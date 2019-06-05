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 Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність

Винні у загибелі 5-річну дитину мають понести політичну і сувору кримінальну відповідальність.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це дуже серйозне питання і всі будуть дуже серйозно покарані. Я впевнений, буде і політична відповідальність, і кримінальна відповідальність. Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - Ред.) неодноразово протягом цих двох днів ... Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Я хочу звернутися до всіх: будь ласка, будьте обережні, і до тих, хто виносить рішення, будь ласка, на законодавчому рівні всі мають бути дуже серйозно кримінально покарані", - сказав Зеленський.

Він ще раз висловив співчуття всім рідним загиблої дитини.

Також дивіться: Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130632
 
   
 Топ коментарі
 
Кто понесет политическую ответственность?
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ніхто.
Авакоф недоторканий, йому ще вибори проводити
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ніхто.
Авакоф недоторканий, йому ще вибори проводити
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Тоді хто ж буде нести політичну відповідальність, дільничий із Переяслав-Хмельницького?
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сцыкун криворожский 2 недели у власти, а его подчиненные уже начали расстреливать детей на украине!!! только импичмент и возвращение ПОРОШЕНКО к власти способно спасти украину!!!
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Надо быть реалистами. Самое логичное и правильное, это отставка того, кто пять лет непосредственно возглавлял МВД и по долгу службы должен был заниматься реформами в полиции. И, кстати, имеет самую большую зарплату из всех министров.

Среди членов Кабмина самую большую зарплату за март получил Аваков - 119 тыс. грн, самую маленькую Супрун - 26 тыс. грн



https://censor.net.ua/news/3125132/sredi_chlenov_kabmina_samuyu_bolshuyu_zarplatu_za_mart_poluchil_avakov_119_tys_grn_samuyu_malenkuyu
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ну как,начальник отделения милиции,где служили эти двое безголовых...не авакян же...
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А почему сразу начальник? Дежурный, дневальный или как там его, куда смотрел? Оружие сдал, принял, отпечатки пальцев.
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Та чого днювальний? Давайте одразу слюсар заводу-виробника зброї, який виточив на станку ствол
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слюсар до чого? вин мыроблюбно втримує обороноздатнисть ООС.
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Глобалистические круги? Мировой империализм? Транснациональные корпорации?
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Подписался, но вот даст ли это результат. Боюсь, что на наши петиции ложат петюцию.
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а политическая... каким местом?
(набор штампов и клише в речи ???)
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Ви не помітили,що коли Зеленський говорить не завчений текст,то його заносить?
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скоріш, його хитае, як отой камиш, що не болоті
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Очевидно у нього не відрегульоване розвал-сходження з Бабломойським... Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 1114
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Где направленое в ВР обращение о увольнении Авакова?

Пока его нет, верить нет смысла ничему! Не наказан Аваков - не назано преступление!
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А почему вчера Рада не уволила Авакова? Это её компетенция! 450 негодяев!!! С них спросите! Вам Зеленский в борщ накакал?
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ВР это предатели, что мешает подать запрос честному человеку у власти, Владимиру Зеленскому? ТОлько то что он ватная украинофобская мразь! Больше ничегО!
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такая же украинофобская мразь, как и 73% кремлевских подстилок за него проголосовавших!!!
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Если бы вы были не из болгарской деревни Зебил, то знали бы, что в Украине Верховна Рада, просто так не может уволить... Для этого надо, чтобы президент дал подання на это... Либо собрать подписи 150 депутатов... Что быстрее? Подання от президента или собрать подписи 150???
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слова достойные зеленского... пустышка.
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зато великорошен полнышка
и бате вору висюльку повесишка Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4928 Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4928
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а при чем тут порох? Или это когда нечего сказать, то начинают а вот посмотри на другого? по существу что-то есть?
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Если не будет объективного расследования и адекватного наказания виновных, то запомни зеленский - кровь этого малыша будет и на твоих руках тоже Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7338
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кровь малыша на руках 73% кремлевских подстилок!!! если мы срочно не вернем отца нации ПОРОШЕНКО, эти ЗЕклоуны перестреляют всех детей на украине!!!
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Зеля не промахнись с аваковым. На нем твой авторитет упадет.
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Если Зеленский так сказал, значит, что-то знает...А порохатым все не слава Богу, интересно, если бы он не сказал "политическая ответственность", что бы вы гавкали? Мне уже просто интересно))
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Причём тут порохатые? Убийство произошло уже при новом преЗЕденте, который Авакова смещать не собирается. Так что это, к несчастью, не последняя трагедия...
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А она есть. У зедебилов вообще туго со зрением, как и с пониманием.
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Столько мути в этом деле а виновные назначены и приговор практически вынесен. Это не правосудие!
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 21 мин.21 минуту назад

К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронижилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?

Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4282
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Винні у загибелі 5-річну дитину мають понести політичну іДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130632

Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - РедДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130632

з Аваковим обговорювали його політичну відповідальність?!й що Арсен сказав - мусара не люди?!
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Не комфортная ситуация для лично Авакова, особенно в свете того что власть еще не сформировалась и он не занял до конца ( железобетонно) свое насиженное место. Но думаю переживет. Слишком на нем многое завязано и он также нужен и новой власти и Юле и некоторым игрокам "высшего дивизиона". Тем паче выборы на носу, а он какой никакой "гарант". так что "политически", это только слова унесенные ветром.
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Прошу тих, хто може, запалити сьогодні свічечку для хлопчика. І не тільки сьогодні. Нехай йому буде світліше в інших світах.
Тут справа не в релігії. Щось таке є...Вогонь - містична енергетика.
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Боже, в какой стране мы живем! Чтобы наказать виновных в смерти ребенка нужен контроль президента?
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На прикладі Австрії показано як треба реагувати на неподобство політиків..
Уряд пішов у відставку, а там навіть нікого не побили,
не те, що вбили
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что за бред? в уголовном кодексе, насколько я понимаю, нет политических статей, я не юрист, но как-то не сочетаемое...
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С Аваковым он поговорил, т.е с пчеле объяснял,что мед это плохо...нет слов
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ВР это предатели, что мешает подать запрос честному человеку у власти, Владимиру Зеленскому? ТОлько то что он ватная украинофобская мразь! Больше ничегО!
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Ага.Нападающие на такого нужного до выборов в раду авакова будут обязательно наказаны.
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Політичну відповідальність понесуть папєрєднікі.
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Разве это реформа министерства когда дебилов набирают на службу которые в пьяном виде убивают детей вот Аваков и должен за такие жертвы отвечать и уйти в отставку.
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при президенті януковичу поліція розстрілювала на майдані...а при цьому президенті вже взялась і за дитячі майданчики
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Думаю Зеленскому Аваков тоже не сильно надо.
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За все несчастные случаи в определенной мере несет ответственность Президент.
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Убили ребёнка, мерзавцы, которые не прошли аттестацию. но по суду восстановились. Позор судьям, Авакову, властям! На фото - мальчик-ангел. Царство Небесное тебе, малыш. Но понесут ли наказание подонки - большой вопрос...
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А чего туда таких берут? А потому, что Интернет-вояки только на диванах сидят и воняют, а в полиции большой недобор.
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рошеновата, чего пердаки рвем то ??? сказал же Президент, срок будет максимальный, никаких отмазок как при рошении не будет...
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Держи свой пердак , зедебил, а то действительно порвется. Для тупых, еще раз - что такое политическое решение в уголовном преступлении?
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То есть, сопля зеленая к убийству ребенка и политику уже приплела? Я еще понимаю политическое решение зеленой сопли про досрочные выборы, но чтобы еще и к убийству ребенка приплести - это уже цинизм.
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Фу, это жесть....порохоботы с утра кизяк курят? Такой бред нести нужно иметь лишнюю хромосому... Для йолопив соевых перевожу; Сабаков виновен и понесет как минимум полит ответственность, но учитывая реалии (конченый украинский парламент) его отставка возможна после выборов! Пистуйте на выборы и будет вам счастье!!
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Каким законодательством за уголовное преступление предусмотрена какая-то "политическая ответственность"? Где у зедебилов написано, что это касается Авакова? Если 73%избирателей - зедебилы, то парламент тогда действительно конченый. Когда зедебил изливает ночные фантазии, желательно чтоб он отслеживал причинно-следственные связи. Да, и руки мой, чтоб к клавиатуре после этих фантазий не липли.
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Циклоп, я не порохобот (скорей противоположность), но отвечу вопросом: а когда твоя зеленая сопля понесет политическую ответственность за нарушение Конституции и законов с первого дня, когда со своим шапито-кварталом на Банкувую попал и начал назначать своих клоунов в СБУ, АП и пр? Кстати, АП, которую он обещал перевести за пределы центра и сократить, но на то месть увеличил штат на 120 человек, которые будут обслуживать дополнительных заместителей Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 5986
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ТУТ порохоботы возмущаются насчёт политической ответственности: ДЛЯ не понятливыХ поясняЮ, что Порошенко, Яценюк, Аваков ПРОВЕЛИ реформу В милиции И создали НОВУЮ полицию, И на этом все пиарились - ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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Олька тупа, як валянок. Взнай спочатку, що таке справжня політична відповідальність, а тоді вже ліпи її правильно й по суті.
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авакян еще не в Израиле ой Италии ?
Ну тогда даже не ждите...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність
 
 
 
 
 
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