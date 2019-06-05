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 Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи загострення ситуації на Донбасі і значні втрати Об'єднаних сил, звернувся до керівництва РФ з проханням зайвий раз не нагадувати про можливість ескалації агресії РФ на Донбасі.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення, - штаб

Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів 01

Нагадаємо, 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130619
 
 
 Топ коментарі
 
ты за спиной стоял , половик ?
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Я ТОП-порохобот, у меня контракт на 5 лет, до конца каденции новопредставленного Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 9433
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карамельки себе в анус пихают только зебилы. Мы, порохоботы, их головой кушаем.
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5 лет мы вас,73% подстилок кремлевских, кормили и обороняли на фронте!!! через год, когда ПОРОШЕНКО вернется в АП, мы вас всех отправим на нары!!
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в натуре переходи на че-нить полегче
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Игорёк, напомнить как голосовали на передовой..?
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И? Сколько в армии осталось тех, кто помнит как было в 14-м??? И этому новому пополнению есть с чем сравнивать??? https://youtu.be/KyoWY9RTIMg?t=275
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игор31. Напомни ГДЕ ТЫ ВОЕВАЛ ? ЕСЛИ ВСПОМНИШ.
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Порошенко уже обещал за две недели это сделать и что, прошло пять лет с тех пор, а воз и ныне там.
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Уже 15 дней как чувак с ксивой презЕдента и гоп-команда набивают свои карманы на войне и на ротердаме+.....
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Война не прекращена...ротердам+ не отменен..... а всем известно что наживается на этом президент..и его команда....пока это был Порошенко...то он и его команда набивали карманы....об этом громко и звонко кричали все зебени....в том числе и чувак с фамилией шифер..... сейчас презЕдентом зеленский....следовательно карманы набивает он и его команда....
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Так только вчера сняли судью КС и шефа СБУ. Разве можно доверять старым ?
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Замглавы сбу назначен уже давно....судья кс тут и рядом не валялся.....

