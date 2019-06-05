EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2716  13
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1579) перемовини (1326) Мінськ (462) мінські угоди (1544) Хомчак (32)

 За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про те, що участь начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака в засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську в середу наразі не на часі.

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Після додаткових консультацій Президент України ухвалив рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі. Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів

За рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130625
 
   
 Топ коментарі
 
... да уш, это тебе не куем по клавишам долбить
Тримайтеся Володимiр Олександровичу!
 показати весь коментар
 
Для чого взагалі військових тягнути у той Мінськ, команда клоунів може пояснити?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
... да уш, это тебе не куем по клавишам долбить
Тримайтеся Володимiр Олександровичу!
 показати весь коментар
 
 
По моему он и так крепкий орешек
И критики не боится
 показати весь коментар
 
Велика честь для мокшів бачити на переговорах начальника Генштабу. Все рівно користі із цих переговорів , як з цапа молока. Вичтачило б і єфрейтора, максимум прапорщика.
 показати весь коментар
 
 
Для чого взагалі військових тягнути у той Мінськ, команда клоунів може пояснити?
 показати весь коментар
 
 
После длительных консультаций назначил, а потом, после длительных консультаций, переназначил...
 показати весь коментар
 
 
Дійшло? Поправили?
Ну, хоч щось...

Може, і по референдуму йому варто втовкмачити?
 показати весь коментар
 
Кто мне пояснит как Минск приблизил возвращение оккупированных территорий за прошедшие пять лет? И какие цели и задачи выполняет ООС? И на какой срок она рассчитана?
 показати весь коментар
 
 
как, президент владимир уже не доверяет свеженазначенному нач генштаба?....это таким образом признает свою ошибку?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа рішенням Зеленського, замість Хомчака в переговорах у Мінську Генштаб ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Бондар, - АП
 
 
 
 
 
 вгору