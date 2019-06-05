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Все про:обстріл (5185) Донбас (12032) втрати (1337)

 Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Двоє військовослужбовців ЗСУ, які загинули вчора на Донбасі, везли на позиції підрозділу продукти і потрапили під обстріл збройних формувань РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також дістав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення, - штаб

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130623
 
   
 Топ коментарі
 
Найщиріші співчуття родинам загиблих..
Вічна пам'ять воїнам..
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Треба спалити пару опорників свинособак. Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ - Цензор.НЕТ 9706
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Треба спалити пару опорників свинособак. Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ - Цензор.НЕТ 9706
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Найщиріші співчуття родинам загиблих..
Вічна пам'ять воїнам..
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Само хоть поняло- что промычало? Царствие Небесное воинам.
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Такой вариант не прокатит, всегда найдется или провокатор, который пульнет в чьих- либо интересах или просто воин, жаждущий мести - все завертится по новой. Скорее всего нужны международные миротворцы и политические договоренности, х.з.
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потому шо на нашей земле
считай у себя в доме пацанов подорвали
поэтому и пiдступно
зрозумiв свiнорос?
псы. модеры забаньте плиз эту крысу запутинскую Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ - Цензор.НЕТ 2452
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Ахметова люди там,ну и Допы с Гепой,нельзя с людьми так??
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А Крестного Отца Украинской Мафии - Кучму - посылать на договорняки Минские можно???
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так а шо "минские договорняки" теперь больше не зрада зрадная?
а шож такое ?
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Это единственный человек, с кем кацарылые будут считаться. Ну, не мертветчука ж опять туда посылать?
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Читайте своего Писькова. "Кучма, конечно, уважаемый авторитет, но нам надо знать что по этому поводу думает Зерро"
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Пальчевский тонко Заметил,Леонид Данилович Кучма,конечно не Ангел,но у него опять появился шанс обелить своё имя и стать им!
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Видео это обстрела было в интернете еще 2-3 дня назад, но только не вчера.
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То ніше відео. Там зовсім інша пора року і авто- КАМАЗ.
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везти хлеб в ГАЗ-66 и этим все сказано про маштабные реформы по стандартам НАТО
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На ленте сру видео вчера(!) выложили. росия не воюет с Украиной типа, а ди раша вохеншау входит оперативно.
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Не только.
Та раз было "Сапог" (СПГ-9м) поствили пристрелянный. Сработка была на лазерную указку и приемник.
Жалко ребят...
Просто это расслабуха пошла. На"Шишиге" возить продукты? Ну ладнов 2014 -2015 (там с водой основные проблемы были). Здесь - двойка.
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ЗА КАЖДОГО УБИТОГО ГЕРОЯ УКРАИНЫ НУЖНО УБИТЬ ДЕСЯТОК СЕПАР, И ХВАТИТ ЖДАТЬ КОГДА СЕПАРЫ НАЧИНАЮТ ОБСТРЕЛИВАТЬ НАШИХ БОЙЦОВ, И ТОЛЬКО ПОТОМ НАШИ ДАЮТ ОТВЕТ. НУЖНО ВЫЛАВЛИВАТЬ СЕПАР И ДНЁМ И НОЧЬЮ, ЧТО БЫ У НИХ ПОД НОГАМИ ЗЕМЛЯ ГОРЕЛА, ЧТО БЫ ОНИ ПЕРЕДВИГАЛИСЬ ПО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ТОЛЬКО ПОЛЗКОМ.
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Почему? так то в плен попали ,то еду везут попали .......что то неясно в нас.... убивают повсюду и ми ответ неделаем........мало б наоборот ми на своей земле .......? Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ - Цензор.НЕТ 3943 ......
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ
 
 
 
 
 
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