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Все про:Зеленський (1579) інвестиції (209) Донбас (12032)

 Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в червні планує зустрітися з великим бізнесом і запропонувати їм інвестувати в інфраструктуру Донбасу.

"Із великим бізнесом збираємось зустрітися у червні. І будемо говорити про розбудову Донбасу. Тому що в нас є план і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, бо ми всі розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться і хтось цим має займатися", - сказав Зеленський у відео-інтерв'ю "Сніданку з 1+1" через телеміст із Брюсселя, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що по черзі зустрічається з українськими олігархами і представниками бізнесу. "Зустрічався з Пінчуком, хтось ще приїжджав. Приїжджали деякі політики, тому що вони теж олігархи", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130631
 
 
 Топ коментарі
 
Запропонувати вкладати інвестиції в Донбас можна. Думає компанія "Метро" погодиться будувати новий маркет в Донецьку.

Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5628
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Ти спочатку в Україну їх запроси.. А Дамбас вже підтягнеться..
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
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Ти спочатку в Україну їх запроси.. А Дамбас вже підтягнеться..
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
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Ксения,ну не будь такой нудотой...)) Их из Украины заманивали именно этими заманухами. Нам нужно предложить лучшее и стабильное. А в брехне ахметовской Донбасс ужу убедился.
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Тобто одразу ахметівську брехню не побачили і тому усі українці для них були бандерівцями?
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Брехня була в благоухании. А фашисты на закуску.
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Он як у вас все із складною філософією Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8965 Я от прямо скажу, що тепер усі чекають повної деградації окупованої частини Донбасу.
Весь мир кацапского насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем.
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Ты хитро умалчиваешь про донецких олигархов и ставишь в вину весь народ. Народ там темный.Но не темнее украинского,который обдурил парашенко. Потому как для ахмета и лолиты - они бараны которых нужно стричь. Я уверен,шо и моя подпись за референдум дыры там есть. - Хотя меня там и близко не было. - Фальсификации.
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Кто был никем, тот станет всем.?

Ноль как не умножай - остаётся нолём.
комуняки это уже испробовали.
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нашли дурней себя, инвестировать в лунную поверхность и припадочное население. Бизнес, хотят использовать вместо газеты, чтоб подтереть кремлёвскую задницу.
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Донбасс - САМОЕ стабильное место в Украине)) щас кааак ломанутся туда олигархи!! все закрома на Кипре раструсят!

блин, шоононесет..
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Перекручиваешь как кацап. Нехорошая привычка. Да. Предлагать нужно лучшее и стабильное. А не пороховую бочку. Которую им дала рашка.
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А вторая бюджетница исполкомовская или училка. Пойди откажись - и выпрут.
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Та ну )) У второй скулы монгольские и смуглая.
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Прикид слишком контрастный по разнице. Так не меняются люди ))
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Ну и шо ? Чисто кацапская рожа. Их сотнями с Ростова завозили для картинки.
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Кому была попытка объяснить. Ей мужика хорошего и стоять у плиты борщ варить. Нормальная женщина никогда не будет тыкать и навязывать свое хочу. Видишь как она "чуе".
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для начала , студии квартал 95 надо показать бизнесу пример.снимать в ОРДИЛО фильмы,очень смешные про Захараста и Губла. кацлы донбасса оценят
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Ну я так зрозуміло що мова йде не про європейських інвесторів і про наших бариг. Питання про певернення донбасу на умовах путіна,я так розумію, вже вирішене .
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дамбасс важнее он бамбасс. он всю галактику кормит.
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По-донбасситски правильно - кормЕт Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8545
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ідіот.... хто буде інвестувати в задницю
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Ага... все сразу взяли и ломанулись...заводы в Вехнеторецком...Авдеевке и Новоселовке второй строить..... или речь идет о другом Донбассе....о том который паРашей оккупирован??
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Запропонувати вкладати інвестиції в Донбас можна. Думає компанія "Метро" погодиться будувати новий маркет в Донецьку.


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зараз підтягнеться росіский інвестор, який за відбудову вимагатиме шмат суверенітету і федералізацію.
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Він вважає шо бізнес такий тупорилий як і він???
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Володя, не тешь себя иллюзиями. Идет война, кто будет вкладывать деньги в рискованные предприятия?

Вова, это не сцена, тут головой надо думать. Зебил.
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"инвестировать в донбасс" - это типа по-старому "купить кирпич"?
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Ай да шутник,ниче,пусть говорит вовка чем больше тем лучше ляпы кличка и януковича померкнут на его фоне вскоре
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У Думбаса була інфраструктура і все було, та цього було замало і подавай їм другою державною нарєчіє. Через що і замутили войнушку, думаючи що вона буде десь там, а не у них.
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на Донбассе действительно много чего было, но на самом деле их никто не спрашиал - устраивать им войну или нет. Просто вломились и отхватили то что украинцы не успели защитить. И если бы украницы не самоорганизовались - и были бы тебе и ХНР и Бессарабская республика и иже с ними..
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Ага, вломились, а думбасяни тут ніяким боком.

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Як це "не спрашивали"? А референдум же проводили. У кожного своя міра відповідальності.
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Ну реально, кто тут рассказывал, что Зеля не наркот? Ну разве без наркоприпадка такое можно придумать? Наркоботы, ауууу
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Очень много недовольных в Донбассе рашкой. Воздушные замки рухнули. Самое время строить реальные.
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Здогадався і тому вважаю, що вам нічого не треба давати.
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Единственный, адекватный бизнес проект для донгураса и лугандона удумало - мну Нуно продать эти территории ИГИЛ. Ну во - первых, они там быстро наведут порядок Во- вторых, засеют люцерной и будут пасти баранов и верблюдов. В- третьих, станут самым большим импортёром кумыса в великую Украину. Баблосики, которые подорвём на гешефте мона разделить между соевыми и пропить на рождественских каникулах. Отличный план. Я молоца. Пойти в *********** шоли.
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Я часто чув таку приказку: "Поздно, Шура, пить Боржоми когда печень отвалилась". Я й 5 гривень через смс не вкладу в Донбас.
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Смысл не вкладывать ,а зарабатывать на нем )) И дать понять,шо все от этого только выиграют. У дончан зарплаты - 3000 грн. При расийских ценах.
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Нє нада... Я епізодично мав справу з данецькими, і у роки совка, і наприкінці 90-х. Різниця була лише у ступені та стилі кидалова. І ще - рейдерське захоплення нашої київської фірми (рейдерами СКМ). Звичайно, ми їм залишили пустелю.
Тож їхні нинішні зарплати та інші фізіологічні проблеми мене не цікавлять.
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Вот и начни с себя, ЗЕбил..Покажи пример, или слабо,так как знаешь,что деньги на ветер
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Господи, когда у него открывается рот, оттуда извлечется хоть одна здравая мысль?
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а с какой стороны ЛБС будут инвестировать?
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а вот это - при все уважении к Зеленскому - зря он так... даунбасс должен быть восстановлен за счет немытого кацапстана руками тех, кто его разрушает...
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А давайте в Київ інвестувати. Київ - це центр і столиця - великі перспективи. Давно ніхто не інвестував. Одна інвестиція була, і та дурнувата - в кришталевий місточок Кличка. А Донбас - провінція з невизначеним майбутнім. Туди й так вбухано вже стільки, що всі олігархи звідти повиростали.
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Ідіот. Я 8 (вісім !!!) років судився з податковою. Я 9 (дев"ять ) років не можу повернути свої гаражі, Верховний суд вже 5 (п"ять) років не може розглянути касаційну скаргу. Який нормальний інвестор може працювати у такій державі ! Синку, для початку вивчи що таке трансакційні витрати, що таке соціальні інститути, а вже потім говори про Донбас.
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покажіть мені дебіла який захоче інвестувати в дирляндію?!
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Вовка -жалкий плагиатор... Это все уже было : "Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн."
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Да это не важно. Пирожное должно быть завернуто в красивый фантик. Это будет вкусное предложение, путин купил кадырова, зеленский хочет купить население лднр, им выбирать, война или мир, инвестиции или деградация. Такие предложения порождают сомнения, а это первый шаг. Но кремлевский вова, этого так конечно подарит, их не устраивает мир, возможно тогда для многих лднровцев станет более очевидным кто на самом деле греет эту войну, это долгая история, зародить сомнения и обернуть этих несчастных в нашу веру - веру в Украину, очень долгая история.
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Как можно инвестировать в зону боевых действий?
Да что ты, черт побери, такое несешь? (с)
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ну як він має на увазі свої корешів з рашиської *********, які в домбас ітак "інвестують" тоді так... це вірно
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- Паспарту, у нас есть план?
- О !!! У нас 2 мешка плана!
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Домбас возьмет все, что дадут. Ахметов будет очень рад. А потом опять отсоединятся.
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вот пусть 95 квартал проводит сьемки в донецке а не в киеве)))
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Новости по Зе-беню даже комментировать не надо - просто постить отдельные фрагменты. Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7743
Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи"

