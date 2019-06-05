 Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це дуже серйозне питання і всі будуть дуже серйозно покарані. Я впевнений, буде і політична відповідальність, і кримінальна відповідальність. Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - Ред.) неодноразово протягом цих двох днів ... Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Я хочу звернутися до всіх: будь ласка, будьте обережні, і до тих, хто виносить рішення, будь ласка, на законодавчому рівні всі мають бути дуже серйозно кримінально покарані", - сказав Зеленський.
Він ще раз висловив співчуття всім рідним загиблої дитини.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Авакоф недоторканий, йому ще вибори проводити
Среди членов Кабмина самую большую зарплату за март получил Аваков - 119 тыс. грн, самую маленькую Супрун - 26 тыс. грн
https://censor.net.ua/news/3125132/sredi_chlenov_kabmina_samuyu_bolshuyu_zarplatu_za_mart_poluchil_avakov_119_tys_grn_samuyu_malenkuyu
https://petition.president.gov.ua/petition/57092
(набор штампов и клише в речи ???)
Пока его нет, верить нет смысла ничему! Не наказан Аваков - не назано преступление!
и бате вору висюльку повесишка
К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронижилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?
Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - РедДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130632
з Аваковим обговорювали його політичну відповідальність?!й що Арсен сказав - мусара не люди?!
Тут справа не в релігії. Щось таке є...Вогонь - містична енергетика.
Уряд пішов у відставку, а там навіть нікого не побили,
не те, що вбили
Израилеой Италии ?
Ну тогда даже не ждите...