. Вооруженные силы - важный политический фактор, способный оборонять Северную Африку, если этого пожелает руководство страны…»
Не правда ли, тут речь идет не просто о неудачном выборе или чем-то подобном, а о том, что Франция (на тот момент другой не было), в инициативном порядке предлагает Берлину участвовать в войне против Англии - как минимум, и предоставляет Германии всю необходимую помощь для этого.
Тем не менее, никакие двери перед Францией, по окончании войны, не закрылись. Она осталась частью Западной цивилизации (хоть и сильно окоммуниздившейся) и сейчас она - член ЕС и НАТО.
Так что у нас впереди много работы и схваток, а потому - голову надо оставлять холодной, качать бицепсы и не забывать поливать огород именно в том самом месте.https://defence-line.org/2019/06/shhe-ne-vmerla-ne-dozhdutsya/
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...классный мужик... Вова Зе, ты шалунишка
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"классный мужик.", "у бабушки дедушки" - лексикончик Народных Призидентов!
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