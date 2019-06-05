 Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський

"Із великим бізнесом збираємось зустрітися у червні. І будемо говорити про розбудову Донбасу. Тому що в нас є план і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, бо ми всі розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим має займатися", - сказав Зеленський у відео-інтерв'ю "Сніданку з 1+1" через телеміст із Брюсселя, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що по черзі зустрічається з українськими олігархами і представниками бізнесу. "Зустрічався з Пінчуком, хтось ще приїжджав. Приїжджали деякі політики, тому що вони теж олігархи", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО