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Все про:Зеленський (1579) НАТО (1998) референдум (296) членство в НАТО (226)

 Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна обов'язково вступить у НАТО, але лише після проведення інформаційної кампанії та референдуму.

На думку Зеленського, спочатку "потрібно пояснити українцям, що Альянс - це не страшно". Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Курс до НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії. Ми інформаційно маємо розповісти українцям, що таке НАТО і що це не так страшно. І коли українці будуть усі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч відбулася в штаб-квартирі Альянсу. Після переговорів Зеленський заявив, що Україна розраховує на відновлення регулярного діалогу в рамках Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях і запрошує Північноатлантичну раду провести засідання в нашій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130630
 
   
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кстати я нигде не видел в европе чтобы бабки вот так сидели на лавках перед подъездом, в платочках, в каком-то тряпье, старых колготах (где они их берут только?) и проч.
это только совку свойственно
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Вступление в НАТО важнейший вопрос. И решать его должны не отдельные "одаренные" а все. Референдум должен быть ПО ВСЕМ ВАЖНЫМ вопросам. Но сначала необходимо обсудить аргументы сколько за и сколько против. Провести ВСЕСТОННЮЮ дискуссию. И тогда опираясь на решение большинства и идти или не идти в НАТО. Что касается меня то я считаю,что нужно иметь сильную и профессиональную армию и вооружать ее лучшим. Как правило конфликты не исключены и между членами НАТО и что? Кого будет защищать НАТО? Никто кроме украинцев не защитит украинцев. Все остальное ЧУШЬ. Всегда только прагматика в отношениях ибо вчерашние союзники завтра могут стать "мягко"говоря не союзниками. Постоянно кричать "гвалтуют" не защищаясь самим ВСЕМИ возможными средствами это перспектива лузеров. Если бы Украина имела ракеты,ПВО,авиацию ,нормальных руководителей то НИКТО( и Россия) не посмел бы засунуть"жало" на ее территорию ибо было бы больно. А стандарты кто мешает их улучшать? Ну кто? Удел слабых и никчёмный прятаться за чужими спинами
Наша нация достойна лучшего.
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Это еще сталинско - хрущевские идеи. Не знаеш случайно,чем они закончились?
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Зедебил, давай каждый день на референдуме будем решать - кормить тебя или нет?
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Цікаво, а у цьому референдумі будуть брати народи країн - членів НАТО, чи це питання ми вирішимо в односторонньому порядку ?
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Короче,ясно. При зеле в НАТО точно не вступим. Хоть бы вообще не разосрался с ними за 5 лет.
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Может быть и хуже - проведут тупую информационную кампанию, которая в результате приведёт к обратному результату. И на референдуме получим 73% против НАТО. После этого об альянсе можно забыть надолго.
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Вазелин это по сути ватное существо,вырос в Кривом Роге,пропитан любовью к совку,к дедам воевали,против украинского языка,за референдум про НАТО потому что думает так же как и остальные его земляки и негативно нему относиться,знает что большинство проголосует против,чего он очень желает
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Вступление в Нато процедурно не предусматривает обязательного референдума. Кроме того это прописано в нашей Конституции. Это желание замять тему. Да его и не будет, или будет через несколько лет, после повального зомбирования со всех каналов о том какое Нато нам ненужное. А если что результат подправят.
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Судя по умственному развитию его поклонников они точно наголосуют то что надо кремлю
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А чего вы так беситесь ? Украину что уже пригласили в НАТО ? Что бы туда вступить нужно соответствовать критериям и стандартам НАТО . Плюс каждый член организации должен дать добро . Хоть что то из этого произошло ? Ещё много нужно сделать и переубеждать сомневающихся , а не насильно навязывать такое решение .
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Ты кто убогий пошёл отсюда кацапская затычка
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Давайте вынесем на референдум вопрос рынка газа и электроэнергии, размер минимальной пенсии, стоимости литра бензина и сколько кто хочет платить за комуналку
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давай спросим у народа обо всем рас пошла такая жара!!! Почему только про нату и мир...
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а шо эта ната спит и видит нас в своих обьятиях ?? или у нас закрыты все границы , подписаны договора мирные .... и я сильно сумливаюсь , шо та ната оторвет свои пухлые губы и толс тую неповоротливую жопу от па-рашкиной газовой трубы , заради скажем стран прибалтики , если недай Бог двуглавая курица надумает там пойти поклевать зерна и насрать на их територии , как на нашем даунбассе !! И НАТО , И ЕС , хотяб гарантированую перспективу , надо было еще тогда выторговывать кучме , когда ракеты в шахтах стояли , ... а так прое .. али все бездарно и бесплатно , а теперь защиты ищем !!
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Да ищем и все кто в НАТО ищут защиту от обезьян с ядерным оружием на востоке.
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Если информационную кампанию проводить под девизом "Альянс - это не страшно", то это будет антикампания.
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Капризный наш гидрант, ну никак не желает слезать с лошадки с кличкой "Референдум". Почему бы ей хорошенько не взбрыкнуть?
Не в тему: Цензор постит такие смешные картинки в новостях. То Зе, сидя в кресле с зеленой обивкой, внимательно изучает документы, изображая государственного мужа, то с военными о делах ратных толкует, разумея в оном не более барана, глядящего на новые ворота.
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Але,преЗЕдент--просто выполняй ЗАКОН.И все.
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Уж очень у него нерешительный характер, к сожалению. Да, Порошенко был далек от идеала. Но, насчет решительности и смелости...куда более предпочтительнее.
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Пєцік ідіот і тварюка. Він просто вбив віру в українців у майбутнє.
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Никто тебя не заставлял верить, что порошенко обеспечит тебе будущее и колбасу по 2.20, пока ты будешь жепу греть на диване. Кстати, с вазелином будет тоже самое.
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Уж очень у него нерешительный характер, к сожалению. Да, Порошенко был далек от идеала. Но, насчет решительности и смелости...куда более предпочтительнее.