Так что увы и ах....чувак с гопкомандой набивает свои карманы...
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Шо значит ,давно ? Месяц хотябы дай. Новый ,тоже мусор должен вычистить и заручится поддержкой.
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Месяц на что дать? Война закончится за месяц?
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Мы же за СБУ говорили ? Через месяц посмотрим кого посадят. Если нет,то и я стану на него гнать.
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А от того что кого то посадят...чувак с ксивой презЕдента что перестанет набивать карманы на войне...?? Глава снбо уже давно зеленый....потоки уже перенаправлены.....
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Твое зебильное мнение обо мне...мне фиолетово у крапинку....
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Де ти був ,привет, коли свинарчуки наживалися на війні? Їж рошенку і не говори дурниці.
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А они наживались..?? Есть факты...доказательства...решения суда?? Что нить есть кроме истеричных криков зебений...?? Нет...?? Ну тогда и не обижайтесь на то что по вашей же логике...теперь на войне наживается чувак и его команда....
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А давно - это сколько , 2 недели ? А ну напомни результат зама Грицака за 2 недели
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Після того як олігархи під гаслами гідності українського народу та руху до світлого цивілізованого європейського суспільства, скинули з трону януковощо, який почав страшно зажиратися, підминаючи їх під себе, що і налякало наших олігархів. (А до речі, ви задавали собі питання, чому після революції гідності українського народу, до влади прийшли жиди?! Задумувалися чи ні?) Вони поставили на його місце з першого туру швидко, безальтернативно, щоб ніхто не встиг оговтатися, свого рідного їм в доску, шоколадного олігарха петю порошенка, такими діями в слабкій, розкраденій ними країні вони спровокували агресію росії (яка тільки цього і чекала), війну і втрату Криму та частину сходу. Сам петя, в одному з перших своїх інтерв'ю, після «революції гідності українського народу», як вони цинічно назвали те що вони зробили, з придуркуватим виразом морди сказав - а ми не думали, що росія та путін себе так поведе…….! Я, звичайний громадянин, який правда може мислити аналітично та синтетично бачить в цілому та в деталях історію безкінечних помилок українського народу, вже за 4-5 років до подій на майдані бачив та знав до чого це все йде і говорив людям чим це все закінчиться в безвідповідальному наскрізь корумпованому суспільстві, а петя, ахметов, коломойський, фирташ і т.д по ланцюжку, ті хто будували цю систему не думали!!! Не думали, що це цим може обернутися?!!! То ж шляхом маніпуляцій злодії олігархи зберегли свою систему в Україні, ціною втрати частини території держави та тисяч життів. Та що їм тисячі, вони гірше за серійних вбивць, вини мільйони заганяють в безпросвітну безнадію, крадуть та знищують мільйони доль, надій, планів, а тут якісь тисячі….. З того часу пройшло п'ять безповоротних років життя. Нічого на краще в державі не змінилося. Тотальна корупція, безкарне злодійство та ще й не об'явлена війна забирає по плану в день через день по одному два життю та по два три поранених, ну щоб так вигідне для ворів злодіїв полум'я випадково не згасло, бо ним так вигідно прикриватися від тих хто ще здатний трохи задавати не зручні питання і вимагати кращого. Що ми бачимо зараз на чергових виборах президента України, а бачимо ми, як вже в першому турі злодійська олігархічна система в черговий раз перемагає бидлолюд. Кажу це з відчуттям глибокого суму та жалю. Вори олігархи керуються принципом розділяй та володарюй, виставили та шляхом маніпуляцій в підконтрольних їм засобах масової інформації, розкрутили чотирьох основних валетів в цій колоді, яка їх влаштовує при любих розкладах - зеленського, як нового червового валета, якого так *******, коли проївся старий, юлю - валета пікового за яким стоять такі ж як і за петьою паразити, які просто чекають зміні складу в команді злодійської системи, бойка - валета бубнового, ну він має бути для тих хто по своїй придуркуватості, завжди чекає, що молодість повернеться чи прийде цар зі сходу і як сталін наведе порядок, ну і нарешті порошенко - валет хрестовий, томасний, він же - козирний. Я бачачи цей розклад, зразу сказав у фіналі буде валет червовий і хрестовий. Хто з них стане чи залишиться козирним для олігархів все одно. Вони зберігають свій статус кво в зруйнованій ними країні. А от щодо самої України, то їй в цьому пасьянсі, теж все одно. Гибель просто питання часу. Це те ж змушений визнавати з глибоким жалем та сумом. Що вигідно путіну, а йому теж все одно, він при таких розкладах валетів вже виграв, тут те ж тільки питання часу. Ось така сумна картина маслом.
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Ви всіх перерахували, але забули про простих українців, вони ще не сказали свого слова, а якщо скажуть, то місця буде мало олігархам, злодіям, корупціонерам.
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Ну то поганяй до ями з такою "картиною маслом". Який сенс твого довгого "шедевру"? Ми всі колись помремо, то що робити? Скиглити і чекати смерті, чи може жити і творити добро?
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Заявлять надо. Но не следует ожидать положительного. Не та страна. Не тот вождь. Здесь нужно обвивать фактами и доказательствами.Которые будут транслироваться ихними же сми. Ясное дело,они будут перекручены. Но суть будет понятна. Это нужно для увеличения негатива на путина. И его авторитет перед людьми.Короче ,путем закона затягивать их в правовое поле,пока даже их местному люмпену не станет понятно,шо шо-то тут не то ))
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твій гідрант сказало "нужно просто пєрєстать стрєлять." крапка.
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Он не мой гидрант. Но я бы хотел не разочароваться в нем.
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тобто воно має дотриматись свого слова -"пєрєстать стрєлять"?
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Скільки ти будеш тут смердіти, дегенерате?
Він казав, що треба престати стріляти, та вимагає цього від Путіна...
Де ти знайшло розбіжності?
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В чому Ви намагаєтесь преконать, того хто вміє тільки рохкать по свинячому і жувать соєві жолуді, вважаючи, що то його шоколадом частує таке ж рохкало, як і він сам?
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І це створіння ще дозволяє собі називати "воно" людину, яка в сотні разів розумніша і успішніша ніж він і чесніша ніж його ненажерливий, брехливий господар. Нікчеми завжди намагаються гавкать або вороже рохкать на особистість. Вони від цього відчувають себе кимось.
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Я представляю твой уровень ,если ЗЕ * в сотні разів розумніша * людина . Ты слепой или глухой может быть?
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Та правильно сказав. Аби справи не розходились із словами.
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Насправді хутін сам ще нічого не зрозумів. Він споглядає якими зв'язками обросте ЗЕ, які коаліції та групи підтримки створить, скоріше не створить, а його просто до них залучать, бо сам він нездатний нічого створити. Все ж таки Захід не дає йому чи їм шансу діяти відкрито і нахабно.
І хочеться і колиться..
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Господи, які ж отут усі порохоботи розумні і прозорливі. Хай бог милує! За 5 років напруженої, чесної та цілеспрямованої роботи така "вийняткова команда" повинна була здолати путінську агресію, корупцію, рейдерство, економічний занепад, збудувати дороги і створити сотні тисяч робочих місць. Натомість, ця суперкоманда тільки зараз прокинулась, щоб критикувати нового президента і повчати його і переважну більшість виборців, як треба жити. Може б ви уже, панове (і пані домогосподарки VB) зайнялись чимось корисним. Ну хоч для себе. Бо так і хочеться порадить вам піти у знайоме усім місце.
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Чего бросаемся на всех?))) Чего нервничаем?))) Ваше божество обидели?)) За кого в 14-м голосовали?))
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Информируем вас, что
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.

