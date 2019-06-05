 Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже серйозне питання і всі будуть дуже серйозно покарані. Я впевнений, буде і політична відповідальність, і кримінальна відповідальність. Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - Ред.) неодноразово протягом цих двох днів ... Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Я хочу звернутися до всіх: будь ласка, будьте обережні, і до тих, хто виносить рішення, будь ласка, на законодавчому рівні всі мають бути дуже серйозно кримінально покарані", - сказав Зеленський.

Він ще раз висловив співчуття всім рідним загиблої дитини.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.