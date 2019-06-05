 Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський

На думку Зеленського, спочатку "потрібно пояснити українцям, що Альянс - це не страшно". Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Курс до НАТО – це безпека країни і рівень нашої армії. Ми інформаційно маємо розповісти українцям, що таке НАТО і що це не так страшно. І коли українці будуть усі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зустріч відбулася в штаб-квартирі Альянсу. Після переговорів Зеленський заявив, що Україна розраховує на відновлення регулярного діалогу в рамках Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях і запрошує Північноатлантичну раду провести засідання в нашій країні.
это только совку свойственно
Наша нация достойна лучшего.
Не в тему: Цензор постит такие смешные картинки в новостях. То Зе, сидя в кресле с зеленой обивкой, внимательно изучает документы, изображая государственного мужа, то с военными о делах ратных толкует, разумея в оном не более барана, глядящего на новые ворота.
Во-во...
Решительно!смело и нагло грабил Украину!
От зебіл... Ну, мпля... От сволота...
На 90% ответ зависит от " правильно" поставленного вопроса.
Так шо накуй. Давайте уже сами телитесь.
І ще одне, даний референдум приведе лише до розколу суспільства.
Тому керівництво держави повинно проявити політичну волю і прийняти відповідне рішення.
Я за вступ в НАТО і ЄС.
Обьясни это вован.
Порошенко и Ко фактически заблокировали контакты НАТО с Украиной в рамках комиссии Украина-НАТО (по вине украинской стороны комиссия не собирается уже несколько лет !). Для этого люди Порошенко внесли маааленькие дополнения в Закон об образовании, а недавно приняли и Закон о языке - совершенно понятно, зачем. А на публике они рвут на себе вышиванки и клянутся в своей ориентации на НАТО. Хотя теперь уже народ знает, какая у них в натуре ориентация !
и два ответа:
"Да, не против".
"Нет, не против".
На мій погляд, цей референдум - це пряме замовлення Кремля, з метою завадити Україні ВСТУПИТИ У ЦЕЙ АЛЬЯНС (наприклад через спосіб прямого впливу та втручання російських спецслужб та кібервійськ, на результати цього референдуму, знаємо по БРЕКСІТУ та виборам у США, що в чому, чому... а в цьому Россія досягла значного успіху),
Зрештою побачимо, але хочу застерегти якраз лекторат Зелі, що негативні результати цього референдуму автоматично перетворюють Схід та Південь (його рідний Дніпро, та його ядерний лекторат Сходу та Півдня) на потенційну ціль Кремля, автоматично ці регіони перетворюються на ПРИФРОНТОВІ ЗОНИ, подібно Донбасу!!!!! Ризики дуже великі.... Тоді Києву, Заходу та Центру, нічого не залишається, як вибудовувати нові ЕШЕЛОВАНІ ПОЯСИ БЕЗПЕКИ від російської агресії, на суміжних із цими прифронтовими територіями, областях.....
Є такі питання.... як питання ПОДАТКІВ, БЕЗПЕКИ КРАЇНИ, які не можна доручати напряму НАРОДУ, тому що наприклад за відміну усіх ПОДАТКІВ проголосує усі 100% населення... На референдуми виносяться як правило...якісь незначні, локальні питання... наприклад питання самоврядування тощо.... Питання ВІЙНИ та МИРУ, БУТИ чи НЕ БУТИ країні на народні плебісцити точно не виносяться.......Для таких серйозних речей існує РНБО, законодавчі органи, інші державницькі інституції
что и доказывают 73% за Зеленского и 30% за партию "Слуга Народа" которой не существует, вот ещё пример: Медведчуковско-Гордонский СМЕШКО.
Ты - титька тараканья, украинцам уже объяснил, что клоун - это тоже не страшно. Теперь с помощью Г+Г обьясни про альянс, и НАТО нам не видать, как своих ушей.
Овощ: Виктор Янукович обещает, что Украина станет членом Евросоюза (2011 год)
Клоун: Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС (2019 год)
Овощ: Виктор Янукович отказался от вступления страны в НАТО и ликвидировал в пятницу межведомственную комиссию(2010 год)
Клоун: Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский (2019 год)
Их ты ж какой, референдум ему надо. 1ге1 там напроводит информационную кампанию
Зрозуміло, що черкащани, вінничани, житомиряни, кияни та інші центральні та західні регіони, 99% проголосують за вступ у НАТО, натомість харківяни, запоріжани та інші прифронтові та прикордонні з росією областя, можуть тими ж 99% проголосувати проти вступу.....
Тоді ми отримаємо не тільки розкол і розлам країни по мовному, історичному та інших питаннях, а ще й по ВСТУПУ У НАТО..... Тоді ці черкащани, житомиряни, кияни будуть дивитися на цих харківян, запоріжан, як на сепаратистів Донбасу.....
Це дуже небезпечні речі..... Будемо сподіватися, що Зе-команда, все таки одумається з цим референдумом.... і все залишиться на рівні - СЛОВЕСНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ АРТИСТА ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!!
какой нах референдум? мы уже по конституции в НАТО .. и по жизни)
у нас тут не швейцария, вокруг которой доброжелательные соседи и сплошная цивилизация
у нас орда за забором ,война идет с самым подлым государством в мире
Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.
Потрібно не витрачати час на дурні референдуми, а вступати в НАТО якомога швидше. Інтеграція до НАТО це справа не одного дня, але готуватися до неї потрібно вже зараз.
1. Для вступления в НАТО, нет необходмости в референдуме.
2. Жизненно важные шаги для страны не выносят на референдумы. У Вас есть Конституция, а Вы ее гарант. Выполняйте.
3. Любой референдум - манипуляция, BREXIT тому пример.
4. Откатываешь ты, Вова, страну к внеблоковому статусу. Потеряем страну - вспомнишь слова Яроша.
Владимиру Александровичу "пiх*й", "Квартал 95" - это корпорация, во-первых.
А во-вторых, в Герцлии тепло и баклава вкусная.
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Мы имеем сознательный сговор группы высших должностных лиц государства, осуществляющих заведомо неправомерные действия с целью незаконного занятия государственной должности предполагающей ознакомление с государственными секретами особой важности. Короче - это государственный заговор с целью незаконной узурпации власти.
Хомчак сегодня не будет участвовать в заседании ТГК в Минске
Вчера в Брюсселе президент анонсировал его участие, а сегодня передумал
Посмотрите ролик 2008 года где наш гарант высмеивал Грузию и Украину во времена войны в Грузии по кацапским методичкам. Там он как раз и показывал парашу миротворческой страной, НАТО агрессивной империалистической структурой, которая с помощью своих марионеток Саакашвили и Ющенко, хочет подкрасться поближе к России.
Ролик называется "Наша Америкаша"
И таких роликов про НАТО у клоуна немало.
Зеленский это одна из главных пропагандистских мразей, которая приложила руку к созданию у нас в стране пласта ватно-пророссийского населения.
Через свой квартал он высмеивал запад, евроинтеграцию, интеграцию в НАТО. И наоборот, Россию представлял как центр славянства, а Украину как часть великого славянского союза.
Только после 2014 года, он начал делать ролики против параши, но и то как-то вяло.
КВН это советское изобретение, который был под контролем спецлужб, с помощью которого население прошивали нужной программой.
Через юмор очень хорошо что то внушать, потому что смех закрепляют у человека условные стадные реакции на определенные вещи.
Простыми словами: если весь зал ржет над Америкой, Ющенко и Саакашвили то и я тоже буду ржать над Америкой, Ющенко и Саакашвили.
Конечно не у всех людей стадное мышление, и часть людей понимает, что этот "юмор" заказуха страны агрессора, но тех кто это понимает в стране около трети.
Зебіли, щоправда, воняють своє...