Во-во...
Решительно!смело и нагло грабил Украину!
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В Конституции Украины закреплен курс на НАТО. Давайте референдум про НАТО. И еще референдум про максимальную стоимость колбасы и бензина.. Народ тоже проголосует как надо. Эти манипуляции нужны Зеленскому с одной целью- реализовать согласованную с РФ идею капитуляции и мягкого процесса потери суверинитета Украины.
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все проще - взять голоса ваты на выборах в Раду.
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Рферендум по НАТО?
От зебіл... Ну, мпля... От сволота...
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Просто предвыборный пиар, чтобы отхапать голоса ваты за "Слугу урода".
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единственное кого мы вынесем.так это зеЛю и 95 кварталом.cовсем скоро.если еще вякать так будет
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Любой референдум это манипуляция.
На 90% ответ зависит от " правильно" поставленного вопроса.
Так шо накуй. Давайте уже сами телитесь.
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При Кучмі вже був референдум. Його результати не впроваджені в життя через відсутність законодавчої бази. З того часу нічого не змінилось. На який ляд знову проводити безрезультатні референдуми?
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По перше. у нас нема закону про Всеукраїнський референдум. А по друге, чи матиме результат референдуму силу закону, чи лише рекомендаційний характер.
І ще одне, даний референдум приведе лише до розколу суспільства.

Тому керівництво держави повинно проявити політичну волю і прийняти відповідне рішення.

Я за вступ в НАТО і ЄС.
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"даний референдум приведе лише до розколу суспільства." Я думаю наоборот, потому, что меньшинство должно подчиняться большинству, и у противников вступления в НАТО, не останется никаких аргументов.
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Тоді піднімайте свої ж з диванів, і тюгаля Батьківщину захищать. Не здавать кацапам, а захищать. Ось і поговоримо про "демократію". Тільки щось мені підказує, що ви за "адиннарот"
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А кому НАТО страшно, Вован, добкиным??
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можно провести референдум на тему-хотите ли вы колбасу по 2.20-и вернуться в Совок,или колбаса по 150-и идти в Нато..либо-чтоб член у дедушки стоял как при Совке-и вернуться в Совок,или член как сейчас-и идти в Нато..
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Когда Украинский народ на фронте защищает свою землю от московских оккупантов,а граждане Украины в это время дорвались до власти,то мне это опрос напоминает Польшу ,когда у наших заробидчан в основном выходцев с бывшей Сталинской области(Луганская и Донецкая),где делали опрос у граждан Украины - КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К БАНДЕРЕ?. Я думаю что с таким ШОУ надо заканчивать Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5608
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Страшно остаться с рашей 1на1 , как это всю жизнь было, а не с НАТО!
Обьясни это вован.
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Во всяком случае, Зеленский - в отличие от Порошенко и его национал-патриотов - занимает пронатовскую позицию, и это уже хорошо.

