 "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії

"Мамука Бахтадзе - дуже хороша людина, ми обмінялися телефонними номерами", - сказав Зеленський грузинським журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами президента, в розмові з главою грузинського уряду були порушені питання двосторонніх відносин, а також ситуація в Грузії і в Україні.
Зеленський також прокоментував запитання про те, чи збирається він відвідати в найближчому майбутньому Грузію з візитом.
"Чом би й ні", - сказав український президент, зазначивши, що "Грузія дуже хороша країна" і він вже відвідував її одного разу.
Зі свого боку прес-секретарка президента України Юлія Мендель сказала журналістам, що для української делегації виявилося "приємним сюрпризом", що прем'єр Грузії зупинився в Брюсселі в тому ж готелі, що і Зеленський.
Тем более оно "обменялось телефонами" (пля.. позорище - если подумать о значении этой фразы!).. шлюх?))
"призЕдент Вова напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой дать себя ляснуть по щеке в любом количестве с любой стороны"
как и зебилы)
Одне життя, одна любов, одна команда)))
Его сломали....
Вот я и спрашиваю...на основании чего был проведен тот "глубокий" анализ...и сделаны столь глубокие выводы...??
.