 Військовослужбовці везли продукти на позиції, в їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК, - у штабі розповіли, як учора загинули бійці ЗСУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.
"Учора в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройним формуванням Російської Федерації був підступно обстріляний автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Також дістав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю.
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам'ять воїнам..
RIP
считай у себя в доме пацанов подорвали
поэтому и пiдступно
зрозумiв свiнорос?
псы. модеры забаньте плиз эту крысу запутинскую
а шож такое ?
Та раз было "Сапог" (СПГ-9м) поствили пристрелянный. Сработка была на лазерную указку и приемник.
Жалко ребят...
Просто это расслабуха пошла. На"Шишиге" возить продукты? Ну ладнов 2014 -2015 (там с водой основные проблемы были). Здесь - двойка.