И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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почитал комменты Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 2061
складывается ощущение шо свиноботы топят за ***** Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 4217
соевые евросолiдарные ви шо зовсiм iпанулись?
Україна понад усе! Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 3395

схаменитесь)
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Конечно х.йло ,, однозначно . Зе тоже . ! Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 4710 .
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я вообще то не тебя спрашивал пасипака
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Ты действительно баран или используешь методу ************ пропагандонов обзывать украинцев (хунта,хвошизды,нацики ,свиноботы топят за *****,ПАП-агент *******)? Думаю,что 2в1
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свинобот это такое животное из отряда свинарчуков

за остальное даже говорить не буду, это не ко мне)
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ВлАдимир, хватит зарабатывать на войне, просто перестань стрелять ! Это же так просто.
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а может володя зеленский на войне наживается. Почему она до сих пор не закончилась?
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Интересно. Зеленский читает ЦН? Вот за май Бутусов насчитал у ВСУ 9 убитых, а у противника не меньше 40 и это не было обострением, мешающим переговорам. При этом занимательно, что при ежедневных артобстрелах со стороны боевиков из крупных калибров у ВСУ только 2 из 9 погибли от осколков, к тому же не обязательно артиллерийских, а от снайперов 5. Так выходит. что артобстрелы для ВСУ сущий пустяк, а для боевиков - горе, т.к. вызывают гибельный "адекватный ответ", но не могут дураки отказаться от суицида и мазохизма.
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А что в цензоре совсем другие новости ?
Он кстати собирает новости с других источников.
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Собирание и обобщение новостей дает более наглядную картину.
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а ботокс читает Фейс Зе или как? Написать там это не заявить на той же самой пресс-конференции, а те передадут по адресу...
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Тільки повне знищення москалських окупантів та їх колаборантів приведе до перемоги над підлою Московією і ******.Слава Україні!
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Добре було п.здіти коли за людей не відповідаєш, правда? Тепер до тебе дійшло, що в нас війна?. І не телевізійна чи комп'ютерна, а та, на якій кожний день гинуть люди. Скільки ще часу має пройти, щоб ти зрозумів, що з х.йлом нема про що говорити?
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Да поясните вы товарищу, что не нужны х=лу никакие переговоры, ему нужна наша капитуляция.
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можливо треба менше використовувати тему "миру" в виборчий кампанії? все одно путін за допомогою ескалацій буде "продвигати" в український парламент своїх посіпак медведчуків, рабіновичей, бойків і інший непотріб. до речі обмін полоненими це теж проблема тому що рішення про обмін українців з україни і ордло залежить від кремля якому глибоко наплювати не тільки на українців а й на самих росіян.
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Молодец не мямлит ,как прошлогодний президент!
Значит имеет силу воли
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****, я б на місці зеленського зуби б не скалив, а по їб*лу б цьому старичку раз по "дружньо" по эвропейському заїхав з правої, щоб він зрозумів, що зі Сходу лізе орда варварів з ядерною зброєю, а в нас її хоча б немає (зброї ядерної), дякуючи суці кучмі, зате в нас є ядерні реактори, мало нікому не покажеться і Європі теж. То ж не зуби потрібно скалити, а забезпечити нам фінансову та військову підтримку і сприяти підвищенню економіки, і повертати вкрадені з України міліарди, а не розсовувати їх по своїх банках та продавати нашим ворам нерухомість за міліони в Лондоні чи Монако. А вони сук, зуби скалять.
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Нет слов, кроме матерных. Президент страны, блин................ Как собачонку потрепали за шею.
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Теперь у Европы для забавы есть украинский карманный чихуахуйоныш.
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Ну а почему бы политикам не встретиться и между делом за ушком не почесать пёсика. Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 7821
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Чувака рассматривают как суслика,щипают за щечки,хлопают по ним-всье зер гутт))))
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Юнкер проверяет хорошо ли побрит его уважаемый гость
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" головнокомандувач, чому війна досі не закінчилася ?!? " (с)
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И типа путин прочитал и теперь думает над этим сообщением "а ведь и вправду, черт меня задери! фон-то не лучший".
А потом
Масляков ответит условным сигналом: 5 баллов команде квн Зе & Ко
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Достойный ответ ДОСТОЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА !!!
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А Хромчак в очередной раз вляпался, яйца ему надо открутить. Ведь подонок же знал, что перед перезапуском Минска и поездкой THE Ленина в Брюссель кацапсины воспользуются чтобы грохнуть наших хлопцев. Может и поэтому Зе отстранил его от участия в МКГ
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Зря за Порошенка не проголосовали на выборах.
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А что--природные ресурсы у Путина бездонные, людские "тоже".Поэтому, о себе напоминать,что нужно с ним считаться, он будет бесконечно, пока есть двойники--коротышки.Русский хлам,сметённый на войну ,тоже бесконечный..Путин будет ждать колено-преклонения Украины. Нужно менять военную доктрину,за образец взять израильскую--война с соседом превышающим как в людских резервах,так и территориальной глубиной(Израиль это узкая полоска,простреливаемая насквозь) ,плюс с обязательным ,кровь износа продумыванием--иметь нам ядерное оружие,не говоря уже об экономической составляющей --основы основ. Иначе не дадут твари--кацапские покоя.
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А ось така промова дiючого президента менi сподобалась.
Хунта схвалює!!!
...штати та й бандерiвцi усьОГО свiту допоможуть це зро-БИТИ...

Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 7167


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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів
 
 
 
 
 
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