Порошенко и Ко фактически заблокировали контакты НАТО с Украиной в рамках комиссии Украина-НАТО (по вине украинской стороны комиссия не собирается уже несколько лет !). Для этого люди Порошенко внесли маааленькие дополнения в Закон об образовании, а недавно приняли и Закон о языке - совершенно понятно, зачем. А на публике они рвут на себе вышиванки и клянутся в своей ориентации на НАТО. Хотя теперь уже народ знает, какая у них в натуре ориентация !
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Зедебил, поделись своими сексуальными страхами. Каким боком закон об образовании относится к НАТО?
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Який ви, зебіли, народ України?! Ви - населення, паразити на тілі держави!
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Gelen von Troy 8a95dc3a ти ідіот або іуда. Аксіома. Пронатівська позиція не вимагає референдуму прийнятого Конституцією закону. Краще вже дійсно від вас відділитись територіально, чим жити в одній країні з дебілами зє..
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я согласен. при условии, что вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы не против вступления Украины в НАТО?".
и два ответа:
"Да, не против".
"Нет, не против".
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Для Московии народ Украины это обычные мешки с песком, которые предназначеные для защиты Московии и её колоний от НАТО и больше ничего. Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1789
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А может ещё референдум за возрождение СССР проведём?
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В Крыму тоже был референдум. Совпадение?
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Треба дуже ретельно слідкувати за руками цього ЧУВАКА.... Словам його не можна вірити, тому що це професійний комік та артист, майстер словесних імпровізацій та перевзування на ходу.... Для людей цієї професії, СЛОВО - це як ПТАШКА.... вилетіло, да і фіг з нею......

На мій погляд, цей референдум - це пряме замовлення Кремля, з метою завадити Україні ВСТУПИТИ У ЦЕЙ АЛЬЯНС (наприклад через спосіб прямого впливу та втручання російських спецслужб та кібервійськ, на результати цього референдуму, знаємо по БРЕКСІТУ та виборам у США, що в чому, чому... а в цьому Россія досягла значного успіху),
Зрештою побачимо, але хочу застерегти якраз лекторат Зелі, що негативні результати цього референдуму автоматично перетворюють Схід та Південь (його рідний Дніпро, та його ядерний лекторат Сходу та Півдня) на потенційну ціль Кремля, автоматично ці регіони перетворюються на ПРИФРОНТОВІ ЗОНИ, подібно Донбасу!!!!! Ризики дуже великі.... Тоді Києву, Заходу та Центру, нічого не залишається, як вибудовувати нові ЕШЕЛОВАНІ ПОЯСИ БЕЗПЕКИ від російської агресії, на суміжних із цими прифронтовими територіями, областях.....

Є такі питання.... як питання ПОДАТКІВ, БЕЗПЕКИ КРАЇНИ, які не можна доручати напряму НАРОДУ, тому що наприклад за відміну усіх ПОДАТКІВ проголосує усі 100% населення... На референдуми виносяться як правило...якісь незначні, локальні питання... наприклад питання самоврядування тощо.... Питання ВІЙНИ та МИРУ, БУТИ чи НЕ БУТИ країні на народні плебісцити точно не виносяться.......Для таких серйозних речей існує РНБО, законодавчі органи, інші державницькі інституції
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Да кто бы сомневался, что ты, мразина, враг Украины!?!?!?
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Глупая идея.Рашка оттопчется на этом референдуме по полной программе создав новый виток противостояния внутри Украины.А в случае с провалом на таком референдуме само НАТО пошлет нас окончательно нах.Может Зеля этого и добивается
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Я помня как Янукович так подпевал,но он изначально слыл предателем , А Зеленский осторожничает по молодости,
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Дата виносу вступу в НАТО на референдум-дата виносу ЗЄ з АП (можна зразу після оголошення дати). Прожуйте цю можливість юному путінцу ЗЄ.
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Какой референдум с помощью ТВ и нейролингвистического программирования можна управлять людьми как хочешь,
что и доказывают 73% за Зеленского и 30% за партию "Слуга Народа" которой не существует, вот ещё пример: Медведчуковско-Гордонский СМЕШКО.
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" Нужно обьяснить украинцам, что Альянс - это не страшно ".
Ты - титька тараканья, украинцам уже объяснил, что клоун - это тоже не страшно. Теперь с помощью Г+Г обьясни про альянс, и НАТО нам не видать, как своих ушей.
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Колись при Кучмі проводили референдум: Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України (90% - за), Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 ( 91%- за ). І що ???
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Зекоманда это рыги-2

Овощ: Виктор Янукович обещает, что Украина станет членом Евросоюза (2011 год)

Клоун: Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС (2019 год)

Овощ: Виктор Янукович отказался от вступления страны в НАТО и ликвидировал в пятницу межведомственную комиссию(2010 год)

Клоун: Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский (2019 год)
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Путин забери этого Зеленского к себе в Ростов.
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Эййй я знаю что такое НАТО мне обьяснять не надо
Их ты ж какой, референдум ему надо. 1ге1 там напроводит информационную кампанию
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І ще яка може бути гіпотетична загроза від цього референдуму?.....

