 Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя у відповідь на запитання, про що вони вчора жартували з Юнкером.
"Про таке чоловіче, що не можна казати. Але в нас була дуже класна зустріч", - сказав Зеленський.
Він додав, що не знає, чи дипломатично можна так казати, але Юнкер "такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".
"Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку", - повідомив президент.
Учора ЗМІ повідомили, що під час зустрічі президента Єврокомісії Юнкера з президентом України Зеленським один із журналістів спитав у Юнкера, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком, на що президент ЄК відповів, що тепер в нього "є новий друг".
Может марш возглавишь 23-го?
вот этого я и боялся от Зели и его неопытности - он СЛАБЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК...
Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.
походу Юнкер что-то такое как и Мокрон - совкофилитик евросовковый
Эти интеллигентики вшивые в галстуках, с этикетами своими сранными....- не любит таких простой нарид...
Простому нариду нужно что бы мужик был... - что бы от него пахло саньем, потными подмышками и перегаром шмурдяка...
Что бы сопли о штаны вытирал...
Вот казалось бы: ну при чем тут зеленый? Да хз, может и ни при чем, просто совпало так.
норм чувак кулі)))
лишилось сказати головне, бо з нормальними чуваками й чувіхами все ясно...в цьому контексті - путін ***** буде дивитись дуже органічно)
а без путін ***** - черговий факап)
Юнкер напомнил Европе, что Россия в три раза больше
Заподозренного в пьянстве Юнкера увезли с саммита НАТО в инвалидной коляске - фото
Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.
Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018
Хотя, о чем это я?...
Ще не вмерла, не дождутся!
После сегодняшнего, прямо скажем, провального дебюта зе на международной арене, где вокруг нет восторженных идиотов и подхалимов, многие коллеги впали в уныние и пишут о том, что когда этот мастер эстрадного жанра устроит еще пару выступлений, перед Украиной начнут закрываться двери и так далее. В общем, по любому поводу устраивается паника, которая вгоняет в депрессию как самого такого деятеля, так и окружающих его людей.
Но на самом деле, такой расклад мог бы возникнуть до Пороха, а теперь такого не будет точно. До 2014 года у Запада не было особых оснований считать, что в Украине вообще может быть какая-то здоровая, прозападная европейская сила, но теперь - все изменилось. Безусловно неудачный выбор президента - не новость в Европе. Время от времени там избирают нечто подобное и потом - расхлебывают последствия своего выбора.
Достаточно посмотреть на то, что себе выбрали итальянцы. Экономика постепенно входит в штопор даже не потому, что выбор был сделан в пользу какой-то экстравагантной идеи, а просто итальянцы решили посмотреть, как будут рулить страной бестолковые болтуны, у которых руки выросли из ненужного места. Вот теперь они все это наблюдают собственными глазами и потихоньку до них начинает возвращаться сознание.
Дать руль страны в руки оболтусам, которые банально не понимают, что с ним делать - шаг, рискованный в принципе, но крайне эффективный в плане лечения электората, который своими глазами, карманами, а нередко и жизнями, ощущает последствия своего выбора.
Что-то подобное произошло и во Франции. В отличие от Италии, у Макрона хватило понимание того, что его обещания и намерения, которые он принес в Елисейский дворец - чушь. Но не более. Он понятия не имеет, как эффективно разрешить хотя бы один из кризисов, которые развились во время его правления. Он просто не на своем месте и старается досидеть на нем до конца каденции так, чтобы не наломать дров и не заработать срок. Но ведь его не марсиане избрали?
Да, такие избранники воспринимаются серьезными игроками как некое недоразумение или побочный эффект демократии. Все всё понимают, запасаются терпением и ждут, когда до избирателя дойдет вред его тупых ожиданий и желаний. Даже совсем оторванные глупости воспринимаются хоть и с сожалением, но с пониманием, поскольку от возможности избрать в первое кресло дурака, не застрахован никто.
Для тех же, кто упорно стоит на указанной выше «всепропальщецкой» позиции, позволю себе привести цитату из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии, датированную 4 июня 1941 года и касающуюся все той же Франции, которую Вермахт разгромил за год до этого. Рекомендую прочесть это внимательно и возможно - несколько раз:
«…Франция выражает готовность к взаимопониманию. Это не в последнюю очередь - результат наших успехов, оказывающий влияние на армию Петэна. Выразитель готовности к взаимопониманию - Дарлан (Лаваль в резерве).
Доказательства готовности к взаимопониманию: Сирия (оружие, аэродромы), автомашины. Северная Африка - с июля [для нас открыт] Дакар. Все это - при незначительных уступках с нашей стороны.
Готовность к взаимопониманию - не у всех французов. Сильное недовольство - в сухопутных войсках, даже в ВМС, и в гражданской администрации и, особенно, в среде профессиональных дипломатов. Борьба старых партийных деятелей, адвокатов и военных против идеи о том, что будущее Франции зависит от ее вклада в дело преобразования Европы, осуществляемое Германией.
Исход этой борьбы предопределить трудно, однако можно надеяться на лучшее. Тогда не исключен даже конфликт Франции с Англией. Вооруженные силы - важный политический фактор, способный оборонять Северную Африку, если этого пожелает руководство страны…»
Не правда ли, тут речь идет не просто о неудачном выборе или чем-то подобном, а о том, что Франция (на тот момент другой не было), в инициативном порядке предлагает Берлину участвовать в войне против Англии - как минимум, и предоставляет Германии всю необходимую помощь для этого.
Тем не менее, никакие двери перед Францией, по окончании войны, не закрылись. Она осталась частью Западной цивилизации (хоть и сильно окоммуниздившейся) и сейчас она - член ЕС и НАТО.
Так что у нас впереди много работы и схваток, а потому - голову надо оставлять холодной, качать бицепсы и не забывать поливать огород именно в том самом месте.https://defence-line.org/2019/06/shhe-ne-vmerla-ne-dozhdutsya/