 Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський

"Із великим бізнесом збираємось зустрітися у червні. І будемо говорити про розбудову Донбасу. Тому що в нас є план і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, бо ми всі розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим має займатися", - сказав Зеленський у відео-інтерв'ю "Сніданку з 1+1" через телеміст із Брюсселя, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що по черзі зустрічається з українськими олігархами і представниками бізнесу. "Зустрічався з Пінчуком, хтось ще приїжджав. Приїжджали деякі політики, тому що вони теж олігархи", - зазначив президент.
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
Весь мир кацапского насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем.
Ноль как не умножай - остаётся нолём.
комуняки это уже испробовали.
блин, шоононесет..
Вова, это не сцена, тут головой надо думать. Зебил.
Смотреть до конца...
https://twitter.com/i/status/1135967677003046912
Тож їхні нинішні зарплати та інші фізіологічні проблеми мене не цікавлять.
Да что ты, черт побери, такое несешь? (с)
- О !!! У нас 2 мешка плана!
Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи"
Ауууууууу..............зе-бенята, вы там как, еще не усохли за клавиатурой? А давайте хором - Весна пришла, сажать будем.
В Донецке создана комиссия по оценке состояния и перспектив дальнейшего развития Донецкого метрополитена.
Комиссия создана по поручению "министра строительства и ЖКХ" ДНР Валерия Рассадникова и главы администрации Донецка Игоря Мартынова.
Комиссия должна оценить проблемы строительства метрополитена, определить объем финансирования строительства объекта и подготовить свои предложения по данному вопросу.
Заместитель главы городской администрации Донецка Николай Волков напомнил, что есть уже разработанная документация по первой очереди строительства донецкого метрополитена.
- Но в связи с тем, что на сегодняшний день министерство транспорта Украины не принимает участие, нам надо самостоятельно думать о продолжении работы по метрополитену, - отметил Волков.
Какой срок окупаемости?
И все ради того, чтобы орки в очередной раз порезали на металлолом и вывезли в Россию.
- "Где деньги?" - "Поезжайте в лугандон и спросите..."