Зрозуміло, що черкащани, вінничани, житомиряни, кияни та інші центральні та західні регіони, 99% проголосують за вступ у НАТО, натомість харківяни, запоріжани та інші прифронтові та прикордонні з росією областя, можуть тими ж 99% проголосувати проти вступу.....
Тоді ми отримаємо не тільки розкол і розлам країни по мовному, історичному та інших питаннях, а ще й по ВСТУПУ У НАТО..... Тоді ці черкащани, житомиряни, кияни будуть дивитися на цих харківян, запоріжан, як на сепаратистів Донбасу.....
Це дуже небезпечні речі..... Будемо сподіватися, що Зе-команда, все таки одумається з цим референдумом.... і все залишиться на рівні - СЛОВЕСНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ АРТИСТА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!!
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надеюсь это он рыгам таким образом перед выборами электорат прорежает)
какой нах референдум? мы уже по конституции в НАТО .. и по жизни)
у нас тут не швейцария, вокруг которой доброжелательные соседи и сплошная цивилизация
у нас орда за забором ,война идет с самым подлым государством в мире
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Здорово, что президент интересуется мнением народа и исполняет его волю.
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На якого дідька такий прєзєдєнт потрібен, який порушує закони Конституції, виносячи на референдум те, що там і так записано?! Значить, він не хоче до НАТО! Це і коню понятно.
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НАТО это не просто название и войска. НАТО это отсутствие коррупции, высокий уровень жизни, свобода слова и т.д. и т.п
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Яким правом виносити на референдум те, що записано в Конституції??? Прєзєдєнт сам порушує Конституцію! Який же це гарант???????????
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Росія під виглядом риторики протистояння з НАТО маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику.
Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.

Потрібно не витрачати час на дурні референдуми, а вступати в НАТО якомога швидше. Інтеграція до НАТО це справа не одного дня, але готуватися до неї потрібно вже зараз.


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Референдум о вступление в НАТО нужно проводить в военкомате. Не нужна помощь альянса ? вали на контракт.
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Врешь ты, Вова !
1. Для вступления в НАТО, нет необходмости в референдуме.
2. Жизненно важные шаги для страны не выносят на референдумы. У Вас есть Конституция, а Вы ее гарант. Выполняйте.
3. Любой референдум - манипуляция, BREXIT тому пример.
4. Откатываешь ты, Вова, страну к внеблоковому статусу. Потеряем страну - вспомнишь слова Яроша.
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" Потеряем страну - вспомнишь слова Яроша"

Владимиру Александровичу "пiх*й", "Квартал 95" - это корпорация, во-первых.
А во-вторых, в Герцлии тепло и баклава вкусная.
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Информируем вас, что
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.


И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
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05.06.2019 11:12
Хомчак сегодня не будет участвовать в заседании ТГК в Минске
Вчера в Брюсселе президент анонсировал его участие, а сегодня передумал
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Политикан ведёт население туда, куда хочет население. Политик ведёт страну туда, куда нужно стране.
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Ето не народ и даже не насиление ето толпа баранов которых стригут и режут
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Зеленский уже проводил информационную компанию про НАТО.
Посмотрите ролик 2008 года где наш гарант высмеивал Грузию и Украину во времена войны в Грузии по кацапским методичкам. Там он как раз и показывал парашу миротворческой страной, НАТО агрессивной империалистической структурой, которая с помощью своих марионеток Саакашвили и Ющенко, хочет подкрасться поближе к России.
Ролик называется "Наша Америкаша"
И таких роликов про НАТО у клоуна немало.
Зеленский это одна из главных пропагандистских мразей, которая приложила руку к созданию у нас в стране пласта ватно-пророссийского населения.
Через свой квартал он высмеивал запад, евроинтеграцию, интеграцию в НАТО. И наоборот, Россию представлял как центр славянства, а Украину как часть великого славянского союза.
Только после 2014 года, он начал делать ролики против параши, но и то как-то вяло.

КВН это советское изобретение, который был под контролем спецлужб, с помощью которого население прошивали нужной программой.
Через юмор очень хорошо что то внушать, потому что смех закрепляют у человека условные стадные реакции на определенные вещи.
Простыми словами: если весь зал ржет над Америкой, Ющенко и Саакашвили то и я тоже буду ржать над Америкой, Ющенко и Саакашвили.
Конечно не у всех людей стадное мышление, и часть людей понимает, что этот "юмор" заказуха страны агрессора, но тех кто это понимает в стране около трети.
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згоден з тобою.

Зебіли, щоправда, воняють своє...
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Вчера Филатов правильно сказал посади макаку и проголосуют хотя чего выбирать обезьяну когда уже выбрали
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПитання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський
 
 
 
 
 
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