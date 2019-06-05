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Все про:Грузія (515) Зеленський (1579) Бахтакзе Мамука (2)

 "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі поговорив з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, заявив про свій можливий візит у Тбілісі незабаром.

"Мамука Бахтадзе - дуже хороша людина, ми обмінялися телефонними номерами", - сказав Зеленський грузинським журналістам у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, в розмові з главою грузинського уряду були порушені питання двосторонніх відносин, а також ситуація в Грузії і в Україні.

Зеленський також прокоментував запитання про те, чи збирається він відвідати в найближчому майбутньому Грузію з візитом.

"Чом би й ні", - сказав український президент, зазначивши, що "Грузія дуже хороша країна" і він вже відвідував її одного разу.

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Зі свого боку прес-секретарка президента України Юлія Мендель сказала журналістам, що для української делегації виявилося "приємним сюрпризом", що прем'єр Грузії зупинився в Брюсселі в тому ж готелі, що і Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130622
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть еще группу в вайбере создадут "Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии - Цензор.НЕТ 4513 "Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии - Цензор.НЕТ 6197
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"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 4435 А на основании чего сделаны столь глубокие выводы..?? На основании заявлений самого зеленского и его гопкоманды..???
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Зеркаль вроде бы мужественно отказалась от щедрого предложения Зеленского но почему то торчит на заднем плане.
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да, она фотогеничная. А вот Зеленскому надо напомнить, что он президент Украины, а не зять Юнкера.
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однозначно. только кто напоминать будет?Богдан такой же клоун.
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на зятя вазелин не тянет.. на придворного клоуна - в самый раз.
Тем более оно "обменялось телефонами" (пля.. позорище - если подумать о значении этой фразы!).. шлюх?))
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тепер вже офіційно:
"призЕдент Вова напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой дать себя ляснуть по щеке в любом количестве с любой стороны"
"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 13
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Человек несколько недель в политике. Это поправимо. А вот жадность к деньгам и барыжничество не исправить. Только могила.
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идиотизм тоже не исправить - вова доказал натурой)
как и зебилы)
"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 3065
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тілько не кажіть, що вони ще і цілувались "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 2127
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Кошевий мабуть знервувався від ревнощів ))))
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Смотришь на эту картинку и вспоминаются кадры военной хроники, где гитлер хлопает по лицу своих молодых вояк, приговаривая: "... зер гуд, Вальдемар...". У немцев это в крови, дай кого-либо хлопнуть.
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Будут кошечек друг у друга в соцсетях лайкать.
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блин, он на всех фотках как под спидами какими-то. лучше нет?
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Зеленский первый в Украине Президент НЕ корупционер
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А на основании чего сделаны столь глубокие выводы..?? На основании заявлений самого зеленского и его гопкоманды..???
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Глубокие выводы сделаны на основании глубокого анализа.
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Глубокий анализ требует наличия определенных данных...без которых тот глубокий анализ превращается в гадание на кофейной гуще.... "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 5657
Вот я и спрашиваю...на основании чего был проведен тот "глубокий" анализ...и сделаны столь глубокие выводы...??
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Глубокий анализ был сделан на основании проверенной информации ,исходя из которой были получены конкретные данные ,подтверждающие данную информацию.
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Це вагоме досягнення за 16 днів президенства. Тепер залишилось лайкнути одне одного в фейсбуці і селфік забабахати.
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Капець, що ж ви раніше так не рахували "досягнення" Петра? Один день, пʼять днів, десять, шістнадцять.... Я вважаю, що поки що Зеленський все правильно робить. Налагоджує особисту комунікацію с посадовцями інших країн.
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У чувака на фото ( крайний слева )такой взгляд словно он увидел зомби . ! "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 3149 .
"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 7169 .
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интересно, а Саак имел гражданство Грузии или Голландии принимая украинское...
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Не имел. Интерестно премьер Грузии будет добиваться его экстрадиции у Зеленского ?
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Грузинского не имел...а нидерландское под вопросом...может быть уже и получил....
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Нет конечно.Сейчас мировые правители устраивают ему вояжи для поддержки.А радостные СМИ России его якобы "ругают" и выражают недовольство им, хотя в душе ОЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕГО, как в свое время поддерживали Авакяна.
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Нет конечно.Сейчас мировые правители устраивают ему вояжи для поддержки.А радостные СМИ России его якобы "ругают" и выражают недовольство им, хотя в душе ОЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕГО, как в свое время поддерживали Авакяна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії
 
 
 
 
 
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