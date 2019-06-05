 Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.
Так что увы и ах....чувак с гопкомандой набивает свои карманы...
Він казав, що треба престати стріляти, та вимагає цього від Путіна...
Де ти знайшло розбіжності?
І хочеться і колиться..
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
складывается ощущение шо свиноботы топят за *****
соевыеевросолiдарные ви шо зовсiм iпанулись?
Україна понад усе!
схаменитесь)
за остальное даже говорить не буду, это не ко мне)
Он кстати собирает новости с других источников.
Значит имеет силу воли
А потом
Масляков ответит условным сигналом: 5 баллов команде квн Зе & Ко
Хунта схвалює!!!
...штати та й бандерiвцi усьОГО свiту допоможуть це зро-БИТИ...