Ауууууууу..............зе-бенята, вы там как, еще не усохли за клавиатурой? А давайте хором - Весна пришла, сажать будем.
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так рашистов не хватает для военторгов? еще кто то нужен?
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Ты его освободи с начала, правила для бизнеса отрегулируй, гарантии вложений денег введи, а потом уже вякай. КЛОУН, ***.
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Инвестиции ждут Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8188-

В Донецке создана комиссия по оценке состояния и перспектив дальнейшего развития Донецкого метрополитена.
Комиссия создана по поручению "министра строительства и ЖКХ" ДНР Валерия Рассадникова и главы администрации Донецка Игоря Мартынова.
Комиссия должна оценить проблемы строительства метрополитена, определить объем финансирования строительства объекта и подготовить свои предложения по данному вопросу.
Заместитель главы городской администрации Донецка Николай Волков напомнил, что есть уже разработанная документация по первой очереди строительства донецкого метрополитена.
- Но в связи с тем, что на сегодняшний день министерство транспорта Украины не принимает участие, нам надо самостоятельно думать о продолжении работы по метрополитену, - отметил Волков.
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А може досить інвестувать і кармить дамбасс!!!!!!!! Зрадники мають бути викинуті на смітник цивілізації. Я хотів би бачити, як Південна корея інвестує чи годує північну. Розвивати та будувати потрібно свою Україну, а зрадників та орду потрібно тримати за височезною стіною!!! (тільки не за такою, як жид кріль "збудував")
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Вот именно! То план политика - бизнесмена против политики чекистов - бандитов. Другое дело, что Зеленский спровоцирует бандитов на обострение войны. Ну так, пусть население Донбасса решает проблему: либо им работа, либо их грабеж.
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Это все что нужно знать о зеленском и как о бизнесмене.
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Нехай беня хоч щось збудує на Донбасі - тільки за власне бабло; а не на спиж...не в держави, в платників податків України. Зебіл, от скажи йому, от примусь! І ще. Застав його повернути в ПБ оті 5,5лярдів, виведених перед націоналізацією. І своїх 41 лям поверни!
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Какие инвестиции?
Какой срок окупаемости?
И все ради того, чтобы орки в очередной раз порезали на металлолом и вывезли в Россию.
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Ага... Создать в лугандоне офшорную зону, как у кацапов Чечня.
- "Где деньги?" - "Поезжайте в лугандон и спросите..."
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так уже есть такая зона, с 14 года существует. Сиваш называется.
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инвестиции мирового бизнесового крупняка в Украину,которая имеет военный конфликт именно на части Донбасаа, "зашкаливают" молчанием....но вот рабсейский крупняк подтянется...для перспективы укрепления подконтрольных рашисту территорий...
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Лучше в такие города как Ровно, Луцк, Хмельницкий инвестируй, там зарплаты в два раза меньше нежели на восточной Украине.
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Классная мысль! И тут все кааааааак ломанулись! А впереди всех беня!
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Путин забери этого Зеленского к себе в Ростов.
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О инвестициях можно говорить через два года полной тишины на линии разграничения, сегодня я читаю о потерях украинских ВСУ за двое суток и кроме свинца и тротила в эту клоаку инвестировать больше нихуя не хочется. Прекращение огня первое условие для начала разговора. Но путин не даст такой команды, никогда. По этому, как ни странно но разговаривать бесполезно именно с путиным, а с не лугандонскими элитами и олигархами вовлеченными через серые схемы в бизнес структуры лднр. Нужно создавать публичные, общественные площадки для разговора с остатками лднровской интелигенции, и с простыми людьми а не марионетками кремля (они будут с кучмой базарить ни очем еще пять лет, бестолку), а нам нужно предложить им свои условия, нужно остановить войну, кремль никогда ее не остановит, однозначно.
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На ближайшие десятилетия там можно только в добывающие отрасли можно инвестировать...
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А чому в Донбас, там люди якісь особливі не такі як в інших куточках України?! Чому бізнесу не запропонують інвестувати де живуть більшість патріотів України, це було би розумно і справедливо, нагорода за патріотизм і приклад для інших. А заохочувати тих хто вимагає до себе особливого ставлення не розумно.
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Что ты несешь, Вова ! Помотри на рынок ценных бумаг. После "умнейших" заявлений твоей команды, скоро все перестанут инвестировать даже в Украину.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський
 
 
 
 
 
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